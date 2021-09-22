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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) МВД (9222) Президент (4405) СБУ (18718) угрозы (832) Федына София (69)

С 2019 года президенту угрожали насилием 22 раза, 3 раза - министру МВД, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С 2019 года президенту угрожали насилием 22 раза, 3 раза - министру МВД, - СБУ

Высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев это касалось президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, с 2019 года по сентябрь 2021 годп было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей.

Из которых - 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел.

При этом в ведомстве не уточнили, о ком конкретно идет речь. Так, с 2019 года в должности президента Петра Порошенко заменил Владимир Зеленский, а на посту главы МВД Арсена Авакова сменил Денис Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: Будем ждать президента в зале суда в качестве потерпевшего

Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+43
звіробій, федина, поярков- список найстрашніших терористів у версії Зе команди
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22.09.2021 16:28
+35
Звиробий, Федена и и.д.? Ужос. Гумовый нацюцюрнык ходячий.
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22.09.2021 16:28
+32
А проведите опрос с двумя вопросами. - Вы расстроены что по шефиру стреляли или расстроены что не попали. Результаты вас ошеломят)
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22.09.2021 16:32
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любят у нас бубочку. а он боится
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22.09.2021 16:27 Ответить
дык, все помнят как "насилием угрожали"

Это когда вислюку оманському намекнули что если оно решило шляться в белой рубашке по постановочной "линией фронта" где стоят киоски с мороженным и по окопам бегают детишки с мороженкой - то по по настоящей "нульовке" так расхаживать не нужно: опасности нет, боевики рашки в клоуна стрелять не станут, а вот свои - могут напугать.. а там клоун и обосрется))
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22.09.2021 16:34 Ответить
п.с. а вот ещзе один случай на арене, когда "угрожали клоуну"

https://www.youtube.com/watch?v=93vxyqF65go

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22.09.2021 16:36 Ответить
надо писать - вава 22раза абсирался
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22.09.2021 16:42 Ответить
президенту угрожали насилием 22 раза

так у ЗЕли попа в клочья порвата
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22.09.2021 16:53 Ответить
теперь ясно почему он гундосит....
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22.09.2021 16:56 Ответить
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...

І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»

Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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22.09.2021 16:28 Ответить
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22.09.2021 16:58 Ответить
Звиробий, Федена и и.д.? Ужос. Гумовый нацюцюрнык ходячий.
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22.09.2021 16:28 Ответить
звіробій, федина, поярков- список найстрашніших терористів у версії Зе команди
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22.09.2021 16:28 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
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22.09.2021 18:33 Ответить
Вот бы перечислили всех угрожающих, а мы бы посмеялись...
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22.09.2021 16:29 Ответить
СБУ цензор не ... с читает.
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22.09.2021 16:31 Ответить
пока и кловану броник-бра снова одевать...
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22.09.2021 16:31 Ответить
А проведите опрос с двумя вопросами. - Вы расстроены что по шефиру стреляли или расстроены что не попали. Результаты вас ошеломят)
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22.09.2021 16:32 Ответить
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22.09.2021 16:59 Ответить
22 рази йому погрожував сам Порошенко.
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22.09.2021 16:33 Ответить
Вовочку зашугали он теперь собственной тени боятся будет
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22.09.2021 16:34 Ответить
Ни ума ни фантазии-тупо копируют *****. Типа,,обьединимся все как один вокруг...."и прочая ересь?
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22.09.2021 16:36 Ответить
Зебилов кроме слова,,жалкие,, назвать язык не поворачивается
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22.09.2021 16:38 Ответить
А я то думаю почему Оно такое обосцаное и зашуганое.
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22.09.2021 16:38 Ответить
по факту рождения...вот почему
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22.09.2021 16:43 Ответить
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22.09.2021 17:50 Ответить
Мальчонке 42 года, а он испугался всего 22 раза... Нестыковочка... Надо исправить...
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22.09.2021 16:40 Ответить
на него ещё мамаРимма покушалась,когда на аборт думала идти
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22.09.2021 17:00 Ответить
Прямо как овощу.Тому то же рассказывали ,что на него охотятся по 22 раза в день.Хотя он реально никому был не нужен.
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22.09.2021 16:41 Ответить
Вообще-то Зеленский без сомнения трус. Это стало сразу ясно после того, как завели дело на М.Звиробий и того, какими и в каком количестве "велосипедами" наполнен его кортеж. Презираю.
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22.09.2021 16:43 Ответить
і жодного разу воно так не всцикалось, як тоді, коли погрозив Кадиров
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22.09.2021 16:48 Ответить
tZE inform

Россияне заявили, что Зеленский перестал платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии
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22.09.2021 16:50 Ответить
Да рази , з ютубу - то Федина та Звіробій...

Всі інші погрози - з фісбуку...
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22.09.2021 16:51 Ответить
Хоч забув - на ютубі ще Поярков... Страшна людина...
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22.09.2021 16:52 Ответить
22 раза потерпевший, а не лох какой-то...
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22.09.2021 16:54 Ответить
Ошибаетесь ..."что б ты сдох,зебоба" желали явно не 22раза
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22.09.2021 16:57 Ответить
Якщо це побажання російською мовою, то це не замах
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22.09.2021 17:02 Ответить
11 разів Федина та 11 разів Зверобій.
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22.09.2021 16:59 Ответить
каким насилием? сексуальным?
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22.09.2021 17:02 Ответить
ай а Пояркова забыли
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22.09.2021 17:03 Ответить
А каким насилием зекрысе угрожали аж 22раза,а Авакяну всего три?можно по подробней))))
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22.09.2021 17:04 Ответить
Відкрив рот на панька-панченко - шуруй на пожиттєве, розмазав по капоту людей з зупинки - розслабся на пару років у "камері" з телевізором та холодильником і можливістю раз на тиждень сходити у село до магазину. *******

"Дія" конституції у всій красі - коли вам мусор, гопнік, чи вельможа погрожують - то таке, званітє как убьют, а як хто згарячу напоров в сторону *********** то чеши в кутузку - ще ніколи в Україні рівність між станами не була такою рівною
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22.09.2021 17:14 Ответить
Тот кто действительно желает причинить зло,делает это без предворительных угроз,петинга,анонсов и предупреждений
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22.09.2021 17:14 Ответить
а сколько раз он угрожал не просто насилием, а убийством?
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22.09.2021 17:14 Ответить
23.Я йому на піаніні кришку впущу.
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22.09.2021 17:16 Ответить
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22.09.2021 19:04 Ответить
Жаль, що не довели до кінця.
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22.09.2021 17:20 Ответить
Фейсбучные диванные угрозы, а величайший на экскурсии в Ватикане, ходил в бронежилете по резиденции Папы Римского охраняемой с 16 века исключительно швейцарской гвардией.

просто исключительной храбрости нынешний президент
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22.09.2021 17:24 Ответить
Психічно хвора людина буде дзвонити і погрожувати. Нормальна візьметься до справи. Спланує і зробить. І ще й завбачливо підготується як мінімум до пяти-шесть варіантів розвитку подій таким чином щоб не лишити жодного шансу жертві. Іншими словами, "затягне рояль в кущі" і в певний момент зазвучить музика...
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22.09.2021 17:33 Ответить
Фаннi, в слlдуючий раз цiлься краще.

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22.09.2021 17:45 Ответить
Писец воно кончене... При жодному призеденті це не рахували.
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22.09.2021 17:49 Ответить
Бедненький Бубачка - аж 22 раза потерпевший ... 🤣
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22.09.2021 18:01 Ответить
Пам"ятаю пам"ятаю))!! Там особливо відзначиличь Федина та Звіробій!! Дуже небезпечні дами я вам скажу))...
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22.09.2021 18:20 Ответить
Марусина Звіробій і Софійка злякали бідненького!

Тепер до бабці треба везти переляк відшіптувать!!!
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22.09.2021 18:20 Ответить
насильно мил не будешь?........ при Зеле и его 100%крипаках это уже срок..

73%ные зебилы, вы луТшие - давно в Украине не было фюрера.. а тут ещё фюрер и еврей.. Троцкий юлОй вертится в гробу..(
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22.09.2021 18:30 Ответить
Беда! Угрожала Ленка изнасиловать, но так и не выполнила ни одной угрозы. Она нынче вдарилась искоренить в Украине "домашнее насилие", теперь супружеские обязанности, по всем видимости, совмещает со служебными Андрейка!
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22.09.2021 18:44 Ответить
Це СБУ ще коментів на Цензорі не читала
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22.09.2021 18:54 Ответить
Брехня! Думаю граждане каждый раз реагируя на диб-м президента и его фриков угражали ему не только насилием, но и интимом во всех извращенных способах.
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22.09.2021 19:19 Ответить
и ШО!!!!!!! ни разу не изнасиловали!?????? не верю!!!!!!!!
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22.09.2021 19:44 Ответить
да, уж, больных угрожателей хватает.
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22.09.2021 21:29 Ответить
І скількі раз штани прали?
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22.09.2021 21:44 Ответить
Старый анекдот. О покушениях на идиота.
Приезжает Брежнев в Одессу и ни кто не встречает из одесситов. Приказали установить пушку и выстрелить.
Выстрел. Открывается в полуподвале форточка и слышен вопрос - что мясо привезли? Нет, отвечают - Брежнев приехал. Форточка захлопывается.
Второй выстрел, опять та же форточка и тот же вопрос.
Третий выстрел, опять та же форточка открывается и задаёт вопрос о мясе. Отвечают, что Брежнев приехал. Недовольный голос из форточки укоризненно говорит - вы что с трёх раз попасть не можете олухи.
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22.09.2021 21:54 Ответить
Sramota, da i tolko, a ne prezident.....
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22.09.2021 22:32 Ответить
Шо опять!
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22.09.2021 22:55 Ответить
каким насилием угрожали? Сексуальным? тема не раскрыта...
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23.09.2021 00:00 Ответить
Да чтоб он сдох от рака недопрезидент обоссаный. Как вы уже за..ли холуи ослячие.
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23.09.2021 04:36 Ответить
 
 