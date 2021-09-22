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Новости Происшествия Покушение на Шефира
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Угрозы жизни водителя Шефира нет, его прооперировали, состояние стабильное, - главврач "Феофании" Семенив. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Водитель Сергея Шефира, который был ранен в результате покушения на помощника президента, сейчас находится в больнице "Феофания", его прооперировали, состояние потерпевшего стабильное.

Об этом главврач "Феофании" Игорь Семенив заявил в общении со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациент Иванько Александр Григорьевич... Медицинская помощь ему предоставлена в полном объеме. Состояние его стабильное, угрозы жизни нет, он находится в одном из интенсивных отделений", - отметил главврач.

Семенив отказался ответить, сколько было пулевых ранений у водителя Шефира и посоветовал с этим вопросом обращаться в Нацполицию, но добавил, что ранение было в ногу.

По его словам, операция прошла гладко, без усложнений.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

Читайте: Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
кстате хорошо устроились голоборотьки. Все на бронированых "великах" с личными водителями и прислугой. Даже советники советников.
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22.09.2021 16:57
+15
Терракт? Клоуновское шапито теперь так называется?
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22.09.2021 17:05
+14
а был ли мальчик?
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22.09.2021 16:55
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Прокол СБУ полный.Не могут работать на упреждение.
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22.09.2021 16:53 Ответить
на упреждение чего?
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22.09.2021 16:55 Ответить
У семи нянек дитя без глазу.СБУ не упредило теракт.Полиция не должна заниматься терактами.
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22.09.2021 17:01 Ответить
Терракт? Клоуновское шапито теперь так называется?
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22.09.2021 17:05 Ответить
Треба було його зеленкою ******, тоді був би теракт.
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22.09.2021 17:08 Ответить
По Авдііївці орки два дня херачили 122мм і нічо, - у бубосі всьо харашо було. А тут бачте "теракт".
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22.09.2021 17:13 Ответить
Там херачат з 2014 року
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22.09.2021 17:15 Ответить
И кто тебе внушил, что это был теракт, а не просто шальные пули, выстрелянные по пьяни?
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22.09.2021 18:45 Ответить
та какой там "терракт".. розыграли шефира, он сам признался что это всё "связано с работой в квартале95"))
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22.09.2021 17:05 Ответить
то есть чувак за солидную гасзарплату с госохрвной и госводителем занимается сьемками "Квартала"? Ай харашо.
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22.09.2021 17:21 Ответить
а был ли мальчик?
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22.09.2021 16:55 Ответить
А был ли Трухин?
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22.09.2021 16:56 Ответить
кстате хорошо устроились голоборотьки. Все на бронированых "великах" с личными водителями и прислугой. Даже советники советников.
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22.09.2021 16:57 Ответить
"Прооперировали" - это завели к кузнецу и пусть теперь попробует расскажет, что это спектакль...
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22.09.2021 16:57 Ответить
та ягодичку одну прострелили с мелкашки, теперь год будет по курортам шарахаться, главное шо друг клоуна живой, а олигархи бандиты проклятые, теперь беня ахмета раскулачивать будет и все деньги в казну))))))))
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22.09.2021 17:00 Ответить
Даже тут биг-борд этого мудака мураева 🤣🤣🤣.

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22.09.2021 16:57 Ответить
да,порядком подзабеала эта рожа..
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22.09.2021 17:13 Ответить
Стрелял Мураев - рекламный ход перед выборами)
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22.09.2021 17:38 Ответить
конечно, весь этот квартальный боевик очень забавен, однако станет совсем не смешно, когда виновным назначат очередного Антоненко. мечтаю увидеть всю зелень за решеткой
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22.09.2021 17:00 Ответить
Виглядає так, ніби вся справа шита білими нитками. Або автоматчик був дока снайпер , щоб так попасти в машину. А Шифір справжній сміливець.
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22.09.2021 17:03 Ответить
когда снайпер (работал) рубероид возле машины курил и собирал гильзы в пакетик.
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22.09.2021 17:04 Ответить
Вигляда так що це очевидна постановка. Якщо ціллю був пассажир авто, то обрана найгірша точка стрільби з усіх можливих.
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22.09.2021 17:10 Ответить
Ну, мабуть, нарешті тепер усіх Українців (про військовослужбовців - тема окрема) будуть безкоштовно (Конституція України) оперувати та лікувати у Феофанії …., дочекалися…

Водію, мабуть, і страхування виплатити зобов'язані…, це ж не таксі Болт чи Тачки… Ну то таке..
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22.09.2021 17:12 Ответить
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22.09.2021 17:13 Ответить
Ндя... калібровані кацапи з заволжья розказують мудрим українцям новини
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22.09.2021 17:17 Ответить
Если в итоге выяснится, что ранение водителя это единичная царапина на нижней конечности, то даже у людей не страдающих порохофилией, волей-неволей закрадётся доля скепсиса в отношении подлинности покушения.)
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22.09.2021 17:14 Ответить
ранение в ногу... что сказать, вся эта история сплошной "выстрел в ногу"...
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22.09.2021 17:18 Ответить
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22.09.2021 17:18 Ответить
Сосни Подоляка працюють.

@GrishaSilence

Методичку ОПы «покушение на Шефира - привет от олигархов» уже отработали Фесенко, Наумович, Прокопишин, Охотин.

Бидоновна и Иванов пока просто кукарекают и ждут новых указаний.

Клоуны)
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22.09.2021 17:19 Ответить
А чому прооперували? Адже була інформація, що жодна куля не влучила! Що там оперували тому Шефіру???
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22.09.2021 17:26 Ответить
Ну слава Богу що всі живі....
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22.09.2021 17:38 Ответить
"Водій Сергія Шефіра, який був поранений унаслідок замаху на помічника президента, зараз перебуває в лікарні "Феофанія", його прооперували, стан потерпілого стабільний." - а чіфірю серГєю памперс незабули поміняти, А ТО в адміністрації пріпіздєнта якось некошерно буде пахнути!
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22.09.2021 18:05 Ответить
Фесенко стал дешевым клоуном...
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22.09.2021 18:18 Ответить
конченым отсосником
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23.09.2021 02:01 Ответить
УБД шоферу буде забезпечено як "батальону" військових прокурорів.
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22.09.2021 18:18 Ответить
Єто очевидно что таких клоунов начали стрелять.Вопрос откуда у помошника новая ауди А8 за 100т. евро.Наеверное зарплата хорошая.
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23.09.2021 09:33 Ответить
 
 