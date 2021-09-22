Угрозы жизни водителя Шефира нет, его прооперировали, состояние стабильное, - главврач "Феофании" Семенив. ВИДЕО
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Водитель Сергея Шефира, который был ранен в результате покушения на помощника президента, сейчас находится в больнице "Феофания", его прооперировали, состояние потерпевшего стабильное.
Об этом главврач "Феофании" Игорь Семенив заявил в общении со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Пациент Иванько Александр Григорьевич... Медицинская помощь ему предоставлена в полном объеме. Состояние его стабильное, угрозы жизни нет, он находится в одном из интенсивных отделений", - отметил главврач.
Семенив отказался ответить, сколько было пулевых ранений у водителя Шефира и посоветовал с этим вопросом обращаться в Нацполицию, но добавил, что ранение было в ногу.
По его словам, операция прошла гладко, без усложнений.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
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Водію, мабуть, і страхування виплатити зобов'язані…, це ж не таксі Болт чи Тачки… Ну то таке..
@GrishaSilence
Методичку ОПы «покушение на Шефира - привет от олигархов» уже отработали Фесенко, Наумович, Прокопишин, Охотин.
Бидоновна и Иванов пока просто кукарекают и ждут новых указаний.
Клоуны)