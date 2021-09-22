Совет судей выдвинул нереальные и незаконные требования к членам Этического совета, - Жернаков
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Положение об избрании членов Этического совета, принятое накануне Советом судей, направлено на максимальный саботаж.
Так считает координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков. Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кроме вещей, которые явно не соответствуют закону и направлены на максимальный саботаж (например, требования иметь стаж в 15 лет), Совет судей определил, что:
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мотивационное письмо кандидаты должны писать исключительно шрифтом Times New Roman, кегль 14, с определенными в миллиметрах полями, а если нет - то документы не примут;
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кандидаты должны подать "документы о подтверждении безупречной деловой репутации, высоких профессиональных качеств, делового авторитета";
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решение о включении в список кандидатов будут приниматься "по результатам собеседования"", - написал Жернаков.
Он считает, что судейским самоуправлением в Украине "занимаются дегенераты".
"Кто-то еще правда верит, что планы по срыву реформы, которые они так старательно выполняют - продукт их интеллектуального труда?" - добавил юрист.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Совет судей объявил новый конкурс в Этический совет.
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