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Новости Политика Украины
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Совет судей выдвинул нереальные и незаконные требования к членам Этического совета, - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Совет судей выдвинул нереальные и незаконные требования к членам Этического совета, - Жернаков

Положение об избрании членов Этического совета, принятое накануне Советом судей, направлено на максимальный саботаж.

Так считает координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков. Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кроме вещей, которые явно не соответствуют закону и направлены на максимальный саботаж (например, требования иметь стаж в 15 лет), Совет судей определил, что:

  • мотивационное письмо кандидаты должны писать исключительно шрифтом Times New Roman, кегль 14, с определенными в миллиметрах полями, а если нет - то документы не примут;

  • кандидаты должны подать "документы о подтверждении безупречной деловой репутации, высоких профессиональных качеств, делового авторитета";

  • решение о включении в список кандидатов будут приниматься "по результатам собеседования"", - написал Жернаков.

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Он считает, что судейским самоуправлением в Украине "занимаются дегенераты".

"Кто-то еще правда верит, что планы по срыву реформы, которые они так старательно выполняют - продукт их интеллектуального труда?" - добавил юрист.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Совет судей объявил новый конкурс в Этический совет.

Автор: Ольга Лузан
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напоминает прием тендерной документации при наличии заранее выбранного победителя...
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22.09.2021 17:10 Ответить
Я думаю, что если претендентом будет женщина, то нужна еще справка от гинеколога о девственности.
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22.09.2021 17:13 Ответить
В Словакии склей полным ходом садят за заказные решения .

В Украине судьи создали мафиозное СЕМЕЙНОЕклановое объединение Перевоспитать их не получиться - только гиляка 😀😀😜
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22.09.2021 17:14 Ответить
Не только судьи. Мафиозноым объединением является вся наша элита. По крайней мере она считает себя новым дворянством.
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22.09.2021 17:21 Ответить
Мне тоже понравилось требование иметь стаж в 15 лет. Особенно это комично слышать от судьи Монича, который стал им в 26 лет... Такой абсурд есть только у нас. И почему-то никто и не говорит об этой проблеме, этих малолетних порешанных "судьях,прокурорах,сбушниках-милиционерах". Моложе 35 судей вообще не должно быть в принципе, но мы похоже ещё лет 20 будем хреформироваться
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22.09.2021 17:16 Ответить
Хто би сумнівався, вони одразу стали би БІДНИМИ, а так ще є час!!!!!!!!!!!
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22.09.2021 17:19 Ответить
Судебная мафия - каста неприкасаемых, которым все можно - убийства, воровство, коррупция, необъяснимые миллионные состояния и роскошная недвижимость. Они за это будут бороться до последнего. Пока не доведут народ своим издевательством до бешенства и их уже не станут уничтожать физически.
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22.09.2021 17:21 Ответить
"документы о подтверждении безупречной деловой репутации, высоких профессиональных качеств, делового авторитета"; Источник:https://censor.net/ru/n3289806 - если Этический совет - то где в требованиях о морали и нравственности?? У нас уже есть юрист всех юристов - Портнов, очень профессионален, можно спросить у прокурора, которого он хотел....Да и вообще - требования, конечно НЕ реальные. Таких судей НЕ бывает...разве что Портнов будет в Совете...один...с Кивой!
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22.09.2021 17:22 Ответить
Цікаво, а крім Етичної там ще немає Еститичної Ради??!
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22.09.2021 17:53 Ответить
 
 