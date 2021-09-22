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Наемник РФ из танкового батальона "Дизель" приговорен к 9 годам лишения свободы, - прокуратура

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Наемник РФ из танкового батальона

Наемник РФ, воевавший против Украины в одном из танковых подразделений НЗФ РФ, приговорен судом к 9 годам лишения свободы. 31-летний уроженец Покровска осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что в период с апреля 2015 по январь 2019 гг. злоумышленник участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины в составе "2 мотострелкового батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 Армейского корпуса Министерства обороны ДНР" и танкового батальона "Дизель" в качестве водителя-механика. Кроме того, был старшим стрелком разведывательной роты "5 отдельной мотострелковой бригады".

После прохождения военных учений на танковом полигоне оккупированного г. Шахтерска, наемник РФ посещал передовые позиции боевиков в окрестностях г. Докучаевска, где оказал активное вооруженное сопротивление украинским защитникам.

В января 2019 года мужчина по собственному желанию покинул ряды боевиков и в октябре 2019 г. во время пересечения линии разграничения в районе КПВВ "Марьинка" его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

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Приговором суда 31-летний уроженец Покровска осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) к 9 годам лишения свободы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
9 лет...В Чехии за такое дали вроде 20.
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22.09.2021 17:16
+4
Никак не могу найти по каких ето законах террористу участвовавшему в боевых действиях и убивавших людей дают всего 9 лет? И на фоне етого рядом статья за хранение марихуаны или ложное минирование по телефону дают срок до 6-7 лет. Вы хоть где земля и небо различаете?
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22.09.2021 17:20
+3
Путинские суды нашим патриотам гораздо больше дают...
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22.09.2021 17:29
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22.09.2021 17:13 Ответить
9 лет...В Чехии за такое дали вроде 20.
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22.09.2021 17:16 Ответить
Сенцову в РФ впаяли 20 за то, что он якобы хотел памятник ленину терроризировать. А тут всего 9.
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22.09.2021 17:25 Ответить
У нас максималка 15.. Але часто за навмисне вбивство дають 10-12
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22.09.2021 17:57 Ответить
Порох и Гонтарева выиграли лондонский суд у Суркиса. Так вот, ЗЕбильётки.
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22.09.2021 17:18 Ответить
Ну чтобы было понятно о чем речь:

"Высокий суд Лондона отказал Игорю Суркису и шести аффилированным с ним офшорным компаниям в иске против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому Порошенко должен был купить долю в телеканале "1+1".

Как сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, Суркис требовал компенсации на сумму более $350 млн. "Эти претензии суд признал несостоятельными", - цитирует адвоката пресс-служба партии Европейская солидарность."
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22.09.2021 20:49 Ответить
А фотография кокочленца где? Какая зона и адрес проживания? Почему в Европе дают 20-ку за наёмничество и терроризм, а у нас за то же самое 8-9?... Не слишком ли много вопросов к нашей "Фемиде"?
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22.09.2021 17:19 Ответить
Никак не могу найти по каких ето законах террористу участвовавшему в боевых действиях и убивавших людей дают всего 9 лет? И на фоне етого рядом статья за хранение марихуаны или ложное минирование по телефону дают срок до 6-7 лет. Вы хоть где земля и небо различаете?
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22.09.2021 17:20 Ответить
У наших судей и прокуроров в глазах вместо зрачков долларовые знаки. Поэтому их логику простым смертным не понять.
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22.09.2021 17:31 Ответить
В Чехии ему бы дали больше.
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22.09.2021 17:58 Ответить
Все равно сколько, потом будут обменивать.
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22.09.2021 17:24 Ответить
Путинские суды нашим патриотам гораздо больше дают...
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22.09.2021 17:29 Ответить
То же патриоты, а тут воры, жулики и грабители.
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22.09.2021 17:59 Ответить
Чому його просто не пристрелити? Його ж Єрмак з зельою знову на якогось таксиста з лугандона обміняє
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22.09.2021 19:09 Ответить
В сорок років вийде на волю зовсім іншою людиною. Хворим і розбитим.
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22.09.2021 20:17 Ответить
 
 