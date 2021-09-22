Наемник РФ из танкового батальона "Дизель" приговорен к 9 годам лишения свободы, - прокуратура
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Наемник РФ, воевавший против Украины в одном из танковых подразделений НЗФ РФ, приговорен судом к 9 годам лишения свободы. 31-летний уроженец Покровска осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
Прокурором в суде доказано, что в период с апреля 2015 по январь 2019 гг. злоумышленник участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины в составе "2 мотострелкового батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 Армейского корпуса Министерства обороны ДНР" и танкового батальона "Дизель" в качестве водителя-механика. Кроме того, был старшим стрелком разведывательной роты "5 отдельной мотострелковой бригады".
После прохождения военных учений на танковом полигоне оккупированного г. Шахтерска, наемник РФ посещал передовые позиции боевиков в окрестностях г. Докучаевска, где оказал активное вооруженное сопротивление украинским защитникам.
В января 2019 года мужчина по собственному желанию покинул ряды боевиков и в октябре 2019 г. во время пересечения линии разграничения в районе КПВВ "Марьинка" его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.
Приговором суда 31-летний уроженец Покровска осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) к 9 годам лишения свободы.
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