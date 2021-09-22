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С начала суток войска РФ 5 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток войска РФ 5 раз нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

Возле населенных пунктов Водяное и Павлополь российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17.

Вблизи Павлополя враг открывал огонь из гранатометов различных систем, выпустив более трех десятков боеприпасов.

Кроме того, российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе Зайцевого.

Потерь среди украинских защитников нет.

Военнослужащие Объединенных сил вели огонь, применяя разрешенное минскими соглашениями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"Зелений режим тиші" виглядає саме так.
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22.09.2021 17:59 Ответить
ну єто ж не шифир
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22.09.2021 18:17 Ответить
что тут скажешь? счастье, что нет потерь.

однако после массовой расейской паспортизации на территории Донбасса и участие их в выборах расейских уже никак нельзя сказать, что ТАМ ИХ НЕТ! теперь это исключительно войска рф. иникакая это не ООС - это уже откровенная война с расеей.
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22.09.2021 18:34 Ответить
 
 