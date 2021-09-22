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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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230 тыс. граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, проголосовали на "выборах" в Госдуму РФ, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

230 тыс. граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, проголосовали на

230 тыс. граждан Украины, проживающие на территории оккупированного Донбасса, приняли участие в так называемых "выборах" в Госдуму РФ.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Участие в так называемых "выборах" в Госдуму РФ приняли 230 тыс. граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Их принудительно паспортизировали и вывезли для голосования на территорию России. Еще 150 тыс. работников бюджетной сферы и студентов, при обязательной регистрации на портале "Госуслуги", голосовали в 255 "инфоцентрах" в Донецкой области и в 141 - на Луганщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Денисовой, на территории временно оккупированного Крыма незаконно работало более тысячи избирательных участков.

"Оккупант насильно заставлял бюджетников идти голосовать и отчитываться о "сделанном выборе". В частности, в Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и прислать фото в одну из социальных сетей, в другой крымской школе нужно было фотографироваться возле урны с бюллетенями "с правильным выбором", - отметила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Украины является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего в отношении уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины.

"Надеюсь, что правоохранительными органами будут приняты меры по установлению всех участников противоправных действий по организации и проведению выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей с целью привлечения их к ответственности", - подытожила омбудсмен.

Также читайте: Рада не признала выборы в Госдуму России

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Цих 230 000 осіб депортувати до Московії. Це не громадяни України, а громадяни ворожої країни!
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22.09.2021 17:51
+10
Це та "какая разніца", кому ми шлем гуманітарку й платимо пенсії?
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22.09.2021 17:55
+10
... родственники, через "решал" получают пенсии в мирных частях Украины на давно умерших людей... восьмой год Украина платит пенсии мертвым людям....и родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки

это у них называется "доить хунту",

такое возможно, только в воюющей стране - Украине...
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22.09.2021 18:05
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Цих 230 000 осіб депортувати до Московії. Це не громадяни України, а громадяни ворожої країни!
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22.09.2021 17:51 Ответить
Если в автобус штабелями положить 100 человек, то в Ростовскую область должны отправиться караван из автобусов .... (правильно, 230000/100=2300 автобусов) - Чумацький шлях, - *** на!
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22.09.2021 18:37 Ответить
Це новоспечені кацапи.
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22.09.2021 17:53 Ответить
Це та "какая разніца", кому ми шлем гуманітарку й платимо пенсії?
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22.09.2021 17:55 Ответить
9 липня 2019, 00:26
Зеленський запропонував спростити виплату пенсій пенсіонерам з ОРДЛО

Президент запропонував збільшити термін з 59 днів до 1 року, повідомляють Новини Донбасу.

"Давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в 1 рік. Хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас не буде цієї війни", - підкреслив Зеленський.

Також Зеленський запропонував спростити процедуру провезення товарів через лінію зіткнення на непідконтрольну територію Донбасу.
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22.09.2021 18:04 Ответить
Теперь нужно установить их личности, лишить избирательного права и социального обеспечения, а по-максимуму лишить гражданства и каждые пол-года обязать оформлять разрешение на пребывание на территории Украины.
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22.09.2021 17:56 Ответить
Це вже не наші гражданє. Не вимушені - тут, і вони повернуться.
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22.09.2021 17:59 Ответить
Бывший футболист сборной России и главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в Солнцевский суд Москвы иск к компании Facebook из-за того, что соцсеть блокирует его фамилию в публикациях.
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22.09.2021 17:59 Ответить
На Ютуб тоже пусть жалуется , не проходит в коментах фамилия ))
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22.09.2021 20:21 Ответить
На карандаш их и вместо украинского паспорта выдать им документы *бомжа* как в странах прибалтики. Конечно для етого власть должна быть с яйцами
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22.09.2021 18:00 Ответить
Такі "громадяни України" повинні бути особами з обмеженими можливостями (без права брати участь в виборах в Україні і без пенсій, іншої соціальної допомоги) і вважатися тимчасово проживаючими на території України.
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22.09.2021 18:01 Ответить
Интересно другое. Что сами кацапы не хотят голосовать за ***** что он завозит дикарей из чужих стран. Разве ето не позор?
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22.09.2021 18:02 Ответить
Быдло массу на покатушки возили, проведать овощя.
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22.09.2021 18:03 Ответить
... родственники, через "решал" получают пенсии в мирных частях Украины на давно умерших людей... восьмой год Украина платит пенсии мертвым людям....и родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки

это у них называется "доить хунту",

такое возможно, только в воюющей стране - Украине...
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22.09.2021 18:05 Ответить
Ну а вы думали как и почему в Украине растут цены и тарифы уже переплюнувшие европейские. Окупантов власть подкармливает за наш счет
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22.09.2021 18:08 Ответить
Без різниці, заставляли їх чи не заставляли, для них діє правило - хоч голосуй, хоч не голосуй, отримаєш "причандали" і побагатому в різні місця.
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22.09.2021 18:06 Ответить
А вы говорите наши люди , это как в той майсе . Когда муж слушает рассказ жены ,как ее изнасиловали , а потом спрашивает , почему она тогда подмахивала и стонала от удовольствия
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22.09.2021 18:20 Ответить
Предлагаю повысить им пенсии и социальные выплаты, не ну а что, это же НАШЫЛЮДЫ
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22.09.2021 18:21 Ответить
Тобто прізвища на екстрадицію вже відомі?
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22.09.2021 18:25 Ответить
Список на лишение украинского гражданства и лишение всех социальных выплат Украины на сейчас и на будущее. И это как минимум. Хотя тут явно прослеживается статья - гос измена.
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22.09.2021 18:33 Ответить
Які вони в біса громадяни України якщо голосували за окупантів? Валіза вокзал ваоркута всіх хто голосував позбавити громадянства довічно.
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22.09.2021 18:35 Ответить
Громадяне Украины не могут голосовать, только те у кого российское. А из них большинство заставили, иначе с работы уволять и тому подобное, в основном это бюджетники, силовики
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22.09.2021 19:37 Ответить
А звати ***** і проганяти своє військо їх теж змушували?Вата має бути позбавлена українського громадянства. Чим бюджетники відрізняються від решти, що їм можна зраджувати?
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22.09.2021 21:00 Ответить
По законам Украины можно иметь только одно гражданство. Выходит они уже не граждане Украины а российские коллаборанты. Война как никак.
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22.09.2021 18:38 Ответить
Что она морозит ? Это быдло уже не граждане Украины.
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22.09.2021 18:49 Ответить
В реале столько вывезти и вернуть врядли возможно за световой день автобусами. Либо завышена цифра, либо голосовали на местах без выезда. Что запрещено абсолютно. Но если решили не признавать эти выборы, то большого значения цифры не имеют.
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22.09.2021 18:51 Ответить
так, шо вы тут кипишь подняли, им разрешил сам гидрант
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22.09.2021 18:56 Ответить
стоп! каких граждан Украины??? они все голосовали с расейскими паспортами!!! там практически нет уже никакихграждан Украины! и вследствие этого у нас уже никакая не ООС - а реальная и документально подтвержденная паспортами и выборами война с расеей!
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22.09.2021 19:17 Ответить
Нужно разрывать дипломатические отношения , объявить полную мобилизацию , промышленность перевести на выпуск военной техники и конечно же прекратить все торговые отношения с агрессором.
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22.09.2021 20:32 Ответить
аниженашилюди
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22.09.2021 19:37 Ответить
Списочки надати в пф для уточнення. Негромадянин України не має права на пенсію, інші соцвиплати.
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22.09.2021 19:53 Ответить
А потім приідуть украінські пенсіі отримувати ,може хватить самих себе дурити "наші люди".
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22.09.2021 20:10 Ответить
Что значит- Принудительно?
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22.09.2021 20:58 Ответить
 
 