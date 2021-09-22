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Командиру бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ сообщено о подозрении в захвате украинского корвета "Хмельницкий" в 2014 году, - Офис генпрокурора. ФОТО

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Командиру бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ сообщено о подозрении в захвате украинского корвета

Сообщено о подозрении командиру 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота Российской Федерации, который в 2014 году руководил захватом корвета "Хмельницкий" ВМС Украины в Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Российский военный подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены, ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Командиру бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ сообщено о подозрении в захвате украинского корвета Хмельницкий в 2014 году, - Офис генпрокурора 01

"По данным следствия, командир 41 бригады ракетных кораблей ЧФ РФ 20 марта 2014 г. непосредственно отдал незаконные приказы вооруженным стрелковым оружием военнослужащим Вооруженных Сил РФ, которые при поддержке членов так называемой "Добровольной народной дружины "Рубеж"- структурного подразделения не предусмотренного законом вооруженного формирования "Самооборона Крыма", руководил вооруженным нападением и захватом этими лицами противолодочного корвета "Хмельницкий" 1-й бригады надводных кораблей Военно-Морских Сил ВСУ у причала № 177 в Стрелецкой бухте г. Севастополя. Всего в захвате судна под его руководством участвовали от 60 до 80 человек", - говорится в сообщении.

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Командиру бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ сообщено о подозрении в захвате украинского корвета Хмельницкий в 2014 году, - Офис генпрокурора 02

Кроме того, командир бригады ЧФ РФ с 20 по 22 марта 2014 года, находясь на противолодочном корвете "Хмельницкий" в Карантинной бухте города Севастополя, куда он был отбуксирован после захвата, склонял военнослужащих старшего офицерского состава и военных должностных лиц 1 бригады надводных кораблей ВМС ВСУ к совершению государственной измены. Это осуществлялось путем уговоров, подкупа обещаниями дальнейшего прохождения службы на территории полуострова Крым в новосформированных воинских частях ВС РФ с повышением размера денежного обеспечения, а также путем принуждения и угроз созданием российскими военнослужащими неприятностей для их семей в случае отказа выполнять требования.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

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Автор: Володимир Янченко
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Цирк на дроте. Интересно Американцы тоже открывали уголовку за Перл Харбор?

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22.09.2021 18:18 Ответить
Насколько я помню( лень копаться сейчас), таки открывали по факту эпического про*ба средствами ПВО и ПДСС массированой атаки. Звезды с нашивок полетели.
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22.09.2021 18:22 Ответить
Ні якого цирка. Буде рішення суду, можно оголосити у розшук до Інтерпола. Для моряка офіцера загранка буде закрита. А ще може пощастити його десь у Египті чи Туречинні арештувати коли він буде у відпустці, наприклад.
А ще, коли прийде час, спираючись на це попереднє рішення, ухвалити ще якесь у Гаазі чи десь ще. Сподіваюсь, такий час настане.
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22.09.2021 18:29 Ответить
В Интерпол заявку на всех окупантов подавать. Чтобы они и их семьи боялись и носа из Рашки высунуть. И как бы они не хихикали, ето по нервам бьет. И ихние дети будут им *благодарны* что они невыезные.
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22.09.2021 18:23 Ответить
Если бы ему в подворотне финку в печень вставили,вот это бы и было подозрение..
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22.09.2021 18:27 Ответить
А толку? Во-первых "не достанут", а во-вторых - если и "достанут", отпустят как Топаза" и разную "беркутню". Медведчук , находясь под домашним "арестом", поздравляет ЕДРО с "победой" на "выборах". Врага поздравляет и НИЧЕГО !!!
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22.09.2021 18:58 Ответить
А чого б його просто не ліквідувати за місцем проживання? Я думаю серед українців є лицарі які дістануть його на параші там де він живе.
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22.09.2021 19:06 Ответить
просто на Хмельницькому не було офіцерів , якщо б був хоча б один це кацап вже здох !
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22.09.2021 21:00 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи. Уявляю, як у вояки чакра опустилась. Мабуть, думав: піде на пенсію, буде жити в Севастополі, відпочиватиме в Туреччині, Болгарії, Єгипті. А тут такий удар під дих. Сиди дома, падлюка, ми тебе і там дістанемо.
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22.09.2021 21:17 Ответить
 
 