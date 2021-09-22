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запрет (1662) Министерство культуры и информационной политики (712) СБУ (18718) гастроли (8)

В рекомендациях СБУ о запрете гастролей фигурируют обе фамилии российского рэпера: и Валеев, и Моргенштерн

Новости Цензор.НЕТ Общество

В рекомендациях СБУ о запрете гастролей фигурируют обе фамилии российского рэпера: и Валеев, и Моргенштерн

Российскому рэперу Моргенштерну запрещено гастролировать в Украине, о запрете въезда речь не идет.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информполитики на запрос Цензор.НЕТ и в комментарии СБУ.

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В Украине запрещены концерты и гастрольные мероприятия, в которых учавствуют люди, фигурирующие в перечне лиц, которые составляют угрозу национальной безопасности Украины. Приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 14 сентября 2021 года Алишер Моргенштерн внесен в даный список. Следовательно, ему запрещено выступать в Украине на протяжении следующих трех лет.

В рекомендациях СБУ о запрете гастролей фигурируют обе фамилии российского рэпера: и Валеев, и Моргенштерн 01

В рекомендациях СБУ о запрете гастролей фигурируют обе фамилии российского рэпера: и Валеев, и Моргенштерн 02

В свою очередь Служба безопасности Украины, по представлению которой российский рэпер был включен в "список Минкульта", в комментарии отмечает, что в рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии исполнителя: как Валеев, так и Моргенштерн.

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. Она подтвердила, что в "творчества Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием.

Таким образом, любые гастроли "Моргенштерна" на территории Украины - запрещены.

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О том, может ли Моргенштерн пребывать на территории Украины вне концертной деятельности, не сообщается.
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Топ комментарии
+3
Млин, впустите алишера валеева в Украину, и дайте ему по башке моргенштерном.
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22.09.2021 19:40
+2
А дружбан зе-упыря - киркоров, стоит в рекомендациях сбу или еще нет?
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22.09.2021 19:34
+2
Вы, Пане, на святое для зелектората замахнулись....
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22.09.2021 19:41
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А дружбан зе-упыря - киркоров, стоит в рекомендациях сбу или еще нет?
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22.09.2021 19:34 Ответить
Вы, Пане, на святое для зелектората замахнулись....
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22.09.2021 19:41 Ответить
Млин, впустите алишера валеева в Украину, и дайте ему по башке моргенштерном.
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22.09.2021 19:40 Ответить
А нафіга цей утирок в Україні
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22.09.2021 19:57 Ответить
Колись в цирку клоун "Карандаш" влаштував істерику: "Ъто для домоуправления я Румянцев! А здесь я КАРАНДАШ!!!" От і для наших прикордонників не "Моргенштерн" а "Валєєв"

А якщо вже башкир хоче буть "моргенштерном" то хай придурку скажуть що у тюркських народів "совка" "Ранкова зірка" іменується "Чолпон" - "Красуня"! (Так іменували молодших жінок в гаремах їх правителів")
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22.09.2021 20:00 Ответить
Мати цього хворого на голову розмальованого чмо - Марина Юрьевна Валеева живе в Іспанії, єврейка, мала дівоче прізвище Моргенштерн яке він взяв як псевдонім бо йому видно дуже кортіло виглядати "по западному". Хотілось бути "звєздой", а вийшов "звєздун" ))
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22.09.2021 23:33 Ответить
Бачив юдеїв-блондинів - у Європі Бачив юдеїв кавказьського типу - в Азербайджані та Криму Бачив юдеїв-африканців (по телевізору (фалаші в Абіссінії - родичі Пушкіна) Юдея-монголоїда бачу вперше!!!
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23.09.2021 07:08 Ответить
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23.09.2021 13:42 Ответить
своих ватных отбросов девать некуда... накойхер этот обдолбанный ватный обсос тут нужен? пусть свои "верещалки для недоумков" верещит в своем Кацапстане...
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22.09.2021 21:14 Ответить
Ни являюсь поклонником его "творчества", мне вообще чужда современная молодежная субкультура и есть что сказать почему именно (не только потому, что "старый" я уже), но все же считаю, что запретами ничего добиться не получится, а лишь наоборот подстегнет фанатов и увеличит популярность среди подростков и молодежи. Запреты - это признание в беспомощности что-либо сделать и хоть как-то повлиять на происходящее!
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22.09.2021 22:34 Ответить
 
 