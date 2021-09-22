Министр финансов Марченко: Достойную пенсию обеспечить не сможем, но ЕСВ платить надо
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Около 10 млн экономически активных украинцев не платят ЕСВ и не проходят по базам налоговой. Если бы не это, не было бы такого перекоса в пенсионной системе.
Об этом заявил на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"Солидарная система нуждается в перекалибровке, но это не значит, что есть мотивация не платить ЕСВ", - сказал министр.
Марченко подчеркнул, что ЕСВ и так не платят около 10 млн экономически активных граждан. Если бы не это, пенсионная система, возможно, и не имела бы таких перекосов, которые есть сейчас.
"Мы спросили налоговую, сколько у нас граждан, которые получают доходы. От 15 до 70 лет - это где-то 29 млн человек, из них только 14 млн, которые получают любые доходы. Вычтем работников - 2,5-3 млн, вычтем безработных - 2 млн человек. Возникает вопрос: а где пропало еще 10 млн экономически активных лиц, которые нигде не проходят по базам данных Налоговой. Если бы мы вывели из тени большую часть доходов, возможно, не было бы таких существенных перекосов с финансированием Пенсионного фонда и не была бы такой мизерной пенсии", - рассказал Марченко.
Впрочем, подчеркнул министр, основной причиной кризиса в пенсионной системе является старение населения.
"Основная причина - это демографический тренд: рождаемость меньше, а пожилое население живет дольше. У нас на сегодня почти 11 млн пенсионеров, а лиц, уплачивающих ЕСВ нет даже 10 млн - 9,7 млн. Это угрожающий тренд, и он будет только ухудшаться", - сказал Марченко.
Марченко подчеркнул, что доля населения старше 65 лет составляет около 25% и постоянно растет.
Министр добавил, что это общемировая тенденция, а не проблема исключительно Украины. По прогнозу Всемирного банка для всех экономик мира к 2050 году дефицит пенсионных систем составит 400 трлн долларов.
Выходом из этой ситуации в правительстве видят во внедрении обязательного накопительного уровня. По словам Марченко, на первых порах активную роль в накоплении пенсий будет играть государство, чтобы создать доверие к системе, а со временем - в 2026-2027 году - граждане Украины смогут самостоятельно выбирать пенсионные фонды.
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Вот вроде бы правильные слова... А теперь, целый министр финансов, расскажи гражданам Украины как размер минимальной пенсии менялся, как тарифы повышались, как цены росли когда эпоха зубожиння закончилась.
Но олигархи никогда добровольно не начнут платить достойные зарплаты рабочим на своих предприятиях.
Выходит, что выбор такой - или дальнейший беспредел олигархов в Украине или достойные пенсии и зарплаты гражданам
Кстати, 80% бизнеса в Украине - это малый и средний бизнес. Откуда у них деньги на такие зп?!!
А вот цены в Австрии больше, как ни странно
в них вищi зарплати. а1000 евро зараз - це майже жебрацький рiвень для староi Европи.
Для реального поднятия зарплат нужно привлекать инвесторов из-за бугра с технологичным бизнесом. Такой бизнес высокомаржинальный, отдача на одного работника значительная, а значит и зарплаты высокие.
Но инвесторов сюда не пускают олигархи, которым не нужна конкуренция за рабочую силу (им и так безвиз доставил хлопот, когда лучшие работяги за бугор повалили и пришлось поднимать зарплаты чтобы удержать). Ну и есть еще армия чинуш, силовиков, судей, которые просто грабят инвесторов ради личной выгоды. Эти, пожалуй, даже пострашнее олигархов будут.
Инвесторы бояться и сюда не идут. И это очень плохо не только из-за низких зарплат. По этой же причине нас не принимают в НАТО и ЕС, поскольку Запад это прежде всего общая экономика. А мы типа в отдельном загончике, и открываться не хочем. А в таком случае зачем Западу нас защищать и нам помогать?
В итоге нас оставляют наедине с Рашкой и все тяготы войны придеться нести народу, плюс от пуза кормить чинуш, силовичье, судей и олигархов. Так долго продолжаться не может. Однажды прогнившее государство рухнет и Рашка нас сожрет.
ЕСВ платити не можемо, йдіть найух
словавысеры аля-министров с ЗеШоблы - меня удивляет почему Мы еще их слушаем - а не выносим вперед ногами вместе с главЗебуином !!!
Хотел дополнить что поляки и финны так и делали в 1918 году. А украинцы- нет, сидели по хатах а другие слушали большевицкую агитацию про "барыг из УНР", и про "пускай дети гетьмана Скоропадского воюют".
А если б так всегда делали с тупым стадным большинством, то у нас бы:
- в 1991 году не выбрали б Кравчука;
- в 1917 г. Не смотрели б в глаза Троцкого в поисках мира;
- в 1663 г. Чорна Рада не выбрала б Брюховецкого который слил страну так же как Тимоха и янык продали ее московитам за газ по Харьковским угодам.
Але кожна наступна влада БОЯЛАСЯ це робити ..., і тому отримувана пенсія не залежить від внесений у ПФ вклад за допенсійний час - а регулюється купкою зовсім інших законів .
Що не можна перейняти досвід інших країн по усьому світу ?
Мне интересно, каким образом получают доход 10 млн активных граждан и не платят ЕСВ при этом? Разве это возможно?
А насчет вывести из тени бизнес, для этого необходимо уменьшить налоги до 5-10%. И тогда офшоры станут не нужны и играть с уклонением станет не интересно.
Дятел не розуміє,що на його і йому подібних хитрі сраки,вже знайшлось 10млн. буїв з гвинтом.
"От 15 до 70 лет - это где-то 29 млн человек" - то есть он думает, раз ОБЯЗАЛИ получать ИНН с 14 лет - то ему эти дети уже что то там должны, как в прочем и старики ! Ему НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН , уже по той простой причине, что у нас государство само отказалось от выполнения возложенных на неё обязательств перед гражданами ! И еще - МЕНЬШЕ воровать из бюджета нужно ! Тогда и хватать будет !