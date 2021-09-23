РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5428 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
2 387 29
Зеленский (16621) НАТО (8960) членство в НАТО (1222) Столтенберг (1419)

Зеленский на встрече со Столтенбергом: "Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в СЩА встретился в генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер-аккаунт президента.

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива 01

"На встрече поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберг за неизменную поддержку и участие представителя Альянса в саммите Крымской платформы в Киеве. Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменный", — написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский

Как отмечается на сайте президента, во время встречи Зеленский также подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах НАТО.

"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал Столтенбергу о ходе выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

Также читайте: Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский

Также было обсуждено взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
10 років, наприклад.

Узурпуєш владу, кришуєш корупцію, знищуєш еконміку, судочинство, армію, та через 10 років ти в НАТО.

Якость так.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:38
+6
Зебирателей надо лечить, они же опять вопреки всему проголосуют за зеленого дебила, под личным руководством которого двое суток умирал сержант Журавель.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:39
+6
Чому ми ще не в НАТО, цікавиться арахвамія

показать весь комментарий
22.09.2021 19:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебирателей надо лечить, они же опять вопреки всему проголосуют за зеленого дебила, под личным руководством которого двое суток умирал сержант Журавель.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:39 Ответить
Чому ми ще не в НАТО, цікавиться арахвамія

показать весь комментарий
22.09.2021 19:39 Ответить
а чому воно не сокіл і не літа ще не цікавиться,)))
показать весь комментарий
22.09.2021 20:00 Ответить
"Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива."

Четкий внучек бородатой бабушки.

https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ
показать весь комментарий
22.09.2021 19:37 Ответить
здай БЄню - отримай перспективу, не здаєш БЄню - імітаторствуй й надалі(не надовго)
показать весь комментарий
22.09.2021 22:38 Ответить
Что характерно. Беня не тупой он хочет спастись от американского правосудия с помощью своего зеленого внучка.
показать весь комментарий
22.09.2021 22:45 Ответить
А потім Зеленський питає чому щось не так, чому ми не в НАТО, обирають смотрящих і корупціонерів та ще й тих, хто ідеологічно може стати зрадником, або вже є.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:37 Ответить
Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського. За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.

показать весь комментарий
22.09.2021 19:40 Ответить
Сім'я біглого рига Злочевського купує ще одну ділянку для видобутку газу на Волині. АМКУ дав дозвіл. У 2020 р. ВАКС заочно арештував екс-міністра екології М.Злочевського. Перед цим він був оголошений в розшук у кримінальному провадженні НАБУ. У Зеленського ратиця ратицю миє.

Чому ми не в НАТО?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:41 Ответить
10 років, наприклад.

Узурпуєш владу, кришуєш корупцію, знищуєш еконміку, судочинство, армію, та через 10 років ти в НАТО.

Якость так.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:38 Ответить
Не может быть ни какого времени...может быть только соответствует та или иная страна каким то требованиям или не соответствует..

И как можно принять страну военный блок...если высшее руководство этой страны выдает секреты своих силовых ведомств врагу этого силового блока паРаше..??
показать весь комментарий
22.09.2021 19:40 Ответить
Покажи як треба.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:47 Ответить
Именно этот принцип поведения всегда являлся основой существования рабской московии ...
показать весь комментарий
22.09.2021 19:55 Ответить
Президент правильно все сказал , но для порохоботов єто - "зрада" , а для путинских портянок - повод позубоскалить на Украину.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:52 Ответить
Это говорит только об одном, что количество мозга у тебя и Зеленского одинаковое- нулевое.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:46 Ответить
как тока беня сядет тюрьму США, так сразу! куда уж четче
показать весь комментарий
22.09.2021 19:58 Ответить
И это он намекает на то, что независимо сколько он будет красть из бюджета, но извольте принять на 2 года.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:02 Ответить
Можно вступить в НАТО ночью,пока все спят.А потом,кто первый встал того и тапки
показать весь комментарий
22.09.2021 20:16 Ответить
Всегда
показать весь комментарий
22.09.2021 20:25 Ответить
а НАТО не цікавить "часова перспектива"; НАТО цікавить стан справ у кандидата та критерії, які вони вимагають від нього для вступу. Корупція та монополізована економіка, авторитарна модель управління в Україні, ручні суди, тощо - ну то йдіть готуйтесь ще по одному колу.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:54 Ответить
Какое НАТО ? И когда? Тут в союзники к США бы попасть. Корупция больше чем в Афгане и Албании вместе взятых.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:58 Ответить
У країн що хочуть вступити до НАТО повинен бути ПРЕЗИДЕНТ, а не якийсь наркоман зрадник готовий ставати на коліна перед ворогом
показать весь комментарий
22.09.2021 21:00 Ответить
Клоун в своем амплуа - рассмешил Столтенберга.
показать весь комментарий
22.09.2021 22:46 Ответить
Чего Зеля хочет? Чтобы у любой страны которая хочет вступить в НАТО было, скажем, 10 лет и всё - вступила? Он дурак что ли?
То есть РФ подписала бумажку и ОК - через 10 лет вступила в НАТО?
показать весь комментарий
23.09.2021 09:46 Ответить
 
 