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Новости Политика Украины Покушение на Шефира
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Зеленский (16621) покушение (968) Парасюк (248) Шефир Борис (30) Шефир_Сергей (117)

"Когда убивают простых людей - видео в Инстаграме нет, а как задели бизнес-партнера президента, так страну переворачивают", - Парасюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власть по разному реагирует на убийства простых людей и покушение на друга и безнес-партнера президента.

Это на своей странице в Фейсбук отметил Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-нардеп напомнил о случае, когда в марте 2016 года в центре Киева возле его автомобиля взорвалась граната. "Был кто-то наказан? Никто. Потому дело с покушения на жизнь переквалифицировали в мелкое хулиганство", - рассказал Парасюк.

Он отмечает, что причины стрельбы по машине помошника президента могут быть разными, но реакция правоохранительных органов и власти сильно отличается, от того, когда подобное происходит с активистами или простыми людьми.

"С какой целью помощника Зеленского обстреляли я не знаю. Возможно действительно запугивания и здесь нужно очень хорошо задуматься. А возможно это имитация и в таком случае - это дно. Потому играть на чувствах людей - очень плохая затея.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о покушении на Шефира: Передавать мне "привет" стрельбой из леса по автомобилю моего друга - это слабость, ответ будет сильным. ВИДЕО

А еще эти громкие заявления о друзьях и смелых шагах. Владимир Александрович, в нашей стране каждый день происходит несправедливость и тогда видео в Инстаграме нет Это что получается, когда убивают активистов или просто людей - это статистика, а как только коснулось друга и бизнес-партнера, сразу всю страну переворачивают?", - написал Парасюк.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

Когда убивают простых людей - видео в Инстаграме нет, а как задели бизнес-партнера президента, так страну переворачивают, - Парасюк 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+46
Так. Про гибелі атовців президент мовчить. А вони ж гинуть через його накази. Ще і заборгував їм велику суму виплат. Льготи теж не надаються.
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22.09.2021 20:22
+25
встречный вопрос . а кто этот Шафир ?
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22.09.2021 20:25
+23
Шановне радіво Шансон, поставте будь ласка для Кварталу 95 пісню "Братва, не стреляйте друг в друга". Дякую дуже дякую.

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22.09.2021 20:25
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Так. Про гибелі атовців президент мовчить. А вони ж гинуть через його накази. Ще і заборгував їм велику суму виплат. Льготи теж не надаються.
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22.09.2021 20:22 Ответить
В день убийства Кеннеди в Штатах убили еще сотню человек,никто о них не вспоминает.Как говорил Горбачев-таковы реалии.
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22.09.2021 20:31 Ответить
Які нах «реалії»?! Хто такий цей Шифєр?!?
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22.09.2021 20:41 Ответить
Це чоловік Клавдії Шифер
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22.09.2021 21:41 Ответить
шефір це бізнес-партнер преЗедента... а до виборів воно розповідало: "...нікакова кумавства...только прафесіАнали...." а тут....: шефіри з сивохами, баканови з єрмаками...куди дивиться І.В. Бєня...?!
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22.09.2021 22:02 Ответить
Логика власти имеет родословную так сказать национального окраса..во Второй Мировой войне до сих пор нет точной цифры погибших в ней людей ВСЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ..52-60-73 млн. цифры разные но вот что удивительно по мнению народа бувшего в свое время "рабами Египта" самое главное выделено цифра 6 типа лямов их племени и назвали его Холокостом а все остальное как то им по барабану и фиолетово и то статистика.. когда их народец гниловатый в форме кумиссаров устроил репрессии в ССР ГУЛЛАГ и Голодомор в Украине на Поволжье Голод 1946-1947 годов Украина Казахстан Сибирь то опять все до лямпочки то СТАТИСТИЧЕСКАЯ погрешность и графа с цифирью а вот "рабов Египту" вы шо одного стрельнули сегодня и такой "фрачь и понос".. аж самому хочется патронов поднести... тьфу ну и гыдлывая у нас власть "вечных рабов Египта" рыгать хочется...
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22.09.2021 20:42 Ответить
И на Кубани голодомор тоже. Знаменитый борец Иван Поддубный тогда выпрашивал больше хлеба у властей потому что он борец и нужно больше есть но ему не дали и надорвали ему здоровье т.к. он в паспорте зачеркнул национальность "русский" и карандашом написал "украинец". НКВД его не замучило в застенках только потому что в те годы гитлер ввел моду на спорт, и совок тоже старался показать своих спортсменов
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22.09.2021 22:46 Ответить
Просто АТОшники (в отличии от Шефира) не подпадают про новый закон об антисемитизме.
Да и АТОшники с Зеленским в Оманские офшоры ковидный фонд не выводили.
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22.09.2021 20:56 Ответить
А кто этот Парасюк?
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22.09.2021 20:22 Ответить
Парасюк-это Поросюк. Э
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22.09.2021 20:25 Ответить
встречный вопрос . а кто этот Шафир ?
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22.09.2021 20:25 Ответить
може шніфер?
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22.09.2021 20:28 Ответить
не исключено . хотя имея приятеля президента необходимость ломать сейфы отпадает
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22.09.2021 20:31 Ответить
Ну как кто??? Начальник квартала.
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22.09.2021 20:28 Ответить
шефір це бізнес-партнер преЗедента... а до виборів воно розповідало: "...нікакова кумавства...только прафесіАнали...." а тут....: шефіри з сивохами, баканови з єрмаками...куди дивиться І.В. Бєня...?!
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22.09.2021 22:08 Ответить
Ключова фігура Майдану- слова Володі Парасюка налякали зека- ось так кацап.
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22.09.2021 20:49 Ответить
Все "бьівшие" хотят о себе напомнить , так и Парасюк.
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22.09.2021 20:24 Ответить
а хто це? онук баби параски? я не впiзнаю його без макiяжа)))
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22.09.2021 21:54 Ответить
Шановне радіво Шансон, поставте будь ласка для Кварталу 95 пісню "Братва, не стреляйте друг в друга". Дякую дуже дякую.

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22.09.2021 20:25 Ответить
О, вылезло падло.... Да кому интересно мнение этого запроданца...?
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22.09.2021 20:25 Ответить
А что не правду сказал?
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22.09.2021 20:37 Ответить
А ты чьих будешь? Слуга?
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22.09.2021 20:38 Ответить
а ты Вова заряди Бубочке с ноги, а мы посмотрим, обсудим..
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22.09.2021 20:25 Ответить
А кто такой для него бубочка ? Вот по тухесу Карабасу-Барабасу зарядить это пожалуйста!
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22.09.2021 20:49 Ответить
Так для этого это мультик сегодня и отсняли, что бы по всем каналам показывать и рейтинг поднимать
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22.09.2021 20:25 Ответить
Убівство раскрито! Стріляв Порошенко з кущів на Новообухівській трасі.

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22.09.2021 20:27 Ответить
есть версия что стрелял или Зорян или Шкиряк а Порох только патроны подавал
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22.09.2021 20:29 Ответить
20 баксів це завжди 20 баксів. Євгєній Прокопішин не втомлюється нахилятися за черговою двадцяткою.
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22.09.2021 20:31 Ответить
Если бы хотели что-то передать, то сразу бы жену Зеленского - Ермака грохнули. А так, это скорей жена Зеленского Ермак и заказала весь этот цирк. Чтобы потом начать скулить, что мол смотрите, как нас за "пгавду" (читаем - коррупцию) не любят.
Наверное лысый из 95го квартала и стрелял. Очень похоже на их режессуру.
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22.09.2021 20:45 Ответить
та да, это тебе не морду зеленкой обтрухать)))
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22.09.2021 21:57 Ответить
Парасюк Меткая Нога защитник простых людей.
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22.09.2021 20:28 Ответить
одна из говорящих голов Бени - проданный и перепроданный Поросюк ...
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22.09.2021 20:29 Ответить
Поросюк, Поросюк.... Сколько же таких "Поросюков" рвало штаны за ""Володю в президенты", сколько грязии выливали на на всех, кто не поддерживал идею власти Коломойского, Портнова, Шефиров... Теперь эти "Поросюки" умничают по поводу абстрактной"плохой власти". Так удобнее.
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22.09.2021 20:30 Ответить
Никогда Парасюк не топил за Зеленского! Против Порошенко топил. Но это не одно и то же. Если хотел отстранения от власти олигарха, значит обязательно должен целовать зад артисту? Что за нездоровая причинно-следственная цепочка?
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22.09.2021 20:42 Ответить
Обіда за шефа висушує мізки .
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22.09.2021 20:46 Ответить
топил против а теперь володька весеран катается на авто для 0 и помалкивает боится чтобы не присеть как его друг с редута
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22.09.2021 20:48 Ответить
Ага, попридуривайся, попридуривайся. Во втром туре- Порошенко, и Коломойский, Поросюк топит против Порошенко. А ну, троль, додумай сам, кто придет к власти, если не Порошенко? Посчитай на пальцах, смотри, не ошибись.
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22.09.2021 20:52 Ответить
Это как раз ты придуриваешься. В глубине души ведь прекрасно понимаешь, что в 2019г. во втором туре у Порошенко выиграла бы даже табуретка. А тезис о том, что олигарх Порошенко сильно лучше олигарха Коломойкого это исключительно порохоботская заморочка. Для большинства украинцев это совсем не очевидно.
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22.09.2021 21:04 Ответить
Совсем не очевидно, что у названных тобой людей различный подход к курсу страны???

То-то и видно, что вели народ Украины в Европу, а на последних выборах 73% взяло и проголосовало за разворот, поддержавши антимайдан.

Здесь "лучше" или "хуже" не подходит. Здесь цивилизационный выбор.
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22.09.2021 21:28 Ответить
Да выиграла бы даже табуретка( как и произошло) , т.к. мозги у лохтората из башки вынули и г+г туда засунули!
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22.09.2021 22:42 Ответить
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22.09.2021 20:36 Ответить
Потому, что убивать простых людей, это не антисемитизм?
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22.09.2021 20:39 Ответить
Кстати, откуда у не простого человек Шефира та тачка, которую якобы антисемиты обстреляли? Может Шефира сразу за коррупцию на нары отправить? Или это тоже антисемитизм?
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22.09.2021 20:41 Ответить
парасюк всплыл напомните парасюку кто помогал зебилам у к власти прийти,а то у него с памятью что-то нехорошее...
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22.09.2021 20:43 Ответить
За вашою логікою то і Порошенко допоміг Зеленському стати президентом, бо не прислухався до простого народу які вказували на його помилкові дії.
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22.09.2021 20:52 Ответить
Т,е Поросюк, привел к власти Коломойского, бо абиделся на Порошенка? Неужели Поросюк олигофрен? Не поверю! Просто Поросюк любит когда в кармане шывеляцца зеленые бумажки. Кто больше положит-того и Поросюк.
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22.09.2021 21:02 Ответить
А шо, оно еще на воле?
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22.09.2021 21:02 Ответить
Как надоели "парасюки" - вы же топили за зеленую власть - что вам не нравится? Помнится как при прежней власти боролись против торговли на крови,жгли шины...теперь вылезаете с теплой норки чтоб поплакаться на жизнь ипучую...в том числе и благодаря вам так живем в шоу зеленого тупого квартала. За то что воевали и защищали - респект и уважение,а в остальном - за что боролись на то и напоролись...
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22.09.2021 21:22 Ответить
Сам за нього горлянку рвав і мріяв стати губернатором Львівщини..
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22.09.2021 21:28 Ответить
Хто Парасюка знов розбудив?
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22.09.2021 21:53 Ответить
Володька, брат, де пропадав?
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22.09.2021 21:55 Ответить
на клубнике в польше или на урановых рудниках намибии)))
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22.09.2021 22:58 Ответить
Может уже пора уже очистить страну от зеленой плесени, пока они ее не убили?
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22.09.2021 21:57 Ответить
поросюк, "сметун" ты наш, вагнергейт не напрягает тебя, только шефирка вынул тебя из спячки, "бескорыстный" ты наш)))
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22.09.2021 22:45 Ответить
о звидкеля коровка муму появылось))не видали 5 лет
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22.09.2021 22:57 Ответить
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
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23.09.2021 01:17 Ответить
 
 