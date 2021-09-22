Правоохранительные органы создадут совместную группу для расследования покушения на Шефира, - Венедиктова
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Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира будет расследоваться несколькими правоохранительными органами, для взаимодействия между которыми будет создана совместная следственная группа.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По результатам сегодняшнего совещания мы создаем отдельную группу, где будет совместная следственная группа представителей разных правоохранительных органов, мы будем коммуницировать", - сказала Венедиктова.
Она также допустила изменение квалификации уголовного производства, которое в настоящее время открыто по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ст.115 Уголовного кодекса Украины). "Если будет потребность в изменении квалификации, это произойдет", - сказала генпрокурор.
Венедиктова также рассказала, что во время обстрела скорость автомобиля, в котором ехал Шефир, была небольшой - 60-70 км/ч, "потому что нужно было зайти на поворот".
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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продажныепроверенные работники прокуратуры, которые успешно спрячут концы в водудоведут расследование до конца.
Экстрасенсов обязательно в группу!
@tZEinform
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1 ч
Для министра Монастырского. Понятие "обследование места преступления" вообще то означает несколько иное, чем блуждание 400 нацгвардейцев по лесу.
Для генерального прокурора Венедиктовой. Ваши подчиненные правы. Вы не можете возбуждать дело по формулировке "покушение на жизнь должностного лица" Шефир не государственный служащий и не должностное лицо. Он никто из сферы обслуживания.
коротко. Вбивство Кеннеді зафільмував Запрудер ( до речі уроженець Ковеля). Стрілець був снайпером в морській піхоті. Стріляв з снайперської рушниці. Створена комісія Уоррена з парламентарів. По фільму у 334 кадрі в тілі Кеннеді було три кулі, а з місця пострілу вилучили 4 гільзи. Один з глядачів був поранений в ногу. Виникла версія, що стрільців було два, один промазав, і була змова. Стрілець до того був одружений на білорусці і два роки жив у Мінську під ковпаком КГБ. Стрільця застрелив власник бару у приміщенні суду. Комісія слідів змови так і не знайшла, але сумніви залишилися. Лише згодом через десятиліття була знайдена розгадка, яка виявилась банальною. Між стрільцем, який був на сьомому поверсі складу і Кеннеді був розміщений дорожній світлофор. При перевірці світло фор був новий, на складі знайшли старий (америкоси нічого не викидають і у них нема скупок) світлофор а на ньому слід рикошету кулі. рентгенаналіз показав теж саме. Саме цією кулею і був поранений глядач. Все було надто просто. А руку КГБ америкоси відкинули зразу ж, бо в1964 році втік Носенко .,начальник відділу контррозвідки по нагляду за іноземцями який все розказав про стрільці Освальда, що той психічно нездоровий і страждає манією величі.
І на кого тоді вийде ця група?