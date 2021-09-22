РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10303 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Покушение на Шефира
1 329 26
Венедиктова (723) Шефир_Сергей (117)

Правоохранительные органы создадут совместную группу для расследования покушения на Шефира, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Правоохранительные органы создадут совместную группу для расследования покушения на Шефира, - Венедиктова

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира будет расследоваться несколькими правоохранительными органами, для взаимодействия между которыми будет создана совместная следственная группа.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По результатам сегодняшнего совещания мы создаем отдельную группу, где будет совместная следственная группа представителей разных правоохранительных органов, мы будем коммуницировать", - сказала Венедиктова.

Она также допустила изменение квалификации уголовного производства, которое в настоящее время открыто по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ст.115 Уголовного кодекса Украины). "Если будет потребность в изменении квалификации, это произойдет", - сказала генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Покушение на Шефира - это реакция на реальные изменения в государстве, - Зеленский. ВИДЕО

Венедиктова также рассказала, что во время обстрела скорость автомобиля, в котором ехал Шефир, была небольшой - 60-70 км/ч, "потому что нужно было зайти на поворот".

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Що там з "вагнерівцями" та Шереметом? Вже розкрили справи?
показать весь комментарий
22.09.2021 20:42
+5
а коли вбили трьох українських воїнів і поранили 8, свою відпустку не скоротив. мало того, навіть співчуття не висловив.

ПрепіЗЕдент скоротить перебування у Нью-Йорку через замах на Шефіра - Кулеба
показать весь комментарий
22.09.2021 20:53
+4
Все правильно: если проводить расследования согласно регламенту, то велика вероятность того, что какой то дурак-следователь выяснит, что это все банальная постановка. А так, создадут группу в которую войдут наиболее продажные проверенные работники прокуратуры, которые успешно спрячут концы в воду доведут расследование до конца.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там з "вагнерівцями" та Шереметом? Вже розкрили справи?
показать весь комментарий
22.09.2021 20:42 Ответить
а навіщо? вони скоріш за все весь цей цирк з "розстрілом"влаштували заради того, щоб суспільство забуло й про злив операції по "вагнерівцям" і тим більш про справу Шеремета... а особливо їм кортить скоріше протягнути у ВР "закон про олігархів"... щоб можна було потім призначати "ворогів народу" на власний розсуд...
показать весь комментарий
22.09.2021 20:54 Ответить
То був сарказм
показать весь комментарий
22.09.2021 20:59 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 20:42 Ответить
главное психиатров пригласите и включите раввинов а то без них никак не расследуете даже восход и закат Солнца..дауны прости Господи! дай дебилам власти... и вот имеем цирк на веревочке над пропастью...
показать весь комментарий
22.09.2021 20:44 Ответить
Зато ржем уже почти целый день. 73% об этом и мечтали.
показать весь комментарий
22.09.2021 21:49 Ответить
Покушения? не слишком ли громко сказано?
показать весь комментарий
22.09.2021 20:45 Ответить
Есть тут фанаты стрелковки, которые проходили "kill house" и полный курс полосы?
показать весь комментарий
22.09.2021 20:45 Ответить
Опухле огидне мурло наркомана в черговому гундосіку обіцяє жостку відповідь за "замах на його близького друга" і запевняє,що має на це "мандат на зміни".Готуйтеся до затягування гайок за путінським сценарієм.

показать весь комментарий
22.09.2021 20:46 Ответить
а коли вбили трьох українських воїнів і поранили 8, свою відпустку не скоротив. мало того, навіть співчуття не висловив.

ПрепіЗЕдент скоротить перебування у Нью-Йорку через замах на Шефіра - Кулеба
показать весь комментарий
22.09.2021 20:53 Ответить
Ну хоть военное положение не ввели и то спасибо.))
показать весь комментарий
22.09.2021 20:46 Ответить
Все правильно: если проводить расследования согласно регламенту, то велика вероятность того, что какой то дурак-следователь выяснит, что это все банальная постановка. А так, создадут группу в которую войдут наиболее продажные проверенные работники прокуратуры, которые успешно спрячут концы в воду доведут расследование до конца.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:47 Ответить
Ребята не мучайтесь со следствием. Помните при Кучьме был п.Лазаренко? И он организовал сам на себя покушение и затем умотал в Израиль. Это тоже самое. Шефир видит,зеля конченый и надо мотать и устроил это Шоу.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:49 Ответить
нужно целое министерство создать для расследования
показать весь комментарий
22.09.2021 20:49 Ответить
Экстрасенсов!

Экстрасенсов обязательно в группу!
показать весь комментарий
22.09.2021 20:53 Ответить
І "правопохоронці",з розумним і поважним видом,братимуть участь у цьому дешевому й смердючому цирку!
показать весь комментарий
22.09.2021 21:03 Ответить
Ауді а 8 лонг, нормальний ход, помічник президента. А що він там помогає? Як пиляти бюджет?
показать весь комментарий
22.09.2021 21:16 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
1 ч



Для министра Монастырского. Понятие "обследование места преступления" вообще то означает несколько иное, чем блуждание 400 нацгвардейцев по лесу.
Для генерального прокурора Венедиктовой. Ваши подчиненные правы. Вы не можете возбуждать дело по формулировке "покушение на жизнь должностного лица" Шефир не государственный служащий и не должностное лицо. Он никто из сферы обслуживания.
показать весь комментарий
22.09.2021 21:16 Ответить
а шо там створювати. В ОПі є "досвідчені пінкертони" татаров, цуцкерідзе,зами глави нинішній та бувший (ДБР), баканов теж на перших ролях. Ну а сама венедиктівна теж каші не спортить. Вперед! професіонали "

коротко. Вбивство Кеннеді зафільмував Запрудер ( до речі уроженець Ковеля). Стрілець був снайпером в морській піхоті. Стріляв з снайперської рушниці. Створена комісія Уоррена з парламентарів. По фільму у 334 кадрі в тілі Кеннеді було три кулі, а з місця пострілу вилучили 4 гільзи. Один з глядачів був поранений в ногу. Виникла версія, що стрільців було два, один промазав, і була змова. Стрілець до того був одружений на білорусці і два роки жив у Мінську під ковпаком КГБ. Стрільця застрелив власник бару у приміщенні суду. Комісія слідів змови так і не знайшла, але сумніви залишилися. Лише згодом через десятиліття була знайдена розгадка, яка виявилась банальною. Між стрільцем, який був на сьомому поверсі складу і Кеннеді був розміщений дорожній світлофор. При перевірці світло фор був новий, на складі знайшли старий (америкоси нічого не викидають і у них нема скупок) світлофор а на ньому слід рикошету кулі. рентгенаналіз показав теж саме. Саме цією кулею і був поранений глядач. Все було надто просто. А руку КГБ америкоси відкинули зразу ж, бо в1964 році втік Носенко .,начальник відділу контррозвідки по нагляду за іноземцями який все розказав про стрільці Освальда, що той психічно нездоровий і страждає манією величі.
показать весь комментарий
22.09.2021 21:42 Ответить
А вы не хотите создать комиссию по девочке, которую убил создатель футбольного клуба и прочая мажорная мразь на дорогах ? При петруччо убийство на дорогах пьяными и обдолбанными мажорами даже получило свою ветку на цензоре.. Про зеленое - молчу ваще. Где посаженные мажоры, петр алексеич? Где вообще кто-то посаженный? Ты, страну взяло девственную! Развивай - рули! Нарулило! Адептам святого петра не читать, будет разрыв рошенки ( орган, ответственный за моск, которого нет и - пищеварение)
показать весь комментарий
22.09.2021 22:05 Ответить
Та шо там мєлочиться, давайте все СБУ, МВС, ДБР, ГПУ (хто там ще без діла залишився?) в повному складі кидайте на розшук "мисливця". А то як же, "покушеніє вєка". Отак, всім міром, по крупинці та й зберете "нєопровержимиє докази" на чергового патріота. Там на черзі ще стільки дитячих хірургів, медпрацівників, вояків, що захищали ваші сраки на сході України.
показать весь комментарий
22.09.2021 22:32 Ответить
Так кто всё таки слил операцию с Вагнеровцами? С ними тема намного интереснее, чем имитация с "покушением"...
показать весь комментарий
22.09.2021 22:43 Ответить
Всі подібні злочини, навіть якщо не збиралися вбити але лише налякати чи інсперувати замах, організовані кимось з оточення жертви. Простим людям нафіг шефіри здалися, та й підібратися до них важко.

І на кого тоді вийде ця група?
показать весь комментарий
22.09.2021 23:39 Ответить
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
показать весь комментарий
23.09.2021 01:15 Ответить
 
 