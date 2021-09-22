"Стреляли не в Шефира, а по машине и водителю, но Банковая сразу указала на виновных", - Гриценко

Стрельба из автомата по машине помощника президента Сергея Шефира не имела целью убить близкого друга и бизнес-партнера Зеленского.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Стреляли не в Шефира - по машине и в водителя. Хотели только запугать? Почему? Непонятно. Хотя Банковая, без всякого сомнения и не дожидаясь результатов расследования, сразу указала на виновных - те, кто не имеют общественной поддержки и выступают против деолигархизации. То есть, оппозиция? Тогда кто же, сразу бы и сказали: Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк? С такими быстрыми и прямыми как валенок указаниями / ожиданиями Банковой правоохранителям будет ой как непросто проводить честное расследование", - отмечает Гриценко.

Он напоминает, что Шефир является ключевым коммуникатором с олигархами от имени Зеленского, и журналисты неоднократно "фиксировали его мирные рандеву с кандидатами в реестр".

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По мнению Гриценко, ясно одно: "кто-то решил обострить ситуацию, поднять градус напряжения прямо перед голосованием закона об олигархах". Если кто-то от этого обострения выиграет, возможно это объяснит мотив сегодняшней автоматной очереди.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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