"Стреляли не в Шефира, а по машине и водителю, но Банковая сразу указала на виновных", - Гриценко
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Стрельба из автомата по машине помощника президента Сергея Шефира не имела целью убить близкого друга и бизнес-партнера Зеленского.
Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Стреляли не в Шефира - по машине и в водителя. Хотели только запугать? Почему? Непонятно. Хотя Банковая, без всякого сомнения и не дожидаясь результатов расследования, сразу указала на виновных - те, кто не имеют общественной поддержки и выступают против деолигархизации. То есть, оппозиция? Тогда кто же, сразу бы и сказали: Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк? С такими быстрыми и прямыми как валенок указаниями / ожиданиями Банковой правоохранителям будет ой как непросто проводить честное расследование", - отмечает Гриценко.
Он напоминает, что Шефир является ключевым коммуникатором с олигархами от имени Зеленского, и журналисты неоднократно "фиксировали его мирные рандеву с кандидатами в реестр".
По мнению Гриценко, ясно одно: "кто-то решил обострить ситуацию, поднять градус напряжения прямо перед голосованием закона об олигархах". Если кто-то от этого обострения выиграет, возможно это объяснит мотив сегодняшней автоматной очереди.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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Якби хотіли вбити, то вбили б, а так тільки попередили.
Зазвичай Сергій Нахманович присутній на всіх найважливіших нарадах на Банковій, зокрема на кадрових "оглядинах" на топові посади. На них президент запрошував свого першого помічника та голову ОПУ Андрія Єрмака. Та найважливіше завдання, за яке на Банковій відповідав Шефір, - це комунікація із великим бізнесом.
За перший рік його роботи журналісти-розслідувачі зафіксували непублічні поїздки Шефіра на ювілей бізнесмена і нардепа Григорія Суркіса, в офіс олігарха Ігоря Коломойського та в маєток олігарха Ріната Ахметова.
Вплив Шефіра
Як і багатьох членів близької команди Зеленського, Шефіра пов'язують із непублічним впливом на певні державні активи. Зокрема, співрозмовники УП вказують на два великих підприємства, якими нібито опікувався Шефір - "Одеський припортовий завод" та "Енергоатом". За них за будь-якої влади точились політичні баталії.
Одеський завод в останні роки працював за давальницькою схемою із маловідомою компанією "АгроГазТрейдинг". Остання, без відповідного досвіду, з мінімальним уставним фондом та десятком співробітників в штаті в січні минулого року примудрилася "виграти" конкуренцію у таких компаній як Socar, OKKO, Maddox та "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та Віталія Хомутинніка.
За даними співрозмовників "Української правди" на газовому ринку, своїм успіхом маловідомий трейдер має завдячувати саме першому помічнику Зеленського.
Прізвище Шефіра співрозмовники УП називали і в контексті впливу на головного оператора атомних електростанцій - НАЕК "Енергоатом".
У 2020 році Шефір начебто особисто проводив співбесіди з майбутнім керівником НАЕК Петром Котіним та його заступниками Якобом Хартмутом та Германом Галущенком.
Однак, влітку цього року Шефір почав суттєво втрачати свій вплив в Офісі. Найближчим до президента сьогодні є Андрій Єрмак, який поступово зумів витіснити Шефіра на другий план.
"Українська правда" раніше вже писала, що в серпні між президентом і його першим помічником сталася велика сварка. Шефір, нібито, навіть почав вивозити речі з Офісу та деякий час демонстративно не з'являвся на Банковій.
Однак, їм обом якось вдалося залагодити конфлікт, але як підкреслив один впливовий співрозмовник УП: "розбиту чашку вже не склеїш".
если завтра закон про Зеолигархизацию примут вместе с повышением налогов---значит все это постановка 95 квартала с вполне конкретной целью.