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Новости Политика Украины Покушение на Шефира
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"Стреляли не в Шефира, а по машине и водителю, но Банковая сразу указала на виновных", - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стрельба из автомата по машине помощника президента Сергея Шефира не имела целью убить близкого друга и бизнес-партнера Зеленского.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Стреляли не в Шефира - по машине и в водителя. Хотели только запугать? Почему? Непонятно. Хотя Банковая, без всякого сомнения и не дожидаясь результатов расследования, сразу указала на виновных - те, кто не имеют общественной поддержки и выступают против деолигархизации. То есть, оппозиция? Тогда кто же, сразу бы и сказали: Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк? С такими быстрыми и прямыми как валенок указаниями / ожиданиями Банковой правоохранителям будет ой как непросто проводить честное расследование", - отмечает Гриценко.

Он напоминает, что Шефир является ключевым коммуникатором с олигархами от имени Зеленского, и журналисты неоднократно "фиксировали его мирные рандеву с кандидатами в реестр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел автомобиля Шефира связываем с борьбой Зеленского с олигархами, - советник главы ОП

По мнению Гриценко, ясно одно: "кто-то решил обострить ситуацию, поднять градус напряжения прямо перед голосованием закона об олигархах". Если кто-то от этого обострения выиграет, возможно это объяснит мотив сегодняшней автоматной очереди.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Стреляли не в Шефира, а по машине и водителю, но Банковая сразу указала на виновных, - Гриценко 01

Также читайте: Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Брошен вызов правоохранительной системе. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+47
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22.09.2021 20:56
+40
Як швидко можно змістити увагу аудиторії з Вагнергейта на Шефира.

Режисери/продюсери, що привели шапіто до влади, продовжують керувати маріонетками.
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22.09.2021 20:55
+35
Шефіру-чефіру з таким фейсом жуліків в фільмах грати...

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22.09.2021 20:57
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Гриценко? А хто це?
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22.09.2021 21:58 Ответить
У этого конченного Шифера ни царапины, но все СМИ обсасывают это событие как ненормальные...
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22.09.2021 22:01 Ответить
Перерозподіл тіньових і контрабандних потоків. Розборки в стилі 90-х. Таке останній раз в Україні було у 1996 році замах на Лазаренка.

Якби хотіли вбити, то вбили б, а так тільки попередили.
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22.09.2021 22:08 Ответить
Чим займався Шефір в ОПУ.

Зазвичай Сергій Нахманович присутній на всіх найважливіших нарадах на Банковій, зокрема на кадрових "оглядинах" на топові посади. На них президент запрошував свого першого помічника та голову ОПУ Андрія Єрмака. Та найважливіше завдання, за яке на Банковій відповідав Шефір, - це комунікація із великим бізнесом.

За перший рік його роботи журналісти-розслідувачі зафіксували непублічні поїздки Шефіра на ювілей бізнесмена і нардепа Григорія Суркіса, в офіс олігарха Ігоря Коломойського та в маєток олігарха Ріната Ахметова.

Вплив Шефіра

Як і багатьох членів близької команди Зеленського, Шефіра пов'язують із непублічним впливом на певні державні активи. Зокрема, співрозмовники УП вказують на два великих підприємства, якими нібито опікувався Шефір - "Одеський припортовий завод" та "Енергоатом". За них за будь-якої влади точились політичні баталії.

Одеський завод в останні роки працював за давальницькою схемою із маловідомою компанією "АгроГазТрейдинг". Остання, без відповідного досвіду, з мінімальним уставним фондом та десятком співробітників в штаті в січні минулого року примудрилася "виграти" конкуренцію у таких компаній як Socar, OKKO, Maddox та "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та Віталія Хомутинніка.

За даними співрозмовників "Української правди" на газовому ринку, своїм успіхом маловідомий трейдер має завдячувати саме першому помічнику Зеленського.

Прізвище Шефіра співрозмовники УП називали і в контексті впливу на головного оператора атомних електростанцій - НАЕК "Енергоатом".

У 2020 році Шефір начебто особисто проводив співбесіди з майбутнім керівником НАЕК Петром Котіним та його заступниками Якобом Хартмутом та Германом Галущенком.

Однак, влітку цього року Шефір почав суттєво втрачати свій вплив в Офісі. Найближчим до президента сьогодні є Андрій Єрмак, який поступово зумів витіснити Шефіра на другий план.

"Українська правда" раніше вже писала, що в серпні між президентом і його першим помічником сталася велика сварка. Шефір, нібито, навіть почав вивозити речі з Офісу та деякий час демонстративно не з'являвся на Банковій.

Однак, їм обом якось вдалося залагодити конфлікт, але як підкреслив один впливовий співрозмовник УП: "розбиту чашку вже не склеїш".
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22.09.2021 22:09 Ответить
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22.09.2021 22:46 Ответить
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22.09.2021 22:47 Ответить
Який президент, такі й "кіллери"
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22.09.2021 22:48 Ответить
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22.09.2021 22:51 Ответить
Ищи кому выгодно!

если завтра закон про Зеолигархизацию примут вместе с повышением налогов---значит все это постановка 95 квартала с вполне конкретной целью.
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22.09.2021 22:59 Ответить
Тут Зюзя сів на жидкій стул.
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23.09.2021 00:02 Ответить
Банковая, без всякого сомнения и не дожидаясь результатов расследования, сразу указала на виновных Источник: https://censor.net/ru/n3289855

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23.09.2021 00:06 Ответить
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А дяді Джо така біда?
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23.09.2021 01:14 Ответить
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