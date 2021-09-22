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Тяжело раненого на Донбассе бойца 24-й ОМБ Андрея Дячишина доставили в военный госпиталь во Львове

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Тяжело раненого на Донбассе бойца 24-й ОМБ Андрея Дячишина доставили в военный госпиталь во Львове

Тяжело раненного на Донбассе 28-летнего украинского бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрея Дячишина перевели из областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре в военный госпиталь во Львове.

Об этом на своей facebook-странице сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Трепетные минуты прощания… Трогательно, когда нянечки, медсестры, волонтеры и врачи провожают бойца, вернувшегося с того света. Это как рождение новой жизни. Какая она будет дальше? Самые долгие часы врачебных переживаний и решений он провел в Мечникова. 23 дня в реанимации, 10 дней в коме. Пулевое диаметральное ранение головы на вылет. Первая мысль – шансов нет. Реаниматологи, нейрохирурги, операции и выхаживания, волонтеры из Днепра и Львова – все в Мечникова до упора боролись за жизнь Андрея. Единственный и самый близкий человек у него - сестра Оля. Ее имя он повторял в бреду десятки раз за сутки. Андрея с положительной динамикой перевели в госпиталь. Выполняет команды, скоро уедет на реабилитацию во Львов", - написал врач.

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"Без сознания молодой боец ​​еще может оставаться месяцами. Впрочем, именно во Львове он имеет шансы получить лучшую нейрореабилитацию", - рассказал местному изданию NTA заместитель медицинского директора по хирургической помощи Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова Юрий Скребец.

Напомним, Андрей Дячишин, позывной Морячок, служит в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. На войне - с 2014 года.

Тяжелое ранение в голову Андрей Дячишин получил 29 августа в населенном пункте Горное Донецкой области.

Помочь раненому бойцу средствами можно на ее карточку: 5168 7573 7961 5869 (Кармазин Ольга Николаевна).

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Автор: Анна Судак
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Боже, поможи
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22.09.2021 21:13 Ответить
Цей чоловік вартий сотні тих шиферів...
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22.09.2021 21:17 Ответить
Так! Жоден із тих зєльоних шиферів, ондулінів та рубероідів не вартий і мізинця нашого Воіна!
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22.09.2021 21:45 Ответить
Допоможемо й ми обов'язково, для цього є номер картки.

Видужуй, братику !
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22.09.2021 21:22 Ответить
Про цих героїв пілігрим і його шапіто промовчить.

Одуження герою!
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22.09.2021 21:16 Ответить
Андрію, одужуй !
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22.09.2021 21:26 Ответить
І ні тобі заяв, ні тобі погроз від найвеличчнішого, і в новинах мимохідь скажуть... От, пілять, як я зненавидів то тупе бидло, що ту мерзоту до влади вибрало...
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22.09.2021 21:38 Ответить
Гундосая гнида ни разу не посетил госпиталь, не оказал помощь и не высказал благодарность раненым героям, ни разу не высказал соболезнований семьям погибших героев....Зато, прерывает государственный визит - командировку в США, чтобы мстить за выстрел в машину студии "95 квартала"....Для помощи умирающему герою Ярославу Журавлю он свой отпуск не прерывал....Подонок...
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22.09.2021 22:20 Ответить
 
 