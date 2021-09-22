Разумков о возможной отставке: Мою работу сложно назвать некомандной за последние три года

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен подавать в отставку, но в то же время готов к тому, что народные депутаты могут инициировать процедуру замены спикера парламента.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о том, пойду ли я в отставку, - я не собираюсь подавать в отставку. Если мы говорим о том, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада Украины, - да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор 150-ти подписей, дальше - подготовка, отчёт и голосование в стенах парламента. Я к этому готов, и говорил об этом давно: если будет желание народных депутатов заменить председателя Верховной Рады, это их право", - сообщил спикер ВР.

На уточняющий вопрос, будет ли он выполнять свои обязанности как обычный народный депутат в случае увольнения с должности, Разумков ответил: "Буду работать не только в зале Верховной Рады".

Он подчеркнул, что у него нет мировоззренческих разногласий с коллегами, в том числе по партии "Слуга народа". Разумков напомнил, что считает необходимым вести борьбу с олигархатом цивилизованным образом, чтобы "это проходило в рамках закона и регламента".

Читайте также: Разумкова могут пригласить на следующее заседание фракции "Слуги народа", - Корниенко

Комментируя заявление первого заместителя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко о якобы некомандной игре со стороны спикера, Разумков сказал, что хотел бы услышать конкретику.

"По каждому вопросу я могу свою позицию объяснить. Захотят ли это объяснение услышать - это уже другой вопрос. Я не могу быть в этом уверен. А если провести профессиональную дискуссию, то думаю, мою работу сложно назвать некомандной за последние три года, начиная с 2018-го", - отметил Разумков.

Он также объяснил, что не всегда голосует на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, поскольку считает, что "санкции не могут вводиться в отношении наших граждан: если они виноваты, у нас достаточно законодательных механизмов, чтобы привлечь их к ответственности".

Также читайте: "СН" не готовила подписные листы для отставки Разумкова. Мы не можем выяснять отношения с человеком, который на больничном, - Арахамия