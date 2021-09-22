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Новости Политика Украины
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Разумков о возможной отставке: Мою работу сложно назвать некомандной за последние три года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о возможной отставке: Мою работу сложно назвать некомандной за последние три года

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен подавать в отставку, но в то же время готов к тому, что народные депутаты могут инициировать процедуру замены спикера парламента.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о том, пойду ли я в отставку, - я не собираюсь подавать в отставку. Если мы говорим о том, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада Украины, - да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор 150-ти подписей, дальше - подготовка, отчёт и голосование в стенах парламента. Я к этому готов, и говорил об этом давно: если будет желание народных депутатов заменить председателя Верховной Рады, это их право", - сообщил спикер ВР.

На уточняющий вопрос, будет ли он выполнять свои обязанности как обычный народный депутат в случае увольнения с должности, Разумков ответил: "Буду работать не только в зале Верховной Рады".

Он подчеркнул, что у него нет мировоззренческих разногласий с коллегами, в том числе по партии "Слуга народа". Разумков напомнил, что считает необходимым вести борьбу с олигархатом цивилизованным образом, чтобы "это проходило в рамках закона и регламента".

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Комментируя заявление первого заместителя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко о якобы некомандной игре со стороны спикера, Разумков сказал, что хотел бы услышать конкретику.

"По каждому вопросу я могу свою позицию объяснить. Захотят ли это объяснение услышать - это уже другой вопрос. Я не могу быть в этом уверен. А если провести профессиональную дискуссию, то думаю, мою работу сложно назвать некомандной за последние три года, начиная с 2018-го", - отметил Разумков.

Он также объяснил, что не всегда голосует на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, поскольку считает, что "санкции не могут вводиться в отношении наших граждан: если они виноваты, у нас достаточно законодательных механизмов, чтобы привлечь их к ответственности".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
І що він доброго зробив більш ніш за 2роки для 90% українців. Пахав в інтересах як не Бєні, так алігархів.
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22.09.2021 21:32
+2
Команда Разумкова:

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22.09.2021 21:39
+1
Погодите.

А в Конституции написано, что спикер ВР - это марионетка президента или какой-то партии?
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22.09.2021 22:22
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І що він доброго зробив більш ніш за 2роки для 90% українців. Пахав в інтересах як не Бєні, так алігархів.
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22.09.2021 21:32 Ответить
Розумков, Коломойша, Аваков, Гордон та інші припхали Зе 73% лохам і ті вже самі розмазували 'на хліб':

- Хоть пАржом,

- Какая разница,

- Хужи ні будіт.

Зараз ті 73%% не вдупляють

- чого з їх Бубочки іржуть,

- чому Зе наживається на війні,

- чого сказились ціни.
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22.09.2021 22:02 Ответить
Почему так упорото, буквально с каждого утюга, рекламируют этого Разумкова?
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22.09.2021 21:33 Ответить
Разумков, ты враг народа а не слуга. А врагов ждет справедливое возмездие квартала-95
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22.09.2021 21:33 Ответить
Команда Разумкова:

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22.09.2021 21:39 Ответить
ні-ні, Разумков буде слугою тільки одного, того, першого
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22.09.2021 21:47 Ответить
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22.09.2021 21:44 Ответить
Погодите.

А в Конституции написано, что спикер ВР - это марионетка президента или какой-то партии?
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22.09.2021 22:22 Ответить
треба було не прогулювати шапіто з Даніловим, бігати на усіх шоу його вихваляти на вову як на найвличнішого молитися прямо на ТБ ШОУ!!!
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22.09.2021 22:45 Ответить
 
 