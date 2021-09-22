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Новости Политика Украины
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ВСК (440) Бутусов Юрий (3916) ЧВК Вагнера (1283)

Бутусов: "Слуги" не хотят заслушать Бурбу о Вагнергейте и не хотят, чтобы украинцы узнали, что произошло

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов:

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что члены временной следственной комиссии ВР пытаются спрятать информацию о Вагнергейте.

Свою позицию журналист озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня заседание следственной комиссии по Вагнергейту перенесено в шестой раз - на 24 сентября. Комиссия никак не может выделить время чтобы заслушать ключевого свидетеля дела - бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу. Слуги не хотят услышать его показания, не хотят узнать, что произошло. Не хотят, чтобы об этом узнали украинские граждане", - написал Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ считает, что речь идет об одном из ключевых вопросов национальной безопасности - возможном предательстве в кабинете президента.

"Этот предатель мог организовать и покушение и другие преступления. Но расследование переносят и переносят, "слуги" не спешат", - предполагает журналист.

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По словам Бутусова, члены ВСК пытаются не провести прозрачное расследование а, наоборот, спрятать информацию.

"А потом Офис Президента обижается, почему мало кто верит их версии о покушении на Шефира. Научитесь отвечать за поступки и говорите правду", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
За цілий день у сотнях коментарів НІХТО не погодився із тим, що був замах на Шифера і тим паче ніхто не висловив співчуття

ЗЕля, два роки тотальної брехні зробили свою справу.

Тепер якщо навіть коли загинеш ти, всі будуть казати що то фейк, ба більше ніколи не було ніякого ЗЕлі 👎

бо він ніхто і звати його ніяк....
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22.09.2021 21:37
+28
Машину с сапёром подорвали, Шефира обстреляли, Разумкова в отставку, сборы в Трускавце....

Всё для отвлечения нашего внимания от вагнергейта.

Не дождётесь.
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22.09.2021 21:30
+18
Не знаю, чи помітили прихильники клоуна, що він при владі вже половину відпущеного йому терміну? 2,5 втрачених для країни років. Що зробив? Нічого... Нуль.
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22.09.2021 21:39
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Страница 2 из 2
Так это ФСБ перенесла время вылета?))) Каким боком СБУ к ГУР МинОбороны?))) Если бы ФСБ знала об этой операции, то она не допустила бы выезда своих за пределы рашки... И да... Видео посмотрите))) Это ТРЕНИРОВКА этой операции))) В деталях)))
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23.09.2021 00:54 Ответить
Каким боком СБУ к ГУР МинОбороны? Во-первых идея операции исходила от СБУ, об этом говорил Порошенко в одном из интервью. ( пруф найдите сами, если интересно). Во-вторых, Шайтанов -один из руководителей Альфы, мог знать о некоторых деталях.
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23.09.2021 01:04 Ответить
За інформацією від генерала Омельченка (пошукай у Ютьюбі або на Цензорі), після доповіді Бурби два телефонних дзвінка в "іншу країну" було зроблено з Офісу преЗЕдента. Шайтанова там в цей час не було.
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23.09.2021 01:36 Ответить
А генерал, конечно же узнал из надежных источников в ФСБ. Верим, им нет смысла врать.
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23.09.2021 02:05 Ответить
Від джерел з країн-союзників, які брали участь у розробці цієї операції. Коли знайдеш, почитаєш (або послухаєш) - стане зрозуміло.
Я впевнений, що і Бутусов давно в курсі, і інші журналісти, які оприлюднювали матеріали цієї справи. Наприклад, Яніна Соколова (теж є в Ютьюбі).
Ну а те, що ОПа спочатку від усього відхрещувалась, а потім таки визнала, що операція була, - свідчить про те, що на Банковій брехали. І досі брешуть.
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23.09.2021 02:16 Ответить
Бутусов:
- Научитесь отвечать за поступки и говорите правду.
Зе:
- А какая разніца?
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23.09.2021 00:08 Ответить
Если украинцы хотят знать про так называемый "вагнергейт", то почему Бутусов сам не возьмет интервью у Бурбы? И деваться депутатам после этого уже будет не куда. А то как с аварией, видео видели но не покажем, кто был за рулем.

Настоящие украинцы хотят знать кто виновен в Иловайске, Дебальцеве, когда погибли сотни украинских воинов и за это никто не понес наказание. А на "вагнеровцев" как то глыбоко положить, 30 больше или меньше ватоцефалов мало на что влияют.
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23.09.2021 00:58 Ответить
У "справі вагнерівців" народ хвилюють не ватоцефали, а те, що на Банковій сидять зрадники і кроти Кремля.
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23.09.2021 01:14 Ответить
Мишко Подоляк, перелогинься.
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23.09.2021 01:35 Ответить
Ну бачте, Бурба то щось може сказати в інтерв'ю, але ж ТСК під секреткою. Тобто щось може, але найцікавіше не може, треба спочатку розсекречувати офіційно, а потім брати інтерв'ю, бо інакше Бурбу посадять. І що потім, ініціювати Майдан? Це не діло, бо не факт, що він збереться.
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23.09.2021 01:31 Ответить
ПОтому что тогда Бурбу и Бутусова быстреньк посадят за разглашение гостайны.... НО на месте Бурбы, я бы записал на видео свои показания и спрятал бы в нескольких местах несколько копий..Так. На всякийслучай.
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23.09.2021 02:34 Ответить
У Бутусова ситуация в Украине теперь рассматривается только через призму вагнергейта. Он зациклился на этой теме и не хочет видеть реальности. А реальность в том, что 90/ украинцам вагнергейт до лампочки, многие даже не поймут о чем речь. Патриоты и так видят, что во власти явные и мощные пророссийские силы, этот вагнергейт ничего нового не добавит только запутает.

На мой взгляд гораздо опасней вагнергейта для Украины то, что власть освоила антироссийскую риторику жесткую, а по факту часто кацапам подмахивает. Это почти гарантирует команде Зе второй срок( Вагнергейт лишь запутанный эпизод, который ни к чему не приведет. А Бутксов продолжает сражаться с ветрянными мельницами, забывшись что он главред Цензора а не Генпроркурор.
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23.09.2021 04:08 Ответить
ермаку-Козырю требуется время для торговли с Бурбой, вот поэтому "зеленные сопли-сн" и тянут лямку, ну а им то что, свои 50 000 $/месяц они получают.

А если серьезно, то ситуации крайне опасная, на лицо гос. измена и в ней принимают участие не только вышеупомянутый персонаж из ОПы, но и эта срань-"зеленные сопли-сн" их нужно всех выносить, иначе они погубят Украину.
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23.09.2021 04:14 Ответить
"... Пора вьіносить... Так чого чекаєте, поки *********?..
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23.09.2021 07:49 Ответить
Вовремя стреляли
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23.09.2021 07:23 Ответить
Вагнергейт! Ось у чому питання. Як ці Слуги прикладають зусиль, щоб все зам'яти. Христо Грозев розкаже. Кого ви вибрали? Біда.
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23.09.2021 08:23 Ответить
Зважаючи на все, що мені відомо, вважаю, що якось "обробити" Бурбу та інших розвідників, які мали дотик до операції, мерзенним ЗЕленим тварюкам не вдається. Мабуть дядьки тримаються міцно.
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23.09.2021 08:46 Ответить
Юрію! Я можу Вам сказати абсолютно честно за більшість українців, політика Зесоплі поставила людей на межу бідності і зубожіння, тому 99 відсоткам населення просто насрати на Вагнергейт у них безліч своїх наденних проблем, які їм сворили "Слуги народу"................
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23.09.2021 09:32 Ответить
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