Бутусов: "Слуги" не хотят заслушать Бурбу о Вагнергейте и не хотят, чтобы украинцы узнали, что произошло

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что члены временной следственной комиссии ВР пытаются спрятать информацию о Вагнергейте.

Свою позицию журналист озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня заседание следственной комиссии по Вагнергейту перенесено в шестой раз - на 24 сентября. Комиссия никак не может выделить время чтобы заслушать ключевого свидетеля дела - бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу. Слуги не хотят услышать его показания, не хотят узнать, что произошло. Не хотят, чтобы об этом узнали украинские граждане", - написал Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ считает, что речь идет об одном из ключевых вопросов национальной безопасности - возможном предательстве в кабинете президента.

"Этот предатель мог организовать и покушение и другие преступления. Но расследование переносят и переносят, "слуги" не спешат", - предполагает журналист.

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По словам Бутусова, члены ВСК пытаются не провести прозрачное расследование а, наоборот, спрятать информацию.

"А потом Офис Президента обижается, почему мало кто верит их версии о покушении на Шефира. Научитесь отвечать за поступки и говорите правду", - подытожил главред Цензор.НЕТ.