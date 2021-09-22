Бутусов: "Слуги" не хотят заслушать Бурбу о Вагнергейте и не хотят, чтобы украинцы узнали, что произошло
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что члены временной следственной комиссии ВР пытаются спрятать информацию о Вагнергейте.
Свою позицию журналист озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня заседание следственной комиссии по Вагнергейту перенесено в шестой раз - на 24 сентября. Комиссия никак не может выделить время чтобы заслушать ключевого свидетеля дела - бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу. Слуги не хотят услышать его показания, не хотят узнать, что произошло. Не хотят, чтобы об этом узнали украинские граждане", - написал Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ считает, что речь идет об одном из ключевых вопросов национальной безопасности - возможном предательстве в кабинете президента.
"Этот предатель мог организовать и покушение и другие преступления. Но расследование переносят и переносят, "слуги" не спешат", - предполагает журналист.
По словам Бутусова, члены ВСК пытаются не провести прозрачное расследование а, наоборот, спрятать информацию.
"А потом Офис Президента обижается, почему мало кто верит их версии о покушении на Шефира. Научитесь отвечать за поступки и говорите правду", - подытожил главред Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Я впевнений, що і Бутусов давно в курсі, і інші журналісти, які оприлюднювали матеріали цієї справи. Наприклад, Яніна Соколова (теж є в Ютьюбі).
Ну а те, що ОПа спочатку від усього відхрещувалась, а потім таки визнала, що операція була, - свідчить про те, що на Банковій брехали. І досі брешуть.
- Научитесь отвечать за поступки и говорите правду.
Зе:
- А какая разніца?
Настоящие украинцы хотят знать кто виновен в Иловайске, Дебальцеве, когда погибли сотни украинских воинов и за это никто не понес наказание. А на "вагнеровцев" как то глыбоко положить, 30 больше или меньше ватоцефалов мало на что влияют.
На мой взгляд гораздо опасней вагнергейта для Украины то, что власть освоила антироссийскую риторику жесткую, а по факту часто кацапам подмахивает. Это почти гарантирует команде Зе второй срок( Вагнергейт лишь запутанный эпизод, который ни к чему не приведет. А Бутксов продолжает сражаться с ветрянными мельницами, забывшись что он главред Цензора а не Генпроркурор.
А если серьезно, то ситуации крайне опасная, на лицо гос. измена и в ней принимают участие не только вышеупомянутый персонаж из ОПы, но и эта срань-"зеленные сопли-сн" их нужно всех выносить, иначе они погубят Украину.