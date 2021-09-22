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МИД работает над увеличением финансовой поддержки Украины со стороны США до 1 млрд долларов в год, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД работает над увеличением финансовой поддержки Украины со стороны США до 1 млрд долларов в год, - Кулеба

Министерство иностранных дел ведет диалог с Конгрессом и Администрацией США о необходимости увеличения до $1 миллиарда в год суммы поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Украине.

Об этом заявл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Я уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов должен достичь отметки в $1 млрд в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки ", - сказал министр.

Кулеба добавил, что в Конгрессе США уже есть много сил, которые поддерживают такую инициативу, и Украина продолжит активно работать над ее воплощением. По мнению министра, значительная часть этой суммы должна идти именно на сектор безопасности.

"Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год – это "клуб избранных". Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением", - отметил глава МИД. 

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Кроме того, министр добавил, что "вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины входят в наиболее приоритетные в диалоге нашего государства с США".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
США сейчас максимально избавляются от нахлебников. Поэтому шиш, а не миллиард.
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22.09.2021 22:09
+3
Абсолютно правильно
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22.09.2021 22:15
+2
Не лю-***** вони цього - це сенс їхнього буття!
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22.09.2021 22:37
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В какой позе работает МИД?
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22.09.2021 22:03 Ответить
Зараз уся зелень працює у позі "обстріляного" шифера.
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22.09.2021 22:05 Ответить
В коленно-локтевой.Шутку про актрису из немецких фильмов для взрослых зебилы еще не забыли?
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22.09.2021 22:20 Ответить
на колінах-позаду БЄня.
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22.09.2021 23:15 Ответить
Московітськи ЗМІ на зловонну діарєю сходять.
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22.09.2021 22:04 Ответить
ваня, расслабься- московиты и не московиты при синагогах тебе точно не отстегнут... не гни спину понапрасну - живи своим умом
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22.09.2021 22:15 Ответить
да бабло дерибанити ви вмієте і любите !
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22.09.2021 22:04 Ответить
Не лю-***** вони цього - це сенс їхнього буття!
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22.09.2021 22:37 Ответить
.....я уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией Президента США.... . Та я вчера переговорил со всей солнечной системой по части погоды---и вслух бы не сказал никому, если бы не ты х---*** со своими диалогами!
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22.09.2021 22:09 Ответить
США сейчас максимально избавляются от нахлебников. Поэтому шиш, а не миллиард.
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22.09.2021 22:09 Ответить
Абсолютно правильно
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22.09.2021 22:15 Ответить
Чяво?

То?
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22.09.2021 22:40 Ответить
Эх,печалька...А зебилы думали что США им пол своего бюджета отдаст.По братски.
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22.09.2021 22:22 Ответить
Ну положим 1мрд. это 1/212-я бюджета Нью-Йорка.
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22.09.2021 22:26 Ответить
Мелко плаваете.Я писал именно про бюджет США.Хватит зебилам пиво по супермаркетам тырить.Они могут воровать и в мировых масштабах.
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22.09.2021 22:40 Ответить
Столько пива выпить не обоссутся?
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22.09.2021 22:42 Ответить
Да им обссыкаться не впервой.У зеленомордых даже обосраться считается нормой.
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22.09.2021 22:48 Ответить
МЗС нехай працює на реформами суду та справою вагнерівців.
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22.09.2021 22:14 Ответить
та як деолігахізацію на БЄню підключити , та як Козира розкрити як шпигуна , та як своїх свинарчуків ЗЕлених від влади прибрати...
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22.09.2021 22:16 Ответить
...так як не ставити перед сцарем вовю ВР на коліна... тим більше ,шо там надія у них на СВОГО КВНного Свинарчука -сткефанчука
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22.09.2021 22:18 Ответить
Против Израиля сейчас не стоят арабские регулярньіе армии , вооруженньіе до зубов советским оружием , как єто бьіло ранее . Сирию можно уже не считать , а Иран не граничит с еврейским государством. Логично бьіло бьі США немного сєкономить на помощи Израилю , которьій уже сам может кому-то помогать , и увеличить помощь Украине , которая сейчас стратегически более важна для Штатов. Имхо
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22.09.2021 22:14 Ответить
многоходовочка Джо :

США начало подготовку к т.н. "газовому каравану" в Европу. "Мы не бросим в беде наших партнеров" - Госдеп США.
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22.09.2021 22:19 Ответить
Гудственно. дайошь дешевый амер расгаз.
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22.09.2021 22:36 Ответить
3а4ем, рас?

Будет и раз, идва, и мильон - полтораметровьій окурок ценишку куколкой сделал!
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23.09.2021 09:43 Ответить
Зебуины даже на уровне МИДа пишаються своим архи достижением тупо стяжать, вместо производить.
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22.09.2021 22:40 Ответить
Дайте нам гроші, бо нічого красти...
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22.09.2021 22:46 Ответить
Працює так, як в Лондонському суді, зливаючи інтереси України на користь суркісів та коломойського?
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22.09.2021 22:47 Ответить
Спочатку виясніть зрадника в коло президента, який злив операцію по вагнерівцях, а потім по щось з вами можна балакати!
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22.09.2021 22:49 Ответить
Старці убогі а не міністерство закордонних справ. Перейменуйтесь у же в міністерство всесвітнього жебрацтва... От зегенерати...
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22.09.2021 22:51 Ответить
какое жебрацтво... - гоп-стоп контора
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22.09.2021 23:01 Ответить
Всё правильно Кулеба. Только начиная с лярда в год можно о чём-то серьёзно говорить. Нынешние суммы не соответствуют уровню угроз и главное, темпу реформирования нашей обороны. Так что вот тут заслуженный лукас, посмотрим на дела
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22.09.2021 23:13 Ответить
Они дадут если будет результат. Делайте реформы
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23.09.2021 00:08 Ответить
 
 