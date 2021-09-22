МИД работает над увеличением финансовой поддержки Украины со стороны США до 1 млрд долларов в год, - Кулеба

Министерство иностранных дел ведет диалог с Конгрессом и Администрацией США о необходимости увеличения до $1 миллиарда в год суммы поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Украине.

Об этом заявл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Я уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов должен достичь отметки в $1 млрд в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки ", - сказал министр.

Кулеба добавил, что в Конгрессе США уже есть много сил, которые поддерживают такую инициативу, и Украина продолжит активно работать над ее воплощением. По мнению министра, значительная часть этой суммы должна идти именно на сектор безопасности.

"Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год – это "клуб избранных". Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением", - отметил глава МИД.

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Кроме того, министр добавил, что "вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины входят в наиболее приоритетные в диалоге нашего государства с США".