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Новости Политика Украины
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Главные новости 22 сентября: покушение на Шефира, Рада не признает выборы в РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 22 сентября: покушение на Шефира, Рада не признает выборы в РФ

Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, Рада не признает выборы в Госдуму РФ, учителей могут обязать вакцинироваться от коронавируса, - главные новости 22 сентября.

Покушение на Шефира

Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли утром под Киевом. В машину попало более 10 пуль. Шефир цел, а вот водитель - в больнице (ему сделали операцию, и жизнь мужчины вне опасности).

Стрелявшего или стрелявших до сих пор не нашли. Основных версий причины покушений - три: государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство страны и дестабилазация политической ситуации (Кремль уже заявил, что он ни при чем).

Зеленский считает, что покушение на Шефира - реакция на "реальные изменения в государстве".

Рада не признает выборы в Госдуму РФ

За то, чтобы признать выборы нелигитимными, проголосовали 322 народных депутата. Результаты выборов впечатляют: так, депутатами Госдумы станут террористы Бородай и Прилепин. А вот депутатов "ОПЗЖ" это не смущает: они поздравляют "Единую Россию", от которой в парламент проходит Бородай, с победой на выборах и "надеются на укрепление межпартийного сотрудничества".

Разумкова не позвали на встречу "слуг народа"

"По состоянию на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму. Я не хожу в гости без приглашения", - сообщил председатель Верховной Рады.

Тищенко и Лероса решили не наказывать

Регламентный комитет Рады рассматривал поведение депутатов, но так и не смог вынести решение о том, чтобы их наказать. Больше этот вопрос рассматривать не будут.

Лещенко и еще троим членам набсовета "УЗ" не продлили договора

Такое решение принял Кабинет министров. Таким образом, в наблюдательном совете "Укрзализныци" остается всего один член - Адомас Азуолас Аудицкас, контракт которого истекает в июне 2022 года.

Минздрав хочет сделать обязательной вакцинацию чиновников и учителей

В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других органов центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций. Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаем внедрить обязательные профилактичечские прививки от COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также городских администраций", - отметил глава Минздрава Ляшко.

Пока же школы в "желтой" зоне переходят в онлайн, если только у них не вакцинированы 80% преподавателей или больше. Это не касается начальных классов - они продолжают работать оффлайн. Также не уходят на карантин и детсады.

Школьница сожгла украинский сувенирный флажок и записала видео с извинениями

Инцидент произошел в Каменском на Днепропетровщине. "Это не мой флаг все равно", - заявила девушка на камеру и щелкнула зажигалкой. Через сутки так же на камеру пришлось извиняться. 14-летняя школьница говорит, что больше не будет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
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22.09.2021 22:19
+1
Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом.

До речі, а хтось з зеленої плісняви пояснить як ото стало помічником президента? Тут точно ніякого кумівства.
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22.09.2021 22:13
+1
Gheorghe Bandu @BoSS_Modp4 мин



Просто уявіть собі: 2016 рік. Під час візиту Порошенка до США невідомі обстріляли автомобіль його корєша Свинарчука. Порошенко виступає з медіазверненням до українців, обіцяє помсту і кари небесні, та перериває офіційний візит до ГенАсамлеї ООН.
Не можете уявити? І я не можу...
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22.09.2021 22:17
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Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом.

До речі, а хтось з зеленої плісняви пояснить як ото стало помічником президента? Тут точно ніякого кумівства.
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22.09.2021 22:13 Ответить
Gheorghe Bandu @BoSS_Modp4 мин



Просто уявіть собі: 2016 рік. Під час візиту Порошенка до США невідомі обстріляли автомобіль його корєша Свинарчука. Порошенко виступає з медіазверненням до українців, обіцяє помсту і кари небесні, та перериває офіційний візит до ГенАсамлеї ООН.
Не можете уявити? І я не можу...
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22.09.2021 22:17 Ответить
Народу пох на цирк з "покушенія"...

На порозі опалювальний сезон, що там з тарифами на тепло та енергію, що там з субсидіями, що там з цінами на продукти, якщо ел.енергія для підприємств коштує 4.50 грн, а ціни на газ для виробництва більше 20 грн. за куб газу...
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22.09.2021 22:18 Ответить
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22.09.2021 22:19 Ответить
Третій варіант: Шедевр!
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22.09.2021 22:23 Ответить
Хотели кока, а сьели Кука!

Цілили в ШЕфіра, а попали в ШОфера!
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23.09.2021 13:51 Ответить
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22.09.2021 22:20 Ответить
По вопросу о вакцинации---то стоило уже с весны как пошла вакцина к нам---обязать всех бюджетников к обязательной вакцинации. Врачей первыми и учителей школ следом. Та и остальных следом до одного. Похоже эта дрянь завелась в мире надолго.
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22.09.2021 22:22 Ответить
Трудишься? Но ведь в этой теме твой высморк-спам!
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22.09.2021 22:52 Ответить
Сто раз для конюхов и конокрадов намекал что это форум. Любая конкретность здесь субъективна. А трудится я уже перестал. Не берут уже. 68-ю пасочку скушал в этом мае. Если специалист по спаму---спамь. Может и полегчает заснуть спокойно.
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22.09.2021 23:29 Ответить
Шоу стрільби по Шефіру виконував наркоман.
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22.09.2021 22:24 Ответить
Хроніка реального убивства
ВБИВСТВО ЧОРНОВОЛА. НОВІ ФАКТИ - https://www.youtube.com/watch?v=9Vx9R9lKCZ4&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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22.09.2021 22:29 Ответить
Для кого ещё, кроме меня, это новости второго десятка?
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22.09.2021 22:50 Ответить
Какие пулевые отверстия в борту авто соответствуют пулям, попавшим в ногу водителя? Сколько их там было - где говорят 2, где 4, где одна. Судя по отверстиям, водитель должен был сидеть очень странно.
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23.09.2021 08:28 Ответить
 
 