Некоторые страны НАТО прикрываются аргументом о реформах, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина обращает внимание НАТО, что ее интеграция в Альянс не может длиться бесконечно.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но это тот откровенный разговор (и он очень дружественный, кстати), который мы имеем с НАТО, о том, что интеграция не может быть бесконечной", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся уже неприлично долго".
"Я думаю, всем надо более прагматично и практически подходить к этому вопросу, потому что не может быть бесконечная интеграция. Все должно иметь свою определенность и свою четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что они делают друг друга крепче, потому это абсолютно естественный процесс, и мы будем продолжать делать реформы, необходимые для евроатлантической интеграции", - заверил он.
Кулеба отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позитивно оценил украинские реформы.
"Но все мы также с вами понимаем, что есть страны в Альянсе, которые на самом деле не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины. И мы должны об этом говорить. Мы должны не бояться откровенно говорить о тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются, где есть манипуляции", - подчеркнул глава МИД.
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батька так іне звільнили Кулебу теж
14.06.21 - НАТО: "Решение о будущем членстве Украины - в силе, для Киева главное продвигать реформы : "успех широких и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины. Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины" - саммит НАТО
https://censor.net/ru/n3271370
02.06.21 - НАТО: "Украина сосредоточиться на реформах и модернизировать секторы обороны и безопасности, чтобы приблизиться к Альянсу" - Генсек НАТО Йенс Столтенберг https://censor.net/ru/n3269124
09.06.21 - Гос. секретарь США Энтони Блинкен: ""Мы поддерживаем членство Украины в НАТО... Мы также должны видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне [эффективной системы борьбы с коррупцией] https://censor.net/ru/n3270261
Коррупции нет, судебная система в порядке, зарплаты на высоком уровне, пенсии бьют европейские рекорды.
И если Украине дать €100 млрд., то их не украдут - ни цента.
Бо, з зебілами Європі- незашибісь!
Типа ЗЕляди только сейчас узнали про отсутствие реформ, коррупцию, беззаконие, нарушение конституции, нарушение прав и пр. прелести Украины, которые ЕС и НАТО ТРЕБУЮТ исправить уже не первый год.
По аналогии:
Училка прикрывается отсутствием у меня знаний, чтобы не ставить мне хорошие оценки.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба або його батько Іван, який працює послом, можуть бути звільнені з міністерства у зв'язку з конфліктом інтересів.
Про це у інтерв'ю "Європейській правді" розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
В грудні Іван Кулеба, батько міністра, був призначений послом у Вірменії. До цього він обіймав посаду посла України в Казахстані.
Дмитро Кулеба зазначив, що повідомив НАЗК про наявність конфлікту інтересів і зараз чекає на висновок відомства. Він запевнив, що не залежно від висновку агентства буде чітко дотримуватися українського законодавства.
ВІДРОБЛЯЄ!!! сидить у Козира в секретарях
Сделайте все реформы и тогда имеете право требовать!
А так, было 5 лет реформ, а сейчас опять откат,предательство, профанация, коррупция, наглая хуцпа и брехня, брехня, брехня...