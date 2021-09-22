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Новости Политика Украины
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Некоторые страны НАТО прикрываются аргументом о реформах, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Некоторые страны НАТО прикрываются аргументом о реформах, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба

Украина обращает внимание НАТО, что ее интеграция в Альянс не может длиться бесконечно.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но это тот откровенный разговор (и он очень дружественный, кстати), который мы имеем с НАТО, о том, что интеграция не может быть бесконечной", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся уже неприлично долго".

"Я думаю, всем надо более прагматично и практически подходить к этому вопросу, потому что не может быть бесконечная интеграция. Все должно иметь свою определенность и свою четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что они делают друг друга крепче, потому это абсолютно естественный процесс, и мы будем продолжать делать реформы, необходимые для евроатлантической интеграции", - заверил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только сейчас Запад начинает понимать, что Украина - не часть "русского мира", - Кулеба

Кулеба отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позитивно оценил украинские реформы.

"Но все мы также с вами понимаем, что есть страны в Альянсе, которые на самом деле не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины. И мы должны об этом говорить. Мы должны не бояться откровенно говорить о тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются, где есть манипуляции", - подчеркнул глава МИД.

Читайте также: Зеленский на встрече со Столтенбергом: "Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива". ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
а некоториє страни содєржат депутатов баблом олігарха, которому закрит мір, чтоб главний в стране орган ВР работал на мафію.
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22.09.2021 22:29
+7
задержка по зарплате военослужащим во время войны невыполнение военного заказа да просто элементарное нет патронного завода и примите нас в нато да вооружите свою армию денег нет а на воровство есть
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22.09.2021 22:38
+6
Тада. Прикрываются реформами.

Типа ЗЕляди только сейчас узнали про отсутствие реформ, коррупцию, беззаконие, нарушение конституции, нарушение прав и пр. прелести Украины, которые ЕС и НАТО ТРЕБУЮТ исправить уже не первый год.

По аналогии:

Училка прикрывается отсутствием у меня знаний, чтобы не ставить мне хорошие оценки.
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22.09.2021 22:40
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Правила форума Совет форумчан
а некоториє страни содєржат депутатов баблом олігарха, которому закрит мір, чтоб главний в стране орган ВР работал на мафію.
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22.09.2021 22:29 Ответить
Кулеба ти ж не потрібен квнщикам на сцені рашистів , куди тобі подітись від цієї стидоби - під Лаврова піти?
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22.09.2021 22:32 Ответить
https://www.unian.ua/politics/10937345-glava-mzs-kuleba-abo-yogo-batko-diplomat-mozhut-buti-zvilneni-cherez-konflikt-interesiv.html

батька так іне звільнили Кулебу теж
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22.09.2021 22:54 Ответить
"Некоторые страны НАТО прикрываются аргументом о реформах, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба"


14.06.21 - НАТО: "Решение о будущем членстве Украины - в силе, для Киева главное продвигать реформы : "успех широких и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины. Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины" - саммит НАТО
https://censor.net/ru/n3271370

02.06.21 - НАТО: "Украина сосредоточиться на реформах и модернизировать секторы обороны и безопасности, чтобы приблизиться к Альянсу" - Генсек НАТО Йенс Столтенберг https://censor.net/ru/n3269124

09.06.21 - Гос. секретарь США Энтони Блинкен: ""Мы поддерживаем членство Украины в НАТО... Мы также должны видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне [эффективной системы борьбы с коррупцией] https://censor.net/ru/n3270261
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23.09.2021 02:15 Ответить
где реформы, Зин?
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23.09.2021 03:07 Ответить
а другие страны желают нам добра и главное мира
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22.09.2021 22:29 Ответить
Украине не надо ничего реформировать.

Коррупции нет, судебная система в порядке, зарплаты на высоком уровне, пенсии бьют европейские рекорды.

И если Украине дать €100 млрд., то их не украдут - ни цента.
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22.09.2021 22:47 Ответить
Это агент Меркель мешает Украине
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22.09.2021 22:29 Ответить
Яка може бути НАТА коли у вас в ОПі шпіон на шпіоні і шпіоном поганяє, а на табуретці ************?
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22.09.2021 22:31 Ответить
Прёт, как бык на ворота.
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22.09.2021 22:31 Ответить
Кулеба - зєбіл, а ріже правду - матку європейцям в очі. Грузин жаль. Вони такі зразкові учні, а отримують замість Нато дупіту.
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22.09.2021 22:31 Ответить
Боже ж ты мой, да НАТО ждет - не дождется, когда членограи в своем большинстве наигравшись на фа-но, наконец-то займутся делом.
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22.09.2021 22:32 Ответить
Кулеба, а ты не замешан в вагнергейте?
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22.09.2021 22:33 Ответить
какая разніца - він уже в таке гівно вимазався ...
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22.09.2021 22:40 Ответить
Порох - вернись!

Бо, з зебілами Європі- незашибісь!
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22.09.2021 22:35 Ответить
задержка по зарплате военослужащим во время войны невыполнение военного заказа да просто элементарное нет патронного завода и примите нас в нато да вооружите свою армию денег нет а на воровство есть
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22.09.2021 22:38 Ответить
Проваленный оборонзаказ, свернутая реформа питания, 1.5 млрд задолжности военным, а эти гады прикрываются аргументами реформ Ну-ну.
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22.09.2021 22:39 Ответить
Тада. Прикрываются реформами.

Типа ЗЕляди только сейчас узнали про отсутствие реформ, коррупцию, беззаконие, нарушение конституции, нарушение прав и пр. прелести Украины, которые ЕС и НАТО ТРЕБУЮТ исправить уже не первый год.

По аналогии:

Училка прикрывается отсутствием у меня знаний, чтобы не ставить мне хорошие оценки.
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22.09.2021 22:40 Ответить
От не думав що Кулеба стане таким притрушеним...може це який вірус "ze-19"🤔
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22.09.2021 22:41 Ответить
УП 30 березня 2020р

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба або його батько Іван, який працює послом, можуть бути звільнені з міністерства у зв'язку з конфліктом інтересів.

Про це у інтерв'ю "Європейській правді" розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

В грудні Іван Кулеба, батько міністра, був призначений послом у Вірменії. До цього він обіймав посаду посла України в Казахстані.

Дмитро Кулеба зазначив, що повідомив НАЗК про наявність конфлікту інтересів і зараз чекає на висновок відомства. Він запевнив, що не залежно від висновку агентства буде чітко дотримуватися українського законодавства.

ВІДРОБЛЯЄ!!! сидить у Козира в секретарях
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22.09.2021 22:43 Ответить
Если тупо игнорировать требования, заниматься имитацией и продолжать врать, все конечно же получится...
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22.09.2021 22:48 Ответить
Кульома, они прикрываются НЕреформами.
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22.09.2021 22:48 Ответить
Це тобі суддя вовк розкав?
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22.09.2021 22:55 Ответить
Так в чем проблема, кулеба?

Сделайте все реформы и тогда имеете право требовать!

А так, было 5 лет реформ, а сейчас опять откат,предательство, профанация, коррупция, наглая хуцпа и брехня, брехня, брехня...
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23.09.2021 01:39 Ответить
Идиот! Реформы нужны не Европе!Реформы нужны нам самим!
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23.09.2021 03:12 Ответить
 
 