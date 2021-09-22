В Украине появятся специальные тюрьмы для "криминальных авторитетов", - замглавы Минюста Высоцкая

В следующем году в Украине может появиться специальная тюрьма, где изолируют криминальных "авторитетов" - так называемых "воров в законе".

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что "воры в законе" опасны как на свободе, так и в тюрьмах, поскольку пользуются огромным влиянием.

"Действительно, они опасны как на воле для нас всех, так и в месте несвободы становятся опасными субъектами. У них все равно есть влияние. В преступной иерархии они занимают высокое положение, поэтому кто-то считает, что служит им, выполняя их приказы. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или саму администрацию учреждения, или влиять на других людей, которые отбывают там наказание", - пояснила Высоцкая.

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Могут криминальные "авторитеты" влиять и на администрацию тюрем. Именно поэтому "воров в законе" так важно изолировать, чтобы исключить это воздействие, а для этого нужны специальные возможности, техника.

"Чтобы это устранить, нужно создать специальные условия, специальный режим, при котором они просто не смогут этого делать. И здесь комплекс мероприятий: с одной стороны - усиленные технические средства, например, та же глушильная аппаратура с мобильной связью и т.д. Она будет стоять пока в отдельных [колониях], потому что, чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, у нас пока нет средств. Поэтому начинаем с такого самого опасного сегмента, как "вор в законе", - уточнила замминистра.

Сейчас совместно с Министерством внутренних дел продумываются подходы к организации такого учреждения.

"Вот мы сейчас работаем с Министерством внутренних дел над поиском таких преступников и над процессуальным сопровождением, чтобы привлекать их за это к ответственности. Ну а наша работа заключается в том, чтобы создать условия, при которых там не будет для них жизни с вот этими воровскими "полномочиями", скажем так, а все-таки это будет отбывание наказания в месте лишения свободы", - сказала Высоцкая.

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Уже в следующем году в Украине могут быть созданы первые учреждения специально для "воров в законе".

"И чтобы создать эти условия, сейчас мы работаем над тем, чтобы создать в Украине хотя бы два учреждения с таким специальным статусом, и проработать все технические средства, проработать эмоциональное, психологическое состояние персонала в таких учреждениях, подготовить всю команду к работе с такими субъектами, чтоб и их пытаться ресоциализировать. Мы рассчитываем на то, что будем готовы принять первых осужденных по такой статье уже в следующем году", - сказала замминистра.

Учитывая специфику такого "контингента", условия содержания "авторитетов" в подобных учреждениях будут соответствующим образом организованы.

"Именно поэтому такое высокое требование, прежде всего, к безопасности, к технической безопасности такого учреждения. Это камерный тип содержания, а не просто "общежитие", где все могут находиться вместе. Это изолированные помещения, а для государства дороже содержать такие учреждения. Это технические средства - видеосвязь, видеонаблюдение, видеорегистраторы для персонала, чтобы избежать конфликтов. Это должно быть современное учреждение", - подытожила Высоцкая.

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