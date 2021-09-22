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Предложенные Украиной кандидаты на должность судьи ЕСПЧ не понравились ПАСЕ: не соответствуют критериям
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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Комитет пришел к выводу, что кандидаты не соответствуют необходимым критериям.
"Комитет рекомендует Ассамблее отклонить список, поскольку не все кандидаты соответствуют критериям для избрания в качестве судьи Европейского суда по правам человека, и обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов", - говорится в отчете комитета.
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+21 mrSmith
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+11 Nataliia Radchenko
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Верещук была в списке?
Для НАТО и ЕС нужны какие-то стандарты и реформы. Для судов честные не корумпированные судьи.
Совсем обнаглели!!!
Удивили)))
Так любое судебное дело, вмиг и как надо порешаю...
А главное что относительно не очень дорого.