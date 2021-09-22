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Предложенные Украиной кандидаты на должность судьи ЕСПЧ не понравились ПАСЕ: не соответствуют критериям

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Предложенные Украиной кандидаты на должность судьи ЕСПЧ не понравились ПАСЕ: не соответствуют критериям

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комитет пришел к выводу, что кандидаты не соответствуют необходимым критериям.

"Комитет рекомендует Ассамблее отклонить список, поскольку не все кандидаты соответствуют критериям для избрания в качестве судьи Европейского суда по правам человека, и обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов", - говорится в отчете комитета.

Читайте: Украина до сих пор не выполнила в полном объеме решение ЕСПЧ по делу Гонгадзе, - правозащитница Теличенко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Честные как судья Вовк и такие же дипломированные профессионалы как Кива?
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22.09.2021 22:52
+12
Тупицькі і вовки не проходять Європейський фейсконтроль.
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22.09.2021 22:55
+11
впустіть нас в НАТО, візьміть наших судей, дайте мільярд, не трогайте БЄню, не чіпайте Козира, впустіть у ЄС (не до Порошенко у партію) , не трогайте протиправовий закон про олігархів, дайте грошей МВФ...
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22.09.2021 23:19
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Честные как судья Вовк и такие же дипломированные профессионалы как Кива?
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22.09.2021 22:52 Ответить
Хм..Ну так,что бы посмеяться-кого рекомендовали то?

Верещук была в списке?
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22.09.2021 22:52 Ответить
Там достатньо було однієї Мар'яни Безпутної... щоб весь список спаскудити
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23.09.2021 00:25 Ответить
Других нету, одни помазанные и замазанные.
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22.09.2021 22:53 Ответить
Тупицькі і вовки не проходять Європейський фейсконтроль.
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22.09.2021 22:55 Ответить
антисемитизмом попахивает со стороны Европы
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22.09.2021 23:00 Ответить
а что опыт в 95 квартале разве не катит?
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22.09.2021 23:06 Ответить
не геї і не достатньо чорняві?
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22.09.2021 23:12 Ответить
впустіть нас в НАТО, візьміть наших судей, дайте мільярд, не трогайте БЄню, не чіпайте Козира, впустіть у ЄС (не до Порошенко у партію) , не трогайте протиправовий закон про олігархів, дайте грошей МВФ...
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22.09.2021 23:19 Ответить
Нормальным странам не нужны эти "кухаркины дети" и рашистские диверсанты от ЗЕленых слуг коломойского и портнова
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22.09.2021 23:23 Ответить
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины А що на це скаже товариш "козирь"? Ну,на крайняк,товариш зе.
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22.09.2021 23:28 Ответить
Какие они там на Западе капризные.

Для НАТО и ЕС нужны какие-то стандарты и реформы. Для судов честные не корумпированные судьи.

Совсем обнаглели!!!
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22.09.2021 23:39 Ответить
Шо вони там українофобію затєвают? Немає у нас ліпших, всі хрєнові.
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22.09.2021 23:44 Ответить
у нас судьи должны быть РОБОТЫ да да.. и Кодексы должны иметь несколько четких позиций виновен или не виновен если виновен за кражу 100 грн 10 лет тюрьмы с конфискацией 200 гривен 20 лет тюрьмы с конфискацией 300 гривен 30 лет тюрьмы с конфискацией туда взятки откаты махинации и так далее выше 300 гривен РАССТРЕЛ против личности отрубание руки если ударил в глаз две руки если покалечил легонько со среднего до лишения жития против женщин беременных детей педофилия и изнасилования РАССТРЕЛ думаю любой робот судья справится на 10 из 10...
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23.09.2021 00:13 Ответить
Что, не катят зеленые кандидаты в ЕС, только для внутреннего потребления подходят 73% лохторату?

Удивили)))
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23.09.2021 01:42 Ответить
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23.09.2021 04:47 Ответить

Так любое судебное дело, вмиг и как надо порешаю...
А главное что относительно не очень дорого.
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27.09.2021 20:45 Ответить
 
 