Енин о покушении на Шефира: Стрельба велась одиночными выстрелами, использовались специфические патроны венгерского производства

Пули, которыми расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира не производятся в Украине и могли быть ввезены контрабандой.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на тяжелое ранение водитель Шефира показал непосредственно место, где было совершено покушение. Это позволило нам в течение короткого времени установить точную траекторию стрельбы и непосредственно место, с которого стрелок осуществлял нападение на автомобиль, который снизил скорость в связи с крутым поворотом. Присутствие его на месте преступления было необходимо, чтобы установить место нападения", - сообщил он.

Енин рассказал, что из тела потерпевшего извлекли две пули.

"Это калибр 7,62. Это специфические патроны. Такие патроны ранее не производились на территории Украины и не применялись на территории Украины. Производство - Венгрия. Мы пытаемся установить временные рамки их ввоза в Украину. Мы не исключаем контрабандное попадание этих пуль в Украину. 12 пуль поразили автомобиль. Две пули извлекли из раненого. Все пули пронзили автомобиль как банку - это не бронированный автомобиль".

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На вопрос, почему окна машины не повреждены, заместитель главы МВД сказал: "Мы видим пораженные места, которые показывают, что если бы в машине был полный экипаж, то вероятность поражения была бы достаточно высокой. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила не очередью, а одиночными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт самосохранения, водитель прибавил газу, и это, скорее всего, и спасло жизнь всем участникам этого события.

Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение. что хотели напугать. Мы говорим на сегодняшний день о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента".

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.