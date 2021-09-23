РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13324 посетителя онлайн
Новости Происшествия Покушение на Шефира
18 532 144
Енин (327) Шефир_Сергей (117)

Енин о покушении на Шефира: Стрельба велась одиночными выстрелами, использовались специфические патроны венгерского производства

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Енин о покушении на Шефира: Стрельба велась одиночными выстрелами, использовались специфические патроны венгерского производства

Пули, которыми расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира не производятся в Украине и могли быть ввезены контрабандой.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на тяжелое ранение водитель Шефира показал непосредственно место, где было совершено покушение. Это позволило нам в течение короткого времени установить точную траекторию стрельбы и непосредственно место, с которого стрелок осуществлял нападение на автомобиль, который снизил скорость в связи с крутым поворотом. Присутствие его на месте преступления было необходимо, чтобы установить место нападения", - сообщил он.

Енин рассказал, что из тела потерпевшего извлекли две пули.

"Это калибр 7,62. Это специфические патроны. Такие патроны ранее не производились на территории Украины и не применялись на территории Украины. Производство - Венгрия. Мы пытаемся установить временные рамки их ввоза в Украину. Мы не исключаем контрабандное попадание этих пуль в Украину. 12 пуль поразили автомобиль. Две пули извлекли из раненого. Все пули пронзили автомобиль как банку - это не бронированный автомобиль".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Угрозы жизни водителя Шефира нет, его прооперировали, состояние стабильное, - главврач "Феофании" Семенив. ВИДЕО

На вопрос, почему окна машины не повреждены, заместитель главы МВД сказал: "Мы видим пораженные места, которые показывают, что если бы в машине был полный экипаж, то вероятность поражения была бы достаточно высокой. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила не очередью, а одиночными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт самосохранения, водитель прибавил газу, и это, скорее всего, и спасло жизнь всем участникам этого события.

Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение. что хотели напугать. Мы говорим на сегодняшний день о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента".

Также смотрите: Преступники хотели не напугать, а именно убить Шефира, - Монастырский. ВИДЕО

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+46
показать весь комментарий
22.09.2021 22:54
+46
Одиничними, дванадцять влучень у рухоме авто на швидкості?
показать весь комментарий
22.09.2021 22:58
+39
Попёрли гнилые отмазки... Хотели бы убить, приложили бы из гранатомёта и не парились с одиночными выстрелами и венгерскими пулями.
показать весь комментарий
22.09.2021 22:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Как на Майдане - так из снайперских лупили, а тут заказ - и из автомата ?
показать весь комментарий
23.09.2021 00:14 Ответить
хотели бы убить, рожок бы выпустили веером по окнам и делу конец!...Зефир этот, не та фигура, чтобы охоту на него открывать, маршруты изучать, срисовали охранники чтобы...обстреляли по низам машины, кабы миру показать бардак в Украине и имидж ее уронить приурочив к сессии ООН, но попали парню по ногам, чего вряд ли хотели...стрелок так себе)...парня беларусского та же группа наглецов, подвесила, но там задача конкретная стояла...киев набит агентурой, и стрелков тупорылых немерено, за доз десяток или зелени немножко, кого хошь завалят))).,.
показать весь комментарий
23.09.2021 00:41 Ответить
Когда я стал разбирать в деталях обстрел авто Кефира, то выяснилось, что на разделительной полосе (где «работал» киллер) стоит отбойник. А поэтому, когда машина с Шифером была в движении, то ее нижняя часть была защищена от выстрелов этим самым отбойником. Мой опыт службы в разведке в ГДР подсказывает, что такая кучность попаданий пуль никак не соответствует скорости 80 км/час движения автомобиля (как пишут журналисты). И вот почему. АК-74 выплевывает из ствола 10 выстрелов за одну секунду. Авто «кошелька президента» при его обстреле на скорости 80 км/час за одну секунду проезжало не менее 18 -20 метров. Создается впечатление, что для очередного видосика отверстия в кузове автомашины «пострадавшего» Шофера были сделаны заранее по пустой машине, задолго до встречи с «киллером». На фото видно, что пули «прошили» машину точечно - как будто бы она стояла на месте.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:26 Ответить
ты хорошо это подметил)), стреляли или короткой очередью, или 2-мя, или одиночными, с положения стоя ,или с возвышения какого....но по любому стреляли по машине, раненый водила тому подтверждение, подобного не заготовишь заранее да и смысла нет, слишком мелкая птица этот Шериф или как там его...акция направлена на устрашение команды Зе, но большей частью на внешний эффект, хотя эффекта этого желаемого не получилось, туповато рыцари плаща и ножика работают, новость поживет не более 5 дней и исчезнет с политических радаров
))...очередной "висяк" для ментов...команда Зе должна передвигаться хотя бы с сопровождением, тогда есть надежда кого то поймать..а так, увы..
показать весь комментарий
23.09.2021 13:13 Ответить
Не было там никакого отбойника,это сельская дорога,смотрите видео "эксперд"
показать весь комментарий
23.09.2021 22:37 Ответить
Єнін: "Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение. что хотели напугать. Мы говорим на сегодняшний день о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента."
Да как ані пасмєлі, сволачі! Пакушацца на друга дєцтва самаво прєЗЕдєнта! Вєлічайшева прєЗЕдєнта всєх врємьон і народав!


показать весь комментарий
23.09.2021 00:44 Ответить
Нестыковки официальной версии

Вопросов много. Во-первых - технического порядка.

1. Если целью был Шефир, то почему стреляли только по водителю?

Входные пулевые отверстия видны в основном на водительской двери - а на пассажирской, где и сидел помощник Зеленского, их нет. То есть автомат "прошил" машину довольно точечно - будто бы она стояла на месте.

2. Версия Шефира, что машину хотели сначала остановить, а потом всех добить, наталкивается на тот же вопрос - почему не стреляли водителю в голову?

Сделать это для профессионалов было бы несложно - судя по фото, автомобиль проезжал очень близко от засады. И наверняка сбросив скорость, поскольку выходил из поворота.

4. Если это сделали олигархи, как намекает команда Зеленского - то Шефир здесь не совсем понятный выбор. Далее возникают вопросы политического характера. Которые касаются уже аргументации - к чему вообще было атаковать Шефира?

Какой бы ни была причина покушения на Сергея Шефира - оно показывает, что ситуация во властной верхушке резко радикализируется. Ставки для Зеленского сейчас очень высоки. Отступать ему уже некуда. А потому напряжение будет нарастать и дальше.(с)
показать весь комментарий
23.09.2021 00:47 Ответить
Стреляли по водителю, потому, что в половине случаев Шефир водил сам, просто не угадали...
показать весь комментарий
23.09.2021 08:39 Ответить
Читаю комменты и выпадаю в осадок.

Люди, ну что вы критикуете эти версии.

95 квартал не умеет снимать боевики, их предел это сваты.

Так что получилось плохо, но смешно. Что же поделать, не их специализация, а постороннюю студию нанять было нельзя, тогда бы утечка произошла, кто и как снимал.

Что тут обсуждать и критиковать, неясно.
показать весь комментарий
23.09.2021 00:53 Ответить
так не похоже, что кто-то ж критикует...разоблачают, подобно вам
показать весь комментарий
23.09.2021 06:47 Ответить
Сценарист - Шифер, продюссер - Ермак, юрист - Баканов.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:17 Ответить
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А дяді Джо така біда?
показать весь комментарий
23.09.2021 01:13 Ответить
Енин: "Стрельба велась одиночными выстрелами... 10-ю одиночными стрелками в павильоне студии "Квартал-95"
показать весь комментарий
23.09.2021 02:37 Ответить
Где кровь раненого водителя???????????
Сами же пишут что словил три пули, почему машина чистая???
показать весь комментарий
23.09.2021 03:06 Ответить
Кажуть, що мало крові втратив, хоч і вцілили в дупу... Мабуть, це вже інша держтаємниця...
показать весь комментарий
23.09.2021 08:16 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2021 06:08 Ответить
Инвертированные пули из будущего
показать весь комментарий
23.09.2021 06:08 Ответить
..нда.. без нескольких дублей смешные режисируны "квартала" снимать комедии так и не научились
показать весь комментарий
23.09.2021 06:15 Ответить
тихо шифером шурша --- шефир ехел неспеша . а стрелок из 12 выстрелов попал в ногу и пробил колесо с 20 метров . потом здоровой ногой шофер нажал на газ и пять километров машина ускорялась --- ну ***** бред зеленого сивохи --- машину так тянет в сторону пробитого колеса . какое там ускорение --- где то концы не сходятся и неужели сзади никто не ехал эти пять километров с видеореестратором ведь машина шифера не могла ехать быстро с пробитым колесом
показать весь комментарий
23.09.2021 06:29 Ответить
Де не їхав ніхто? На знімальному майданчику ;Квартал-95;?
показать весь комментарий
23.09.2021 06:40 Ответить
ранфлэт не слышали?
показать весь комментарий
23.09.2021 09:09 Ответить
Одиночними? В рухому ціль!!! Ну дають,студенти!
показать весь комментарий
23.09.2021 06:34 Ответить
Шефір щось спокійний як двері, ніби й не був під страхом смерті, а мав би у стресі наваляти в штани...
показать весь комментарий
23.09.2021 08:21 Ответить
Більше того, навіть якийсь радісний виглядав.
показать весь комментарий
23.09.2021 08:47 Ответить
Так тож Зоряна і Шкіряна були. Вони профі..
показать весь комментарий
23.09.2021 08:32 Ответить
Зорян і Шкіряк
показать весь комментарий
23.09.2021 08:32 Ответить
А був би СВІЙ ПАТРОННИЙ ЗАВОД,- стріляли б своїми!

Підтримайте вітчизняних товаровиробників!

показать весь комментарий
23.09.2021 07:54 Ответить
срут народу прямо в уши нагло ,и размазывают по лицу одновременно , а народу нравится , главное шо вакцинация добровольная, на работе никого не заставляют колоться и государство несет полную ответственность за возможные побочные действия в т.ч смерть быдла пациента пересичного громадянина
показать весь комментарий
23.09.2021 08:26 Ответить
Вакцинацию не трогай, а в остальном все правильно на 200%!
показать весь комментарий
23.09.2021 09:19 Ответить
Покушение ! Карл! Да в Африке и то реальнее бы сняли "покушение " на ихнем "боливуде" (не помню как он там называется -лень гуглить пашковского)

а насчет .....вакцинации .... то когда по ящику и не только трепят про непринуждение , когда резолюции ВОЗ в Брюсселе раздает №2361 от 2021 года .....? добровольно принудительно ,...интересно , Майкла Джексон ....сегодня шо бы сказал?
показать весь комментарий
23.09.2021 10:58 Ответить
Тепер для усієї зеленої плісняви закуплять броньовані авто за рахунок бюджету, усім верствам населення хто розраховував на соцвиплати прийдеться ще рік зачекати.
показать весь комментарий
23.09.2021 08:31 Ответить
Да фиг там. Тупая постанова. Зажмурить Кефира? СВД и в перед. Спецов достаточно, мест, где это исполнить тоже. И...."ЗЕ-мрази прыти поубавят" Наоборот - повод закручивать гайки по полной, щемить кого захочется.

p.s. Кстати, а на счет водилы.... да им пох на него, расходный материал
показать весь комментарий
23.09.2021 09:12 Ответить
Всё может быть. Но я бы ни в жизнь не согласился бы сесть в небронированный автомобиль, который подвергнется обстрелу, к тому же в движении. Опытный снайпер в идеальных условиях и то - иногда промахивается, зато частенько дилетант из паршивенькой стрелялки не целясь всаживает пулю аккурат в переносицу.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:59 Ответить
Цей абсурд з одиночними пострілами висунули тому що у випадку черги кулі мали б потрапляти і мимо чого не було.
показать весь комментарий
23.09.2021 08:59 Ответить
вы фсё врётииии, спиктакыыыль, ыыыыыы
показать весь комментарий
23.09.2021 09:04 Ответить
Шо тут обсуждать , попытка инсценировки покушения , судя по всему она провалилась
показать весь комментарий
23.09.2021 09:23 Ответить
10 попаданий одиночными в автомобиль в движении и все в бок - стрелка в олимпийскую зборную Украины и всех времен всех народов.
Или автомобиль двигался со скоростью 100 метров/час, или Квартал 95 сэкономил на консультанте - продюсер сказал, шо народ, который поверил Авакову с его "икспертизой по походке" проглотит и это говно... И таки кажись глотает - хоть и осторожно, но все более уверенно начиная верить шо это таки форшмак...

Вот ы чем разница с покушением на Кирова...
1. Там стрелок был удачливее и решительнее.
2. Подозреваемых потом не подвергали санкциям с оглашением фамилий и последующей компенсацией из бюджета за моральный ущерб, а конкретно вывели как класс за три года с единовременным увеличением добычи золотой руды и заготовок леса.

В общем, почти классика...
- Лучше позже, чем никогда, сказал еврей и положил голову на рельсы вслед за уходящим поездом...
показать весь комментарий
23.09.2021 09:29 Ответить
Енин , гребаный стыд ,не позорься
показать весь комментарий
23.09.2021 09:32 Ответить
Ви колись чули такі несинітниці?Спочатку зустріли "швидку" потім з'ясувалось,що тричі поранений,в тяжкому стані,поїхав показувати місце нападу ? ЧУШЬ!Допускаю,що самі влаштували,самі й розслідують.Справу шеремета скільки мурижать?А тут раз,і за тиждень все розкриють.КЛОУНАДА!
показать весь комментарий
23.09.2021 09:40 Ответить
Раз патроны Венгерские,то это верняк Шуфрич :)
показать весь комментарий
23.09.2021 15:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 