Енин о покушении на Шефира: Стрельба велась одиночными выстрелами, использовались специфические патроны венгерского производства
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Пули, которыми расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира не производятся в Украине и могли быть ввезены контрабандой.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на тяжелое ранение водитель Шефира показал непосредственно место, где было совершено покушение. Это позволило нам в течение короткого времени установить точную траекторию стрельбы и непосредственно место, с которого стрелок осуществлял нападение на автомобиль, который снизил скорость в связи с крутым поворотом. Присутствие его на месте преступления было необходимо, чтобы установить место нападения", - сообщил он.
Енин рассказал, что из тела потерпевшего извлекли две пули.
"Это калибр 7,62. Это специфические патроны. Такие патроны ранее не производились на территории Украины и не применялись на территории Украины. Производство - Венгрия. Мы пытаемся установить временные рамки их ввоза в Украину. Мы не исключаем контрабандное попадание этих пуль в Украину. 12 пуль поразили автомобиль. Две пули извлекли из раненого. Все пули пронзили автомобиль как банку - это не бронированный автомобиль".
На вопрос, почему окна машины не повреждены, заместитель главы МВД сказал: "Мы видим пораженные места, которые показывают, что если бы в машине был полный экипаж, то вероятность поражения была бы достаточно высокой. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила не очередью, а одиночными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт самосохранения, водитель прибавил газу, и это, скорее всего, и спасло жизнь всем участникам этого события.
Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение. что хотели напугать. Мы говорим на сегодняшний день о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента".
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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))...очередной "висяк" для ментов...команда Зе должна передвигаться хотя бы с сопровождением, тогда есть надежда кого то поймать..а так, увы..
Да как ані пасмєлі, сволачі! Пакушацца на друга дєцтва самаво прєЗЕдєнта! Вєлічайшева прєЗЕдєнта всєх врємьон і народав!
Вопросов много. Во-первых - технического порядка.
1. Если целью был Шефир, то почему стреляли только по водителю?
Входные пулевые отверстия видны в основном на водительской двери - а на пассажирской, где и сидел помощник Зеленского, их нет. То есть автомат "прошил" машину довольно точечно - будто бы она стояла на месте.
2. Версия Шефира, что машину хотели сначала остановить, а потом всех добить, наталкивается на тот же вопрос - почему не стреляли водителю в голову?
Сделать это для профессионалов было бы несложно - судя по фото, автомобиль проезжал очень близко от засады. И наверняка сбросив скорость, поскольку выходил из поворота.
4. Если это сделали олигархи, как намекает команда Зеленского - то Шефир здесь не совсем понятный выбор. Далее возникают вопросы политического характера. Которые касаются уже аргументации - к чему вообще было атаковать Шефира?
Какой бы ни была причина покушения на Сергея Шефира - оно показывает, что ситуация во властной верхушке резко радикализируется. Ставки для Зеленского сейчас очень высоки. Отступать ему уже некуда. А потому напряжение будет нарастать и дальше.(с)
Люди, ну что вы критикуете эти версии.
95 квартал не умеет снимать боевики, их предел это сваты.
Так что получилось плохо, но смешно. Что же поделать, не их специализация, а постороннюю студию нанять было нельзя, тогда бы утечка произошла, кто и как снимал.
Что тут обсуждать и критиковать, неясно.
Сами же пишут что словил три пули, почему машина чистая???
Підтримайте вітчизняних товаровиробників!
быдла пациентапересичного громадянина
а насчет .....вакцинации .... то когда по ящику и не только трепят про непринуждение , когда резолюции ВОЗ в Брюсселе раздает №2361 от 2021 года .....? добровольно принудительно ,...интересно , Майкла Джексон ....сегодня шо бы сказал?
p.s. Кстати, а на счет водилы.... да им пох на него, расходный материал
Или автомобиль двигался со скоростью 100 метров/час, или Квартал 95 сэкономил на консультанте - продюсер сказал, шо народ, который поверил Авакову с его "икспертизой по походке" проглотит и это говно... И таки кажись глотает - хоть и осторожно, но все более уверенно начиная верить шо это таки форшмак...
Вот ы чем разница с покушением на Кирова...
1. Там стрелок был удачливее и решительнее.
2. Подозреваемых потом не подвергали санкциям с оглашением фамилий и последующей компенсацией из бюджета за моральный ущерб, а конкретно вывели как класс за три года с единовременным увеличением добычи золотой руды и заготовок леса.
В общем, почти классика...
- Лучше позже, чем никогда, сказал еврей и положил голову на рельсы вслед за уходящим поездом...