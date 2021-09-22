Чтобы Украина разорвала дипотношения с Россией, должно произойти что-то мегакатастрофическое, - глава МИД Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Украина не будет расторгать дипломатические отношений с РФ из-за выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
По мнению Кулебы, вопрос разрыва дипотношений с РФ Украине нужно было поднимать еще в 2014 году, после начала российской агрессии.
"Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений – это высшая мера наказания, – отметил глава МИД Украины. – Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений де-факто практически нет, а идти просто так устраивать шоу и их разрывать – это не разумный шаг".
Пожалуйста, подождите...
Ви не міністр ви шавка БЄмафії!
Суркісу необхідно буде обговорювати питання із компенсації судових витрат
https://mind.ua/news/20231437-londonskij-sud-vidhiliv-pozov-brativ-surkisiv-u-styagnenni-350-mln-u-spravi-privatbanku
Парламент ухвалив законпроєкт 5109, яким підтримав російську пропаганду про нібито загрозу антисемітизму в Україні.
Верховна рада ганебно підіграє російській думі.
Володимир В'ятрович
Далі буде...
На ЕС и НАТО гавкать ЗЕ и Кулебе гораздо приятнее и безопаснее.
Кулеба щось кулебить кулебасте у дусі Зе совкодрочерів
Вот только сцутся они потому, что тогда их время закончится прямо сейчас и здесь, а не через пару лет.
ДревляниН@freeukrma
21 сент.
Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати
Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.
Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
Зеля пытается побить рекорд Овоща.
В Великобритании из- за смерти одного человека, даже не смерти, а попытке отравления Скрипаля и то сильное охлаждение дипотношений произошло.
PS: В этом вопросе, я и Пороха не догоняю...
Уважающие себя страны даже из за риторики разрывают отношения.
Ключевое слово здесь "уважение".
Как по мне, это достаточно мегакатастрофические события даже для того, чтобы украсть где-то ядерную боеголовку и случайно не соблюсти правила техники безопасности где-нибудь . . . У нас с Кулебой, наверное, разные понятия об уровне "катастрофичности" событий.
Первый Президент Украины был партийным карьеристом из идеологического отдела ЦК, проще говоря - демагогом.
Второй - секретарём парторганизации, позже красным директором на ракетном заводе (не инженером !!!)
Третий - бухгалтер
Четвёртый - завгар (руководитель автобазы) и по совместительству ЗЭК, урка.
в. о. в расчёт не берём, там пару недель
Пятый - торговец-кондитер
Шестой - артист-продюсер. Или проще - клоун.
Знаете, когда эта страна сможет встать на ноги, восстановить территориальную целостность и добиться серьёзного к себе отношения в мире ? Когда Президентом Украины станет убийца. Ну, дипломатично выражаясь, - военный человек. Просто когда за один кривой взгляд в нашу сторону, не то что кривое слово или, даже не обсуждается, злое дело будут доставать даже на другом конце света всяких Киселёво-Соловьёво-Патрушево-Гиркиных. Как иностранных, так и наших. Без всяких импотентных Минско-Нормандских форматов.
Во всём мире повозмущались бы, но все бы поняли, что это - крайняя необходимость, защита государства от угрожающей ему опасности. Я лично не понимаю, почему в декабре 2019 года в Париже, когда встречались Зеленский, Меркель, Макрон и путин, Зеля не принял внутрь антидот (противоядие) перед встречей и не поздоровался намазанной чем-то рукой с путиным . . . Не понимаю и никогда не пойму. Этот гад убил 20 тысяч украинцев - ему смертный приговоро СНБО Украины тайным решением должно было вынести ещё в 2014 году . . . Не верю, что он бессмертный, а его охрана - непогрешима. Вопрос усилий, ресурсов и времени.
Эта страна выиграет войну за независимость только тогда, когда научится убивать, убивать и ещё раз убивать. Не просто так, как это путин делает, разумеется. А только "за дело". Никто войны за независимость в белых перчатках не выигрывал никогда.
А наши - слишком правильные. Они играют с путиным в шашки, а он с ними - в Чапаева . . .
С таким подходом результата не будет. Будем радоваться, когда он сам умрёт и ждать 50 лет нового русского Горбачёва, который сам нам на тарелочке с голубой каёмочкой всё принесёт. Только вот много кто не доживёт, не дождётся и умрёт с горечью в сердце, как гражданин изнасилованного, покалеченного, избитого, ограбленного и униженного государства.
Плохо. Мне так не нравится.
Обстрелы, аннексия, аресты, убийства бойцов ВСУ и гражданских - для "слуг" не катастрофа.....
Вот такие у них ценности !