100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО
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В Киевской области сотрудники полиции обнаружили нелегальную плантацию конопли площадью более 3 гектаров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские получили информацию о том, что на территории одного из полей в Бориспольском районе находится плантация растений конопли. При обследовании указанного района оперативники обнаружили поле с коноплей возле села Волчков. Общая площадь, на которой росли растения достигала около 3,5 гектара.
Всего полицейские насчитали около 100 тыс. растений конопли. Стоимость обнаруженного наркосырья по ценам "черного" рынка составляет более 20 млн гривен.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Часть растений правоохранителими направлена на эксертизу, остальные - уничтожены.
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Менты вяжут Зелины насаждения. Надо отмазать.
100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Киевщине, - Нацполиция.
Но, народ же просил легализовать, 64% 64%!!! Активнее ребята, надо реализовывать желание народа!
Так відомий вчений Кива ще і плантатор? Мабуть піде шляхом відомого академіка сталінських часів Лисенко.
деньмесяц. Теряйте деньги, боритесь Дон Кихоты с ветряными мельницами, заливайте расворитель в желудки, ведь это же так традиционно и православно.
Растворитель в желудок хотите влить, чтобы запьянеть? Не? А что такое алкоголь заливаемый в живот через рот? Не растворитель??? Алкоголики даже умудряются его в вену колоть, потому чтоСЮРПРИЗ! алкоголь это наркотик !!!
А сахар можно пользовать в самогоноварении. Его то же надо запрещать и уничтожать?
Почему столь ценная культура под запретом?