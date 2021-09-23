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Киевская область (3540) конопля (133) наркотики (2105) Нацполиция (15757) правоохранительные органы (2943)

100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области сотрудники полиции обнаружили нелегальную плантацию конопли площадью более 3 гектаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские получили информацию о том, что на территории одного из полей в Бориспольском районе находится плантация растений конопли. При обследовании указанного района оперативники обнаружили поле с коноплей возле села Волчков. Общая площадь, на которой росли растения достигала около 3,5 гектара.

Всего полицейские насчитали около 100 тыс. растений конопли. Стоимость обнаруженного наркосырья по ценам "черного" рынка составляет более 20 млн гривен.

100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция 01

Смотрите также: 1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Часть растений правоохранителими направлена на эксертизу, остальные - уничтожены.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
ЗЕ обещал миллиард.
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23.09.2021 00:20
+6
"Велике садівництво" от Зеленского, которое не удалось узаконить.
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23.09.2021 00:13
+4
Не рубите деревья!!! Их ЗЕ сажал.
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23.09.2021 00:18
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соревнование какое-то, кто больше?
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23.09.2021 00:11 Ответить
ну может, если всю страну засадят ею, то наконец-то реализуют желание народа на референдуме про легализацию.
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23.09.2021 15:37 Ответить
А скільки кущів вирощується на "легальних" плантаціях...
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23.09.2021 00:11 Ответить
ЗЕ обещал миллиард.
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23.09.2021 00:20 Ответить
считай свои кущи, к чужим не лезь, а народ на референдуме просил легализацию.
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23.09.2021 15:38 Ответить
Це вже в промислових масштабах травичку вирощували. Цікаво, садівника знайдуть чи це все народне?
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23.09.2021 00:12 Ответить
а вы хотели налоги за продажу перевести в пользу государства, заплатить пенсии стипендии и зарплаты медикам? Или вы будете заметать вопросы под ковёр и трусливо радоваться мнимой победе? Это для вас позитив? Небось свою водочку попили, пивком отполировали, потом кто-то маму заложил в карты по белочке и всё хорошо, ничего не видно, никто не знает, и кто-то дачу построил себе и отмыл деньги, а страна как была нищая и традиционная, так и осталась с миллионами несчастных влачащих своё существование там где им пришлось родиться? Вам небось хорошо, да, а все остальные неправы и должны быть подавлены посажены искалечены? Танцуйте под пивко.
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23.09.2021 15:36 Ответить
Ти з якого конопляного лісу вилізло? Яке піфко?
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23.09.2021 16:42 Ответить
"Велике садівництво" от Зеленского, которое не удалось узаконить.
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23.09.2021 00:13 Ответить
100 тыс. кустов? Покажите этого чувака, который их считал там?
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23.09.2021 00:14 Ответить
Тут стотыщ кустов, там стотыщ - вот и миллиард посаженых деревьев.
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23.09.2021 00:19 Ответить
Во первых - конопля это деревья а не кусты(жаргонное) !! И это кста и есть часть-начало проекта Зе - Посадим за год - миллиард деревьев !!! Так шо усе по плану !!! МоняСтырский с мвд - переусердствовал..
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23.09.2021 00:14 Ответить
Не рубите деревья!!! Их ЗЕ сажал.
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23.09.2021 00:18 Ответить
У нас есть черный рынок?И директора там мусора...
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23.09.2021 00:22 Ответить
Щось забагаьо інформаціх про коноплі.
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23.09.2021 00:24 Ответить
фото, видео уничтожения кустов в студию,не верю,Паниковский не обязан всему верить -Шура
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23.09.2021 00:26 Ответить
Вот истинная причина экстренного возвращения Зе из штатов.

Менты вяжут Зелины насаждения. Надо отмазать.

100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Киевщине, - Нацполиция.
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23.09.2021 00:26 Ответить
Пусть Гетьманцову заплатят 5%
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23.09.2021 01:07 Ответить
лучше бы он уже поставил рамки, создал законы и хватит уже прятаться и бояться, жизнь людям портить. Платили бы налоги и спали спокойно и страну содержали., нищую вечно и потрёпанную всю мою бомжовскую жизнь тут. И с такими совковыми скрепами так бомжами и сдохнем.
Но, народ же просил легализовать, 64% 64%!!! Активнее ребята, надо реализовывать желание народа!
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23.09.2021 15:50 Ответить
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23.09.2021 15:53 Ответить
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23.09.2021 15:54 Ответить
Так Зеленский же разрешил? Референдум же провел параллельно с выборами. Забыли?
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23.09.2021 01:07 Ответить
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23.09.2021 15:55 Ответить
И кто сомневался в посадке 1 лярда деревьев?
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23.09.2021 01:24 Ответить
так это же было выполнение плана зеленьськага о посадке миллиарда деревьев... почему прервали процесс?
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23.09.2021 03:02 Ответить
"...плантации на Кивщине"

Так відомий вчений Кива ще і плантатор? Мабуть піде шляхом відомого академіка сталінських часів Лисенко.
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23.09.2021 03:44 Ответить
тот Кива только анаболики для сжатия мозга употребляет, и для распаковки архивов.
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23.09.2021 15:43 Ответить
Кива продал жомовую яму и купил область.
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23.09.2021 04:37 Ответить
20 миллионов гривен. Если бы на них был налог в 30% то доход государства был бы 9 МИЛЛИОНОВ гривен. В Америке фермеры каннабиса договорились с правительством, что эти деньги пойдут на обустройство больниц. А что имеем мы? Медик вышел на митинг потому что зарплата 3900 грн в день месяц. Теряйте деньги, боритесь Дон Кихоты с ветряными мельницами, заливайте расворитель в желудки, ведь это же так традиционно и православно.
Растворитель в желудок хотите влить, чтобы запьянеть? Не? А что такое алкоголь заливаемый в живот через рот? Не растворитель??? Алкоголики даже умудряются его в вену колоть, потому чтоСЮРПРИЗ! алкоголь это наркотик !!!
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23.09.2021 06:03 Ответить
Чёт не сходится. 100'000 кустов, если не рукожопы то минимум по 150г с куста собрать можно. Это 15'000'000 гр. 1 гр это около 250 грн, получается 3.75 млрд грн
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23.09.2021 08:52 Ответить
3,5 га... Єто ж сколько одежды можно пошить из сырья, которое издавна культивировалось в Украине...

А сахар можно пользовать в самогоноварении. Его то же надо запрещать и уничтожать?

Почему столь ценная культура под запретом?
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23.09.2021 10:03 Ответить
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23.09.2021 12:46 Ответить
как же эта власть помогает людям жить... А такие надежды были. Владимир, бери в оборот МВД и давай уже исполняй волеизъявление народа на референдуме про легализацию. Тысячелетиями народ употреблял это тут, а потом пришло влияние США и по всему миру стали запрещать. А зато теперь, когда США поняли свою ошибку, наша страна так и сидит в *опе истории и тянется позади паровоза и прогрессивного мира.
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23.09.2021 15:41 Ответить
 
 