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Газ (10089) Газпром (3164) Евросоюз (15954)

ЕС обвиняет Россию в создании искусственного дефицита на рынке газа и готовит ответ, - The Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

ЕС обвиняет Россию в создании искусственного дефицита на рынке газа и готовит ответ, - The Times

Министры энергетики стран Европейского союза на встрече 22 сентября обсудили план противодействия газовому шантажу России. Из-за сокращения предложения газа на европейских хабах его цена в сентябре почти достигла рекордных 900 долларов за кубометр.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на текст плана, который оказался в распоряжении издания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Документ, разработанный Испанией, имеет целью обеспечить независимость ЕС от российских поставок природного газа. Государственную компанию РФ "Газпром" обвиняют в создании искусственного дефицита на рынке, что привело к росту цен на голубое топливо.

В плане признается, что ЕС не сможет сократить зависимость от российского газа в краткосрочной перспективе, но должен готовиться к предстоящим подобным ситуациям. Ключевая идея - ведение переговоров по ценам на газ от имени всего ЕС, а не на уровне отдельных государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обещают Европе поддержку перед лицом газового кризиса

"Мы успешно применили этот подход в ходе переговоров относительно вакцин [против коронавируса] и должны использовать эту модель и в других стратегических отраслях. Более того, мы можем усилить свои переговорные позиции", - говорится в тексте плана.

Отдельно документ отмечает, что ситуация на европейском газовом рынке "грозит инициативам по сокращению вредных выбросов", а также "подрывает доверие" к законодательству Европейского союза в энергетической сфере.

Инициатива Мадрида должна облегчить установление верхнего предела цены на газ в ЕС, а также сделать возможным запасание газа в хранилищах. Это, как утверждается в плане, должно уберечь государства от рыночных колебаний цены на раз и давления со стороны России.

По данным The Times, документ будут обсуждать лидеры государств-членов ЕС на саммите в октябре 2021 года. Кроме Испании, план поддерживают Франция и Италия, которые опасаются протестов из-за того, что их меры по противодействию изменениям климата повлияют на цены на энергоносители для граждан.

Также читайте: В Кремле заявили, что для увеличения транзита российского газа через Украину Европа должна нарастить его покупку

Это не первый шаг ЕС для противодействия ростом цен на газ. Отдельные члены Европейского парламента призвали расследовать деятельность "Газпрома". А 20 сентября с призывом разрешить ситуацию с кризисом на газовом рынке Европы обратилось Международное энергетическое агентство.

В свою очередь Норвегия заявила, что готова увеличить свою добычу природного газа для покрытия дефицита в ЕС.

Отметим, что с августа 2021 года на европейских газовых хабах растет цена на голубое топливо. Среди причин этого явления издание Bloomberg называло аварию на одной из установок "Газпрома", а также сокращение прокачки газа в Европу российской стороной.

Последний фактор, в частности, связан с достройкой российского газопровода "Северный поток-2". Российская сторона даже заявляла о намерениях ввести его в эксплуатацию до 1 октября. Но трубопровод перед тем должен пройти сертификацию со стороны Германии и ЕС, что займет не менее шести месяцев.

В случае введения "Северного потока-2" в эксплуатацию Россия получит возможность поставлять весь свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.

Последствия сокращения транзита газа из России испытывает на себе и Украина. 6 сентября "Укртрансгаз" сообщил, что запас газа в украинских подземных хранилищах составляет чуть более 18 млрд кубических метров - это на 30% меньше, чем в прошлом году.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Меркель перед своим уходом, такую подливу Европе сделала, что Гитлер в могиле электричество вырабатывать стал. Очередной пример того, что с Северным Талибостаном и любым его Диктатором, любые договоры чреваты еще большими потерями, чем изначально они сулят.
И и тут даже не важно, консерва Меркель или просто форсит СП2 из-за лобби немецкого бизнеса.

Штатам с Бритами снова Европу спасать, от немецкой алчности и рашисткой оккупации.
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23.09.2021 00:49
+24
«Российская сторона даже заявляла о намерениях ввести его в эксплуатацию до 1 октября. Источник: https://censor.net/ru/n3289878»

пример шантажа : если не сертифицируют СП - рашка заморозит Европу .
Меркель надо судить
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23.09.2021 00:30
+15
Ответом будет СП3 или сразу СП4?
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23.09.2021 00:28
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Хрюсский ,подлее хрюсских на планете нет
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23.09.2021 09:48 Ответить
Падение цены на газ неизбежно по факту....если будет 9 долларов что было при Ельцине...буду совсем не против...
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23.09.2021 01:31 Ответить
Тогда не было никакой альтернативой энергетики. Десятилетиями коптили землю бесплатным нефтью и газом, поэтому никого не заботило ни потепление галактики ни экология.
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23.09.2021 01:41 Ответить
Взрыв и пожар в Чернобыле был в апреле 1986 года....Альтернатива блин...
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23.09.2021 01:43 Ответить
На Фокусиме в 2011. Дебилы атомные не угомонились.
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23.09.2021 01:52 Ответить
Штирлиц,вы зачем охмурили фрау Меркель своими чарами перед Дембелем?
Герр Мюллер,она уходит достойно,правда ее фаворит Лашер опустил рейтинг партии ХДС/H...SS ниже плинтуса...
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23.09.2021 01:38 Ответить
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23.09.2021 01:54 Ответить
Поповская отмазка , несогласный я
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23.09.2021 09:50 Ответить
Мне кажется ,что все это создано искусственно!Если дорогой газ,то есть другие источники энергии : уголь,мазут,электроэнергия.В Украине все котельни могут работать как на газу так и на мазуте.По этому у ЕС есть два месяца до холодов,чтобы перевести все котельные на мазут или уголь.И закупить мазут с углем в избытке .Да,я понимаю,что сжигать мазут - это вред здоровью и экологии.Ведь газ более экологически чистый и дает меньше вреда экологии.Но можно оставить людей без тепла в 30 градусный мороз.И это на много хуже.Всегда есть выход.Вот почему я за полную энергонезависимость Европы и Украины от России, и внешних факторов!Если дорогой газ ,то должна быть дешевая и доступная электроэнергия.Ведь отапливать 30-35% жилья можно электроэнергией.По этому, я считаю,что нужно строить новые энергоблоки АЭС и новые АЭС.Чтобы население и промышленность получили дешевую электроэнергию!И ещё можно отапливать города и посёлки сжигая мусор!Так можно отапливать 20-25% жилья в Украине!Все проблемы созданы в Украине искуственно!Украина может и должна быть сильным и независимым от внешних факторов государством!Слава Украине!!!
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23.09.2021 02:52 Ответить
весь энергосектор в руках жадных, алчных людишек, поэтому, ни один из видов энергии не будет дешёвым никогда.
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23.09.2021 07:22 Ответить
в европе даже зимой плюсовая температура
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23.09.2021 07:35 Ответить
Люто плюсую! Но почему-то за все 7 лет войны, никто даже не почесался, чтобы избавиться от зависимости от газа оккупанта. Все думали, шо с*ка АГРЕССОР будет продолжать качать газ вечно.
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23.09.2021 10:23 Ответить
надо было меньше лизать задницу ордынцам. А развивать поставки СПГ из США и др. стран. С рашкой иметь дело - это сейчас плохое дело и токсично.
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23.09.2021 05:06 Ответить
не тільки зараз, а і вчора і завтра
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23.09.2021 08:28 Ответить
+

Нам тоже надо было ещё в 14-м году начинать договариваться с поляками и тянуть трубу из терминала Свиноустье, чтобы получать американский газ. И максимально развивать собственную добычу газа. А рассчитывать на поставки газа АГРЕССОРОМ - это идиотизм
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23.09.2021 10:26 Ответить
Может ума хватит развивать ядерную энергетику ,а не сворачивать.
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23.09.2021 05:37 Ответить
Ты шо ?!! Путен с Меркельшей против!
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23.09.2021 07:09 Ответить
Після запуску в роботу ПП-2 все налагодиться.
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23.09.2021 05:59 Ответить
старую проститутку меркельшу поблагодарите
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23.09.2021 06:32 Ответить
Ну, шо, доозабочивались, утырки безмозглые?
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23.09.2021 07:21 Ответить
Norvegija dolzna pustit svoji mocnosti s drugogo mesiaca posle remonta,takze amerikansi oni s Nojabria vybrasyvajet bolsije partiji zyzenogo gaza na prodazu Evrope,togda cena gaza upadiot
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23.09.2021 07:36 Ответить
Шоу для мас .....якби не було зацікавленості в таких цінах операторів ринку внутрі ЕС, давно б політики нагнули Путіна фін. санкціями....

Хтось підняв нормально бабла, плюс збанкрутовали дрібні оператори... усунули конкурентів. Повід швидше запустити СП2, мов зараз немає виходу але будемо працювати над альтернативою на майбутнє...
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23.09.2021 08:27 Ответить
6 го сентября кинулись.....а газа то нет. А что вы все лето делали,почему не закупали?
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23.09.2021 08:42 Ответить
900доларів за 1кубометр. так їм і треба Або жкрналісти цензора з"їхали з глузду
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23.09.2021 08:58 Ответить
А до чого тут росія? Вона не ховалася, вона говорила, що буде вас нахиляти, краще запитайте у Меркель, вона всіх запевняла, що це економіка, а не політика. Та і Маркон був не проти.
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23.09.2021 09:14 Ответить
Дуже інертна Європа все це треба було робити на початковій стадіі ,адже росія ніколи не грає за правилами.
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23.09.2021 09:45 Ответить
Ага тепер ***** солі насипте н
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23.09.2021 09:46 Ответить
можливо, цензор мав на увазі ціну за 1000 кубометрів, а не за один.
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23.09.2021 10:11 Ответить
Проста математика: українські газосховища - це приблизно третина від всіх європейських. Категорична відмова рф і німеччини качати газ через нас і зберігати газ в наших сховищах на зиму і призвела до того, що через інші наявні газогони проблематично вчасно отримати потрібні об'єми газу.

Зрозуміло, що це робиться навмисно, щоб показати важливість пп-2, але результат отримали інший. Меркель і німеччину ще клястимуть дуже довго, в тому числі, і німці. Назад відіграти не вдасться, мордорський ведмідь відчув смак крові (великих цін) і свого не відпустить.

Як вибити йому зуби, ще те питання.
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23.09.2021 10:24 Ответить
Ну не хочет Россия через вас газ качать. Почему вы такие навязчивые
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23.09.2021 14:48 Ответить
Коли навчитесь читати ще й заголовки, то зрозумієте більше. Дякую, що відносите Україну до ЄС. Ваші слова та у вуха єврочиновників.
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23.09.2021 21:25 Ответить
Ничего не будет. По крайней мере пока нет ни одной новости, в которой говорится, что какая-то страна, заключившая контракт на поставку газа с Газпромом, обвиняет россиян в неисполнении контрактных поставок. А то, что Европе нужно искать альтернативу - конечно, нужно, потому что не нужно быть зависимым от любого одного источника. Что касается Испании, она работает над поставками газа из Алжира и не прочь зарабатывать на перепродаже или транзите в другие страны. Но если брать немцев, они вряд ли полностью заменят российский газ, потому что газ из Африки или Азии, как и СПГ из США вряд ли дешевле им выйдет.
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23.09.2021 13:18 Ответить
Все йде по плану Всесвітнього Економічного Форуму(Давос) - всіх треба зробити бідними, а потім... "в тебе нічого немає і ти щасливий"

https://www.youtube.com/watch?v=omAk1gMyw7E&ab_channel=%C3%A9l%C3%A9ment%C3%A6sth%C3%A9tique



Великая перезагрузка. Четвертая промышленная революция.

https://solovyeva.livejournal.com/344413.html?rfrom=sharla_tanka
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23.09.2021 13:26 Ответить
Вот теперь пиндосы становятся по-настоящему озабоченными
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23.09.2021 20:16 Ответить
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