ЕС обвиняет Россию в создании искусственного дефицита на рынке газа и готовит ответ, - The Times

Министры энергетики стран Европейского союза на встрече 22 сентября обсудили план противодействия газовому шантажу России. Из-за сокращения предложения газа на европейских хабах его цена в сентябре почти достигла рекордных 900 долларов за кубометр.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на текст плана, который оказался в распоряжении издания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Документ, разработанный Испанией, имеет целью обеспечить независимость ЕС от российских поставок природного газа. Государственную компанию РФ "Газпром" обвиняют в создании искусственного дефицита на рынке, что привело к росту цен на голубое топливо.

В плане признается, что ЕС не сможет сократить зависимость от российского газа в краткосрочной перспективе, но должен готовиться к предстоящим подобным ситуациям. Ключевая идея - ведение переговоров по ценам на газ от имени всего ЕС, а не на уровне отдельных государств.

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"Мы успешно применили этот подход в ходе переговоров относительно вакцин [против коронавируса] и должны использовать эту модель и в других стратегических отраслях. Более того, мы можем усилить свои переговорные позиции", - говорится в тексте плана.

Отдельно документ отмечает, что ситуация на европейском газовом рынке "грозит инициативам по сокращению вредных выбросов", а также "подрывает доверие" к законодательству Европейского союза в энергетической сфере.

Инициатива Мадрида должна облегчить установление верхнего предела цены на газ в ЕС, а также сделать возможным запасание газа в хранилищах. Это, как утверждается в плане, должно уберечь государства от рыночных колебаний цены на раз и давления со стороны России.

По данным The Times, документ будут обсуждать лидеры государств-членов ЕС на саммите в октябре 2021 года. Кроме Испании, план поддерживают Франция и Италия, которые опасаются протестов из-за того, что их меры по противодействию изменениям климата повлияют на цены на энергоносители для граждан.

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Это не первый шаг ЕС для противодействия ростом цен на газ. Отдельные члены Европейского парламента призвали расследовать деятельность "Газпрома". А 20 сентября с призывом разрешить ситуацию с кризисом на газовом рынке Европы обратилось Международное энергетическое агентство.

В свою очередь Норвегия заявила, что готова увеличить свою добычу природного газа для покрытия дефицита в ЕС.

Отметим, что с августа 2021 года на европейских газовых хабах растет цена на голубое топливо. Среди причин этого явления издание Bloomberg называло аварию на одной из установок "Газпрома", а также сокращение прокачки газа в Европу российской стороной.

Последний фактор, в частности, связан с достройкой российского газопровода "Северный поток-2". Российская сторона даже заявляла о намерениях ввести его в эксплуатацию до 1 октября. Но трубопровод перед тем должен пройти сертификацию со стороны Германии и ЕС, что займет не менее шести месяцев.

В случае введения "Северного потока-2" в эксплуатацию Россия получит возможность поставлять весь свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.

Последствия сокращения транзита газа из России испытывает на себе и Украина. 6 сентября "Укртрансгаз" сообщил, что запас газа в украинских подземных хранилищах составляет чуть более 18 млрд кубических метров - это на 30% меньше, чем в прошлом году.