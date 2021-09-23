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Горсовет Харькова просит вернуть две больницы в список "ковидных": Мощности трех медучреждений уже полностью использованы

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Горсовет Харькова просит вернуть две больницы в список

Харьковский городской совет обратился с предложением вернуть в реестр больниц, предназначенных для лечения больных коронавирусной инфекции, еще два медицинских учреждения.

Об этом сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета.

По ее словам, в весеннюю волну пандемии в городе было развернуто 930 коек в пяти больницах - №13, 17, 18, 25, а также в роддоме №2. Вице-мэр отметила, что потом роддом и больницу №18 исключили из реестра медицинских учреждений для больных коронавирусом. По этой причине сейчас в городе осталось 770 коек для ковидных пациентов, которых пока хватает, но их количество необходимо увеличить.

"Мощности трех больниц мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, в которых уже есть кровати для пациентов с коронавирусом. Поэтому мы подали предложение Харьковской облгосадминистрации, а они обратятся в Министерство здравоохранения, чтобы больницу №18 и роддом №2 вернули в ковидный реестр", - отметила вице-мэр.

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По ее словам, сейчас больницы имеют все необходимое для борьбы с коронавирусом, а имеющиеся кровати обеспечены кислородом на 90%, а в некоторых палатах - и на 100%.

"Мы решили вопрос кислородного обеспечения. Летом установили три кислородных емкости и ожидаем еще одну для больницы №25. Для этого там уже сделали фундамент и подъезды", - сообщила вице-мэр.

Автор: Анна Судак
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ООН: Все люди мира должны быть вакцинированы к концу 2022 года. У человекоподобных засевших в ООН и ВОЗ довольно амбициозные планы. И полное пренебрежение к правам человека.Поневоле оправдаешь расизм.

Ни одна болезнь мира не удостоилась таких усилий от управляющих этим миром как Ковид19. И именно это заставляет задуматься - а ради нашего ли здоровья они это творят? Почему они не обрушились на онкологию, например? Жаль, что очень много неумных людей за вакцинацию. Идут, как бараны на бойню - Премьер-министр Израиля опубликовал в журнале Economist статью, объясняющую, почему его правительство пошло на эксперимент по массовой вакцинации 3-ей дозой всего населения. Наперекор позиции регуляторов, ВОЗ, экспертов... Оказывается, все дело в сомневающихся!!!! Израильтян экспериментально прививают третьей дозой, чтобы они не разочаровались в прививках. Вопрос медицинских показаний оказался как всегда вторичен. Люди сами себя погубят. Жаль...(с)
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23.09.2021 01:26 Ответить
Бот?
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23.09.2021 07:14 Ответить
По ее словам, в весеннюю волну пандемии в городе было развернуто 930 коек в пяти больницах

Что это за пандемия такая, где на почти полуторамиллионный город развертывается изначально менее 1000 койкомест в больницах? Грубо говоря 1 койкоместо на 1500 человек. Или я чего-то не понимаю.
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23.09.2021 01:47 Ответить
А по-вашему, сколько койкомест надо развернуть?
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23.09.2021 10:56 Ответить
Я не специалист, но даже мне понятно, что одно койкоместо на полторы тысячи человек это крайне мало. Я могу исходить только из статистики. За полтора года согласно статистике в Харькове на текущий момент болеют 7 959 человек. И это еще не волна заболеваемости. Т.е. как я понимаю на текущий момент занято в десять раз меньше койкомест чем число болеющих или иначе говоря расчет примерно 10% койкомест от числа болеющих в данный момент. Т.е. потребовало госпитализации всего 10% болеющих? Т.е. 730 человек на полуторамиллионный город. Т.е. грубо 0,05% населения Харькова потребовало госпитализации в текущий момент. Мне любопытно чем это отличается от обычной сезонной эпидемии ОРВИ к примеру?
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23.09.2021 12:48 Ответить
Ковид отличается от сезонных ОРВИ базовым числом репродукции (см. ниже). И исходя из него строят модель заболеваемости и число необходимых койко-мест. Если кривая заболеваемости даст отклонение от модельной, нужно будет на этом этапе скорректировать число резервных койко-мест.

Influenza (seasonal strains)
Respiratory droplets
1.3 (1.2-1.4)[48]

COVID-19 (Delta variant)
Respiratory droplets and aerosol
5-8[38]
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23.09.2021 13:22 Ответить
Ну исходя из такой модели тогда я могу сделать только один вывод - не так страшен черт как его малюют.
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23.09.2021 13:48 Ответить
Антиваксерам чужие болезни и смерти всегда не стршны. А когда женщина с косой (но не Тимошенко) приходит к ним, они и тогда редко признаются, что это следствие их собственной глупости.
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23.09.2021 13:58 Ответить
Когда и кому придет женщина с косой не знает вообще-то никто. Ни ваксеры, ни антиваксеры, ни даже Вы. Об этом может знать только сама эта женщина. И когда она приходит, то признаваться в чем либо уже бессмысленно. А у того, к кому она приходит, в тот момент, думаю, есть более важные вещи чем что либо признавать или нет.
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23.09.2021 15:41 Ответить
побольше скоплений народа от Терехова, открытий парков и скверов , зоопарка, трамвайные праздники с тысячными толпами, день города. чуть ли не весь город побывал в зоопарке....
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23.09.2021 09:52 Ответить
 
 