Горсовет Харькова просит вернуть две больницы в список "ковидных": Мощности трех медучреждений уже полностью использованы
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Харьковский городской совет обратился с предложением вернуть в реестр больниц, предназначенных для лечения больных коронавирусной инфекции, еще два медицинских учреждения.
Об этом сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета.
По ее словам, в весеннюю волну пандемии в городе было развернуто 930 коек в пяти больницах - №13, 17, 18, 25, а также в роддоме №2. Вице-мэр отметила, что потом роддом и больницу №18 исключили из реестра медицинских учреждений для больных коронавирусом. По этой причине сейчас в городе осталось 770 коек для ковидных пациентов, которых пока хватает, но их количество необходимо увеличить.
"Мощности трех больниц мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, в которых уже есть кровати для пациентов с коронавирусом. Поэтому мы подали предложение Харьковской облгосадминистрации, а они обратятся в Министерство здравоохранения, чтобы больницу №18 и роддом №2 вернули в ковидный реестр", - отметила вице-мэр.
По ее словам, сейчас больницы имеют все необходимое для борьбы с коронавирусом, а имеющиеся кровати обеспечены кислородом на 90%, а в некоторых палатах - и на 100%.
"Мы решили вопрос кислородного обеспечения. Летом установили три кислородных емкости и ожидаем еще одну для больницы №25. Для этого там уже сделали фундамент и подъезды", - сообщила вице-мэр.
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Ни одна болезнь мира не удостоилась таких усилий от управляющих этим миром как Ковид19. И именно это заставляет задуматься - а ради нашего ли здоровья они это творят? Почему они не обрушились на онкологию, например? Жаль, что очень много неумных людей за вакцинацию. Идут, как бараны на бойню - Премьер-министр Израиля опубликовал в журнале Economist статью, объясняющую, почему его правительство пошло на эксперимент по массовой вакцинации 3-ей дозой всего населения. Наперекор позиции регуляторов, ВОЗ, экспертов... Оказывается, все дело в сомневающихся!!!! Израильтян экспериментально прививают третьей дозой, чтобы они не разочаровались в прививках. Вопрос медицинских показаний оказался как всегда вторичен. Люди сами себя погубят. Жаль...(с)
Что это за пандемия такая, где на почти полуторамиллионный город развертывается изначально менее 1000 койкомест в больницах? Грубо говоря 1 койкоместо на 1500 человек. Или я чего-то не понимаю.
Influenza (seasonal strains)
Respiratory droplets
1.3 (1.2-1.4)[48]
COVID-19 (Delta variant)
Respiratory droplets and aerosol
5-8[38]