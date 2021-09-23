Зеленский в ООН: Рассчитываю на международную поддержку в освобождении около 450 украинцев, удерживаемых Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении 450 украинцев, незаконно удерживаемых Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я рассчитываю на поддержку международного сообщества в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в России", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.
Он также призвал поддержать обновленные резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и милитаризации Крыма, которые будут внесены на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН до конца года.
"Мы благодарны, что пункт о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины" был включен в повестку дня Ассамблеи", - сказал президент.
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А до чого тут міжнародна спільнота ? Ти забуло, як рвалося =в ґлаза пасматрєть= х**лу і перлося в Париж ? І потім бадьоро рапортувало про "здобутки": що ти домовилося про припинення вогню і обмін всіх на всіх.
Забуло ?
І де ж твої домовленості і обміни ?
Не вийшло, ні ? То тепер розраховуєш на інших, бо саме ні до чого не здатне ?