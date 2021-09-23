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Зеленский в ООН: Рассчитываю на международную поддержку в освобождении около 450 украинцев, удерживаемых Россией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский в ООН: Рассчитываю на международную поддержку в освобождении около 450 украинцев, удерживаемых Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении 450 украинцев, незаконно удерживаемых Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я рассчитываю на поддержку международного сообщества в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в России", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

Он также призвал поддержать обновленные резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и милитаризации Крыма, которые будут внесены на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН до конца года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский передаст Эрдогану список удерживаемых Россией украинцев и обсудит способы их освобождения, - Никифоров

"Мы благодарны, что пункт о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины" был включен в повестку дня Ассамблеи", - сказал президент.

Автор: Анна Судак
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23.09.2021 01:29 Ответить
Будь ласка, пишіть менше про цю мерзенну істоту !!!

А до чого тут міжнародна спільнота ? Ти забуло, як рвалося =в ґлаза пасматрєть= х**лу і перлося в Париж ? І потім бадьоро рапортувало про "здобутки": що ти домовилося про припинення вогню і обмін всіх на всіх.

Забуло ?

І де ж твої домовленості і обміни ?

Не вийшло, ні ? То тепер розраховуєш на інших, бо саме ні до чого не здатне ?
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23.09.2021 01:32 Ответить
йому це вже не цікаво , програма велике крадівництво ось де до липких рученяток гроші "самі" біжать . а війна в голові вже скінчилась тож обміни теж .
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23.09.2021 07:48 Ответить
За весь каденції, це одна адекватна думка, яку почув від зеленого чма.
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23.09.2021 07:50 Ответить
правильная заява.
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23.09.2021 09:05 Ответить
Поменяйте 450 на 450 от которых толку 0.
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23.09.2021 10:13 Ответить
 
 