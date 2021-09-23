Зеленский в начале выступления в ООН рассказал об обстреле авто Шефира: "Вот вам цена перемен в государстве, вот вам цена реформ". ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский с трибуны ООН рассказал о покушении на своего первого помощника Сергея Шефира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для меня каждая ночь перед Генассамблеей ООН - это бессонная ночь. В 2019 году - это волнение перед первым выступлением. 2020-й был вообще годом без сна для всего мира из-за COVID-19. А о прошедшей ночи я расскажу подробнее", - сказал Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Он отметил, что получил известие о покушении на своего первого помощника Сергея Шефира в три ночи по времени Нью-Йорка.
"12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена перемен в государстве, вот вам цена реформ", - подчеркнул глава государства.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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"Первый помощник президента Сергей Шефир не связывает покушение со своей работой, потому что сейчас он занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95.
Об этом он заявил во время брифинга в среду, 22 сентября.
Он объяснил, что в последние дни он и его команда работали над подготовкой к съемкам.
«Я не могу связать это с тем, над чем я работаю… Смотрите… Честно сказать, последние дни мы работаем над… я кроме того агент-продюсер студии Квартал 95, поэтому работаем - вот в субботу-воскресенье будет съемочный концерт. Никаких таких дел, которые бы вызывали какую-то агрессию, не вел», - заявил он."
Вот это их несёт. Они скоро дома будут взрывать..
таке враження, що воно звинувачує Європу та претензії висловлює, мовляв через реформи, які вимагають, отаке коїться.
После победы Зеленского на выборах президента, в гору пошли и его ближайшие сподвижники по "Кварталу".
Теперь Сергей Шефир - первый помощник уже президента Владимира Зеленского. На должность его назначили 21 мая 2019 года - то есть на следующий день после инаугурации. А в ходе предвыборной кампании Шефир был одним из лидеров Зе-штаба.
Можно сразу сказать, что в итоге сценарист "Квартала" оказался самой непубличной персоной всего Офиса президента. О нем - минимум упоминаний на сайте главы государства. И чем он занимается - большой вопрос.
Куда более разговорчивым был даже его брат Борис, который в одном из интервью призвал помириться с Россией и не ущемлять русский язык в Украине. После чего Офис президента от этих слов спешно отмежевался.
Впрочем, в одном из немногих интервью Сергей Шефир повторял те же тезисы. Он заявлял, что с Россией "географически мы никуда не денемся друг от друга". А война на Донбассе продолжается отчасти по причине "спекуляции на языке".
"Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках, школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина - на украинском", - отмечал Шефир.
"Мое мнение - мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском", - считал помощник Зеленского летом 2019 года. Также он говорил, что Путин - не маньяк, а "умный человек".
"Кошелек" Зеленского
Впрочем, реальная политика президента пошла совсем другим путем, и сейчас тезисы, которые его помощник озвучивал на заре карьеры Зеленского, уже для Банковой неактуальны.
Да и Шефир занимался, судя по всему, уже другими вопросами. Год назад "Схемы" рассказали о том, что Сергей тайно посещал особняк олигарха Рината Ахметова в поселке Плюты. Что он там делал - ни Ахметов, ни Шефир толком не комментировали.
Помощник Зеленского ответил только: "Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".
Но стало понятно, что Шефир отвечает в том числе за связи с влиятельными украинцами (и его непубличность лишь подтверждает эту догадку). Также известно, что Сергей дружит с экс-совладельцем "Индустриального союза Донбасса" Виталием Гайдуком (а с ним связывают, в свою очередь, и ряд назначений в нынешнем Кабмине - например, министра экологии Абрамовского). Также близким к Гайдуку считают секретаря СНБО Алексея Данилова.
Также ходили упорные слухи, что помощник президента курирует в Офисе многие "денежные" темы. Под его патронатом сменили руководство Нацслужбы здоровья - ведомства с миллиардными бюджетами.
"Шефир считался до недавних пор ключевым человеком в команде президента по контролю за финансовыми потоками и перераспределением бизнеса в пользу Зеленского и его ближайшего окружения.
Его называли часто "кошельком" Зеленского. При Порошенко забирали доли в бизнесе, эти забирают бизнес", - рассказывают источники в среде украинских предпринимателей.
Из последних скандалов, где мог фигурировать Сергей Шефир - это остановка Одесского припортового завода. Помощнику президента приписывают влияние на фирму "АгроГазТрейдинг", которая прекратила поставки газа на ОПЗ, что и вызвало прекращение работы предприятия.
Изменились ли отношения Шефира и Зе в последнее время?
Примерно пару недель назад СМИ сообщили, что Шефир поругался с Зеленским и даже якобы вывез свои вещи с Банковой. Произошло это вследствие конфликта с главой ОП Ермаком. Однако, как видим, увольнения Шефира не было, формально статус его не поменялся.
А вот снизился ли реальный вес Шефира при персоне Владимира Зеленского - это вопрос. Но, учитывая перманентный рост влияния Ермака, которому не мог нравится привилегированный статус Шефира - исключать этого нельзя.
Опрошенные "Слуги народа" говорят, что Шефир был как раз одним из тех, кто открыто выступал против законопроекта об олигархах - в его нынешнем формате, когда решать, кого наделить этим ярлыком, решает президент и подконтрольный ему СНБО.
И в этом контексте предположение, что "привет" Зеленскому передали именно олигархи, выглядит нелогично. Получается, они напали на человека, который как раз выступал за более умеренную политику в их отношении. И, как уже установлено, даже выполнявший функции "связного" между Банковой и влиятельными украинцами.
Точно так же мало доверие вызывает версия "руки Кремля", на которую начали намекать в Офисе президента и в руководстве фракцией "Слуги народа".
Шефир, как мы помним, как раз высказывался за остановку украинизации и компромисс с Москвой. А в последнее время на международной теме он никак не отмечался.
Поэтому версии коммерческих разборок или просто инсценировки - на данный момент выглядят как наиболее вероятными.
На них милльон меняют по рублю
цинизм зашкаливает
Ах ты, Господи, так вот что имел ввиду Кулеба : "А о прошедшей ночи я расскажу подробнее", - сказал Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН" Источник: https://censor.net/ru/n3289885
Чтобы зелёное чмо сказало что оно типа рехформатор большой
В кращому випадку подумають, що ЗЕ не при собі, раз так палиться що приватна особа і його особистий друг, має таке велике значення в формальній ієрархії по управлінню країни. думаю, для них стало відкриттям, що не обіймаючи ніякої посади - а значить не будучи публічною особою і фактично нізащо не відповідаючи, можна мати такий великий вплив у країні. Оце так демократичний устрій держави. МЛЯ !
@gladenkoa
Які зміни, такий і замах.
Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
Антимонопольний комітет України "пробачив" компаніям олігарха Ігоря Коломойського штраф майже на 5 млрд гривень (близько $ 187,3 млн). Напевно, це і є ті зміни, через які усі шефіри в небезпеці
Этот обкуриш считает себя мировым лидером...