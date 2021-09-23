Зеленский в ООН дал совет России: Стоит покинуть не зал во время заявлений об агрессии и оккупации, а территорию Украины

Президент Владимир Зеленский в своем выступления посоветовал "кому-то", намекая на Россию, не покидать зал во время разговоров об агрессии и оккупации, а покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мы благодарны, что пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины был включен в повестку дня Ассамблеи. Хотя, как, оставаясь оккупированными, Крым и Донбасс могут исчезнуть с повестки дня? Это очевидно и не только нам.

Я благодарен всем государствам, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях, именно здесь, это очень важно, и многим другим, которые не стесняются, что Украина - их друг, партнер, которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией.

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Не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастье Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы", - заявил президент.

Зеленский в цитате не сказал слово "Россия", но намекал на нее. Также он напомнил, что Крым восьмой год оккупирован, а также спросил: "Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупирована постоянным членом Совета безопасности ООН?".