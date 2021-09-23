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В 2021 году Италия пожертвует другим странам 45 млн доз COVID-вакцин, - премьер Драги

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В 2021 году Италия пожертвует другим странам 45 млн доз COVID-вакцин, - премьер Драги

Италия намерена до конца нынешнего года пожертвовать другим странам 45 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19, что в три раза больше, чем планировалось изначально, цитируют западные СМИ премьер-министра Италии Марио Драги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы пожертвуем дополнительно еще 30 млн доз к концу года, чтобы достичь общего количества в 45 млн доз", - приводят СМИ слова Драги.

По словам премьера, около половины этих доз уже поставлены в другие страны.

Как сообщил Драги в видеообращении на проводимом США саммите по коронавирусу, изначально правительство Италии обещало выделить миру 15 млн доз вакцин к концу этого года.

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23.09.2021 07:29 Ответить
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23.09.2021 07:33 Ответить
А помните?

12 апреля, 2020 14:27
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23.09.2021 08:34 Ответить
 
 