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Безопасность Украины - наша безопасность. Она может рассчитывать на твердую поддержку Эстонии, - Кальюлайд на Генассамблее ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Безопасность Украины - наша безопасность. Она может рассчитывать на твердую поддержку Эстонии, - Кальюлайд на Генассамблее ООН

Эстония призывает мировое сообщество не забывать о российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", о поддержке Украины в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Нельзя забывать об оккупированном Крымском полуострове и ситуации на востоке Украины. Украина может рассчитывать на нашу твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета и территориальной целостности, а также на политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией", - сказала Кальюлайд.

По ее убеждению, "безопасность - неделима, поэтому безопасность Украины является и нашей безопасностью".

"В качестве избранного члена Совета безопасности ООН мы продолжаем поддерживать в его повестке дня вопрос российской агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма", - отметила президент Эстонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова о "20 годах" до вступления Украины в ЕС базируются на опыте, вы должны внедрять Копенгагенские критерии, - президент Эстонии Кальюлайд

Как сообщалось, в конце августа Кальюлайд заявила, что Евросоюзу следует смелее действовать в вопросе расширения в отношении восточных партнеров. Вместе с тем, по ее словам, Украине, Молдове и Грузии необходимо "еще 20 лет работы", чтобы быть готовыми к членству в ЕС.
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Подаруй Галабаротькє броньований лісапет, бо його друганів вже відстрілюють. Доберуться і до нього
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23.09.2021 07:42 Ответить
Эстония в зоне риска! но она под зонтиком НАТО, другое дело насколько надёжен этот зонтик?
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23.09.2021 08:04 Ответить
Поддерживают, только в Украине у власти воры и бандиты
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23.09.2021 08:45 Ответить
Президент Эстонии права: какая разница - в НАТО, не в НАТО -

Украина на деле сдерживает Россию и прикрывает всю Европу -

это общая безопасность, а не игры в шашечки участника НАТО.
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23.09.2021 09:19 Ответить
Це ж та тітонька, яка казала про те що нас відділяють світлові роки від ЄС і про ніякого НАТО. Якось непослідовно виглядає. Скільки наразі коштують її промови за виступ? Бо оце холдно-гаряче дуже схоже на торг.
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23.09.2021 09:54 Ответить
Она говорит, что не НАТО главное, а европейское единство.

При ём тут вообще НАТО, если конкретный агрессор конктерно грозит

соседним странам и не только им ?

А до НАТО нам и вправду далеко: натовские стандарты сразу подсекут воровство на миллиарды и потянут клубок дальше - к таможне, например.
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23.09.2021 11:15 Ответить
 
 