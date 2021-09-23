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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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беспилотник (2119) обстрел (20434) ранение (3240) Донбасс (26927) операция Объединенных сил (4176)

Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и сбрасывал ВОГ-17 с БПЛА, за сутки - 12 нарушений "тишины", - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и сбрасывал ВОГ-17 с БПЛА, за сутки - 12 нарушений

За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации наращивали обстрелы позиций украинских защитников, 12 раз нарушив режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Так, в направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 возле Павлополя и дважды возле Водяного.

Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.

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Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение, осуществив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

"Вследствие вражеских действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и они были эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов - удовлетворительное",- говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям наших воинов рубеже украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

Также сообщается, что в течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации",- добавили в пресс-центре ОС.
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Топ комментарии
+20
Коли переляканий поц поверне антиснайперські групи?
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23.09.2021 07:46
+20
пораненим якнайшвидшого одужання і повного відновлення...

рани цих Героїв не покажуть по ТВ як прострелену ногу шофера шефіра, тому що... а чому? а тому що шофер шефіра (з компашки преЗЕ, за якого особиста мстя буде), а незнайомі йому хлопці просто Батьківщину боронять... рівень наближання до тільця різний...
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23.09.2021 07:57
+17
Одужання хлопцям…..
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23.09.2021 07:48
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Коли переляканий поц поверне антиснайперські групи?
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23.09.2021 07:46 Ответить
Коли на фронті буде хтось з його кодла, чи, хочаб, водій шефіра.

Відповідно- ніколи.
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23.09.2021 10:29 Ответить
Одужання хлопцям…..
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23.09.2021 07:48 Ответить
пораненим якнайшвидшого одужання і повного відновлення...

рани цих Героїв не покажуть по ТВ як прострелену ногу шофера шефіра, тому що... а чому? а тому що шофер шефіра (з компашки преЗЕ, за якого особиста мстя буде), а незнайомі йому хлопці просто Батьківщину боронять... рівень наближання до тільця різний...
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23.09.2021 07:57 Ответить
Чию Батьківщину? Яким боком вона до чотирьохразового уклоніста?
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23.09.2021 10:37 Ответить
Які обстріли, які поранені бійці? Там он шофера шефіра в ногу підстрелили! Навіть фото є!
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23.09.2021 08:05 Ответить
Так "черепица" уже обстрелян и готов к отправке на Донбасс? очередь за юзиком сивухой и нелохом! Повестки готовы.
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23.09.2021 08:33 Ответить
шо там, зечмо уже приготовил сильньй ответ? а, блин, тож не шифер!
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23.09.2021 08:40 Ответить
І не шофер шифера, так, за висловом одного батька, - біосміття
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23.09.2021 09:13 Ответить
ждем видосик от янелоха, заявление венидиктовой и министра мвд о вызове и мобилизации сил для поиска виновных.
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23.09.2021 08:43 Ответить
АЛЛО,панЭ Зеленский,я сподіваюсь що першим Ви провідаете наших поранени воїнів,а коли залишиця час можно СВОГО другана,він напевне уже відмився в бані.....
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23.09.2021 10:22 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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23.09.2021 10:38 Ответить
https://ratel.kz/raw/rossijskie_spetssluzhby_duzhnov_uchastnik_boevyh_dejstvij_v_donetskoj_oblasti

Российские спецслужбы поделились информацией об участии алматинского стрелка Игоря ДУЖНОВА в вооружённом конфликте на территории Донецкой области, на востоке Украины.

Дужнов входил в состав независимого формирования ДНР "Суть Времени", которое занималось вербовкой добровольцов для отправки в зону боевых действий.

В отряде "Суть Времени" служил в разведгруппе.

Напомним, Игорь ДУЖНОВ был объявлен без вести пропавшим в июле 2014 года. Он ушел из дома с карабином "Вепрь" калибра 7,62 и не вернулся. Первые иски от банка о взыскании кредита появились тоже в 2014 году.

20 сентября в Алматы при выселении произошла перестрелка. Выселяемый ДУЖНОВ И.И. (1967 г.р.) стрелял из огнестрельного оружия и убил пятерых людей.

Список погибших:

*** ст. лейтенанта БАЙГАЗИЕВ Н.,
*** СУЛИЕВ Д.,
ЧСИ АБЕНОВ М.
и еще два человека (данные устанавливаются).
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23.09.2021 15:50 Ответить
Дякуємо за інформацію !
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23.09.2021 19:07 Ответить
 
 