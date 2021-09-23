Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и сбрасывал ВОГ-17 с БПЛА, за сутки - 12 нарушений "тишины", - штаб
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За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации наращивали обстрелы позиций украинских защитников, 12 раз нарушив режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Так, в направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.
На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 возле Павлополя и дважды возле Водяного.
Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.
Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.
Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение, осуществив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.
"Вследствие вражеских действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и они были эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов - удовлетворительное",- говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.
"Благодаря усилиям наших воинов рубеже украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.
Также сообщается, что в течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации",- добавили в пресс-центре ОС.
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Відповідно- ніколи.
рани цих Героїв не покажуть по ТВ як прострелену ногу шофера шефіра, тому що... а чому? а тому що шофер шефіра (з компашки преЗЕ, за якого особиста мстя буде), а незнайомі йому хлопці просто Батьківщину боронять... рівень наближання до тільця різний...
Российские спецслужбы поделились информацией об участии алматинского стрелка Игоря ДУЖНОВА в вооружённом конфликте на территории Донецкой области, на востоке Украины.
Дужнов входил в состав независимого формирования ДНР "Суть Времени", которое занималось вербовкой добровольцов для отправки в зону боевых действий.
В отряде "Суть Времени" служил в разведгруппе.
Напомним, Игорь ДУЖНОВ был объявлен без вести пропавшим в июле 2014 года. Он ушел из дома с карабином "Вепрь" калибра 7,62 и не вернулся. Первые иски от банка о взыскании кредита появились тоже в 2014 году.
20 сентября в Алматы при выселении произошла перестрелка. Выселяемый ДУЖНОВ И.И. (1967 г.р.) стрелял из огнестрельного оружия и убил пятерых людей.
Список погибших:
*** ст. лейтенанта БАЙГАЗИЕВ Н.,
*** СУЛИЕВ Д.,
ЧСИ АБЕНОВ М.
и еще два человека (данные устанавливаются).