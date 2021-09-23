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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) ООН (3936)

ООН - это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ООН должна стать ближе к глобальным проблемам, используя действенные инструменты для их решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в комментарии телеканалу "Дом" после выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я действительно считаю, что мы иногда переводим решения проблем с одного года на другой. При всем уважении к Генассамблее ООН, я не вижу решения глобальных проблем. Но вижу риторику, что "все хотят". Мы все много чего хотим. Но должны быть действенные инструменты. Так же я считаю: если есть те или иные страны, имеют право "вето", но даже не приезжают - как это поможет людям? Организация Объединенных Наций - это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина не критикует, а инициирует новые форматы. В частности, предлагает создавать новые площадки для диалога именно там, где есть глобальные проблемы.

"Мы говорим: давайте делать саммиты, создавать новые платформы. Именно в тех местах, где есть проблемы. Потому что нужно быть ближе. Когда ты живешь с той или иной проблемой, например, оккупация Крыма, понимаешь - в чем она заключается, как ее можно решать. Поэтому и предложили провести у нас Крымскую платформу. Так же по всему миру есть много разных проблем. И мы готовы поддерживать, скажем, такую "децентрализацию" важных встреч", – отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в ООН: Рассчитываю на международную поддержку в освобождении около 450 украинцев, удерживаемых Россией

Зеленский 22 сентября выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Топ комментарии
+5
Как этого дегенерата переводят на английский...или его вообще не переводят?)))
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23.09.2021 08:00
+4
если скорая помощь уподобится ООН, то смертность среди пациентов станет почти 100%. если кто-то и выздоровеет, то исключительно случайно, а никак не благодаря такой "скорой" помощи.
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23.09.2021 08:11
+4
ЗЕля опять ширнулся. Наверное, нашел нью-йоркских цыган и у них разкумарился. А потом этом наркоша прорвался на трибуну ООН и прокукарекал, что в Украине дороги лучше, чем в Нью-Йорке.

Мы-то понимаем, что ЗЕбанько идиот и конченный наркоша, но зачем ему понадобилось кукарекать такое в ОООН?

ЗЕбанутые, вас савесть не мучит за ваш выбор? Хотя, о какой совести можно говорить со стадом тупого быдла.
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23.09.2021 08:12
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В речи между строк читалось - "Месье, же не манж па сис жур"
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23.09.2021 07:58 Ответить
Как этого дегенерата переводят на английский...или его вообще не переводят?)))
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23.09.2021 08:00 Ответить
Якщо користуватись метафорами президента та в контексті цієї статті, тоді виходить, що НАТО - це реанімація країн від геополітичних нападів скажених сусідів.
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23.09.2021 08:03 Ответить
а без этих морд охранников никак нельзя отойти там на метра три чтоб не мелькали в камеру тошнит отн их уже особенно от охранника Коломойского которые влезает в каждое фото солнецеликого простого парня который свой до мозга костей
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23.09.2021 08:04 Ответить
Кому кому, а нєлоху точно швидка допомога треба...
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23.09.2021 08:06 Ответить
Скорая помощь которая приезжает и наблюдает как раненый будет выгребать сам при этом проявив озабоченность
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23.09.2021 08:09 Ответить
если скорая помощь уподобится ООН, то смертность среди пациентов станет почти 100%. если кто-то и выздоровеет, то исключительно случайно, а никак не благодаря такой "скорой" помощи.
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23.09.2021 08:11 Ответить
ЗЕля опять ширнулся. Наверное, нашел нью-йоркских цыган и у них разкумарился. А потом этом наркоша прорвался на трибуну ООН и прокукарекал, что в Украине дороги лучше, чем в Нью-Йорке.

Мы-то понимаем, что ЗЕбанько идиот и конченный наркоша, но зачем ему понадобилось кукарекать такое в ОООН?

ЗЕбанутые, вас савесть не мучит за ваш выбор? Хотя, о какой совести можно говорить со стадом тупого быдла.
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23.09.2021 08:12 Ответить
ООН - это сборище бесхребетных толерастических импотентов
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23.09.2021 08:31 Ответить
"
ООН - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства,"- це якраз там де збираються проблеми людства і вирішують як їх самих вирішувати!
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23.09.2021 08:35 Ответить
Я представляю как ржут с заявлений этого кривожского ******** делегаты стран оон.
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23.09.2021 08:38 Ответить
Ну почему же, клован в скорую помощь приехал,

А лохи отдыхают
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23.09.2021 08:47 Ответить
Посмотрите на него и вызовите ему 911, он явно в ней нуждается.
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23.09.2021 08:51 Ответить
Ага, палочка-виручалочка, блін!
Нє, ну воно дійсно дурне якесь!
ООН - в складі якої еРеФія роками перебувала, здійснюючи злочини, і право вето мала - виявляется - це та сама швидка допомога!!!
Вот що воно верзе? Це фейспалм!
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26.02.2022 18:34 Ответить
 
 