COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента
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В Украине зафиксированы 7 866 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 сентября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в начале мая 2021 года - 8 мая выявили 8 710 новых случаев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 22 сентября 2021 в Украине зафиксированы 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 667, медработников - 175).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 070 человек;
летальных случаев - 123;
выздоровели - 2 305 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 41 625 человек,
методом ИФА - 9 742 человека,
экспресс-тестами - 33 568 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 370 425 человек;
выздоровели - 2 237 973 человек;
летальных случаев - 55 284;
проведено ПЦР-тестов - 12 593 275.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, г. Киев (467) и Днепропетровской (456) области", - рассказали в Минздраве.
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Press release
JCVI issues updated advice on COVID-19 booster
vaccination
The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) has updated its advice on the COVID-19 vaccine booster programme.
https://www.gov.uk/government/news/jcvi-issues-updated-advice-on-covid-19-booster-vaccination
England. Вот их сайт.
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
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Вообще ,до этой якобы "пандемии" всегда были условновные подсчеты в возрасных группах ( кому сколько осталось и сколько в этом году умрет так или иначе +/-) и такие же подсчеты в болячках.И судя по изложению цифр - кто то научился умело преподносить смертность как нужно публике на данный момент.
Я не отрицаю что болячка есть, и от нее умирают, но не так как нам преподносят, ибо если б она такая страшная была - пол страны вымереть уже должно было, переполненный транспорт, дни городов и концерты в последние месяцы.Самое интересное где она была летом? Я что летом в духовку маршрутку еле влазил,что сейчас, народу не убавилось, живучие
Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію. І важкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше.
Натомість імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійніший захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.
Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус.
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
Але, по-перше, їх треба знайти, а по-друге - серед них стрімко зростає відсоток ковідіотів, які проти щеплень взагалі. Бо вони ще не відчули на власній шкурі, яка то чудова штука цей ковід, а ще цілодобово без вихідних чують галас "ковідоскептиків".
А от після 2 доз щеплень за 7 місяців після хвороби лише день поболіла рука. І, напевно, усе б протікало трохи легше, якби вдалося щепитися до інфікування.
абсурд на абсурде, но самое стремное что люди перестают думать.
1. Никогда не поздно заболеть повторно.
2 Повторно ковид очень часто переноситься в более тяжелой форме
3 Прививку после ковида нужно делать не более чем через 3-4 месяца
2 переносит
ься
3 як це "нє болєє"?
Працівникам з розповсюдження ковіду облом туди їхати? Чи є команда сіяти лише у найбільших містах?