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COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента

В Украине зафиксированы 7 866 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 сентября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в начале мая 2021 года - 8 мая выявили 8 710 новых случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 22 сентября 2021 в Украине зафиксированы 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 667, медработников - 175).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 госпитализированы - 2 070 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 летальных случаев - 123;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 выздоровели - 2 305 человек.

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 методом ПЦР - 41 625 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 методом ИФА - 9 742 человека,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 экспресс-тестами - 33 568 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина перешла в "желтую" зону карантина: новые правила и ограничения

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 заболели - 2 370 425 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 выздоровели - 2 237 973 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 летальных случаев - 55 284;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 проведено ПЦР-тестов - 12 593 275.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, г. Киев (467) и Днепропетровской (456) области", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 11
COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 12
COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 13
COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 14
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Топ комментарии
+4
Дед на приеме у сексопатолога:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
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23.09.2021 09:27
+3
А кто такой доктор Комаровский? ПЕДИатр Балобол
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23.09.2021 08:42
+3
Тут дехто проти носіння масок був...потім проти щеплення...
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23.09.2021 09:08
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Правила форума Совет форумчан
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1 Вот где реальные цифр
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23.09.2021 08:16 Ответить
Что это? Например тестов на порядок меньше официальных данных.
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23.09.2021 08:20 Ответить
Значит меньше. А не то, что нам рисует ляшко
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23.09.2021 08:23 Ответить
Диву даюсь наивности комментаторов. Эта музыка будет вечной, особенно в зимний период. если раньше пугали сезонным гриппом. То сейчас Ковидом, а цель - сэкономить на содержании и отоплении социальной и образовательной сферы, чтобы не отапливать школы и учреждения.
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23.09.2021 09:08 Ответить
"Медична комісія tZE inform"

У меня один простой вопрос :" Что ЭТО?"



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23.09.2021 08:53 Ответить
зе-мародеры планомерно ведут страну к локдауну. ведь когда все лохи закрыты по норам значительно проще воровать из бюджета миллиарды и вывозить бабло в оманские офшоры
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23.09.2021 08:36 Ответить
https://focus.ua/ukraine/493416-ponadobitsya-novaya-vakcina-komarovskiy-rasskazal-zashchishchaet-li-privivka-ot-koronavirusa-delta😅. Он хоть сам понимает, что болтает.
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23.09.2021 08:38 Ответить
А кто такой доктор Комаровский? ПЕДИатр Балобол
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23.09.2021 08:42 Ответить
Ще стару не дожерли. Все вони розуміють, просто приватна медицина завдяки карантинам і паніці - як сир в маслі, вони не можуть від такого ласого шматка відмовитись. Плюс, можливо, шантаж з боку МОЗів-ВОЗів.
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23.09.2021 08:45 Ответить
Ну, тогда прочтите это. Может тогда станет понятно.

Press release
JCVI issues updated advice on COVID-19 booster
vaccination

The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) has updated its advice on the COVID-19 vaccine booster programme.
https://www.gov.uk/government/news/jcvi-issues-updated-advice-on-covid-19-booster-vaccination
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23.09.2021 08:58 Ответить
Вакцина не идеальная, но много антител😅. За 2 недели сварганим новую. А против кого работают антитела, неидеальной вакцины. Против собственного организма? Комаровскийты тоже в кодле Зе торчков.
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23.09.2021 08:55 Ответить
Может быть вам рассказать все это людям из этой организации? Public Health
England. Вот их сайт.

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
Связаться с PHE

Общие запросы и штаб-квартира
Офис доступа к общественной информации
Общественное здравоохранение Англии
Веллингтон Хаус
133-155 Ватерлоо Роуд
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23.09.2021 09:03 Ответить
Померло 123 людини за добу, а наші бовдури дозволили працювати 1-4 класам шкіл. Тепер їх мамочки задоволені, можуть ходити вільно по салонах фарбувати нігті і нарощувати вії, щоб потім в інстаграмах надувати губи і розказувати як вони втомилися від війни, бо діти в школах і не заважають... А 123 людини це майже Іловвйськ. Завтра буде ще більше...
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23.09.2021 09:03 Ответить
Справедливости ради нужно в числе умерших указывать:1. кто был в зоне смерности согласно возрасту, кто б2.олел онкологией и пр. имунными заболеваниями ( и были тоже в зоне этого года), хроники и тд., и кто был безпроблемный (ну так считалось) но заболел и умер. Уверен что из 123 (какая прям удобная цифра) более 90% будут в 1й пункте.

Вообще ,до этой якобы "пандемии" всегда были условновные подсчеты в возрасных группах ( кому сколько осталось и сколько в этом году умрет так или иначе +/-) и такие же подсчеты в болячках.И судя по изложению цифр - кто то научился умело преподносить смертность как нужно публике на данный момент.

Я не отрицаю что болячка есть, и от нее умирают, но не так как нам преподносят, ибо если б она такая страшная была - пол страны вымереть уже должно было, переполненный транспорт, дни городов и концерты в последние месяцы.Самое интересное где она была летом? Я что летом в духовку маршрутку еле влазил,что сейчас, народу не убавилось, живучие
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23.09.2021 09:33 Ответить
бот ковидный что ты несешь?
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23.09.2021 11:34 Ответить
Тут дехто проти носіння масок був...потім проти щеплення...
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23.09.2021 09:08 Ответить
Зачем переболевшим вакцинация? М
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23.09.2021 09:09 Ответить
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, якщо ви перехворіли на COVID-19 в безсимптомній, легкій чи важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусом SARS-CoV-2 та виробив до нього імунітет. Імунітет, вироблений в такий спосіб, називається набутим природним.
Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію. І важкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше.
Натомість імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійніший захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.
Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус.
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23.09.2021 09:17 Ответить
Ну да, а вот от ширялова гарантирует. Ога. Неидеального
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23.09.2021 09:20 Ответить
А вот вирусологи и иммунологи говорят обратное. Кому мне верить? Сан врачу или им)
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23.09.2021 09:20 Ответить
Все вирусологи и все иммунологи говорят обратное?
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23.09.2021 09:26 Ответить
Дед на приеме у сексопатолога:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
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23.09.2021 09:27 Ответить
Абсолютно все. Что природный иммунитет, в разы надежнее даёт защита. Чем прививка
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23.09.2021 09:28 Ответить
Звичайно, але кілька людей з сотні не виживають після такої природної "вакцінації", на відміну від звичайної.
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23.09.2021 11:03 Ответить
Тоді треба обколювати тих хто ще не стикався з вірусом, а не усіх без розбору. Чому перехворівших більше 6-ти місяців не вважають за вакцинованих?
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23.09.2021 12:36 Ответить
Ви праві, в першу чергу варто було б вакцинувати тих, хто не стикався.

Але, по-перше, їх треба знайти, а по-друге - серед них стрімко зростає відсоток ковідіотів, які проти щеплень взагалі. Бо вони ще не відчули на власній шкурі, яка то чудова штука цей ковід, а ще цілодобово без вихідних чують галас "ковідоскептиків".
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23.09.2021 18:48 Ответить
Довіряти треба перехворівшим. Навіть форма між середньою і легкою виявилася дуже мерзотною хворобою з усім пакетом відомих симптомів і багатомісячним відхідняком. Вона зовсім не була схожа на звичний грип чи ГРВІ. В декого з родини нюх так і не повернувся після майже року.

А от після 2 доз щеплень за 7 місяців після хвороби лише день поболіла рука. І, напевно, усе б протікало трохи легше, якби вдалося щепитися до інфікування.
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23.09.2021 10:59 Ответить
но и прививка не гарантирует что незаболеете

абсурд на абсурде, но самое стремное что люди перестают думать.
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23.09.2021 09:25 Ответить
Так...останні вибори це показали...
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23.09.2021 09:30 Ответить
🙂. Года 2 назад абсолютное большинство здесь было за Зе, сейчас большая часть топит за вакцинацию все поголовно) Связь не находите?😅
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23.09.2021 09:33 Ответить
ВОНИ були проти Порошенка, а за кого - не признавалися.
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23.09.2021 09:36 Ответить
Если Вы не знали:

1. Никогда не поздно заболеть повторно.

2 Повторно ковид очень часто переноситься в более тяжелой форме

3 Прививку после ковида нужно делать не более чем через 3-4 месяца
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23.09.2021 09:22 Ответить
Пока никто не заболел, а вот после прививки есть такие
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23.09.2021 09:27 Ответить
Никто.
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23.09.2021 10:40 Ответить
1

2 переноситься

3 як це "нє болєє"?
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23.09.2021 11:11 Ответить
Потрібна детальнішаа статистика по захворівшим - вік, з яких соціальних груп, вік, професія, чи вакциновані, коли вакциновані, чим вакциновані, чи хворіли попередньо, чи з групи ризику, і т.д. Тоді можна буде знати на чому концентруватися.
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23.09.2021 12:40 Ответить
От цікаво, Закарпаття не знає ніяких масок, а на ковід майже не хворіє.

Працівникам з розповсюдження ковіду облом туди їхати? Чи є команда сіяти лише у найбільших містах?
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23.09.2021 13:50 Ответить
 
 