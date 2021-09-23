"Слабый, хилый и ненужный дед": Зеленский сравнил ООН с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ООН с супергероем на пенсии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.
"Критика ООН звучит часто, но мы критикуем себя, ведь ООН - это не здание, а это лидеры... Нам с вами, а значит и ООН, нужно поверить в себя... Сегодня ООН как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым и ненужным дедом, жизнь которого прошла напрасно. А может ООН кое-что вспомнит?", - отметил президент.
В частности, он призвал вспомнить, как с 1981 года более миллиарда человек впервые в своей жизни получили доступ к питьевой воде; вспомнить о том, что именно ООН объяснила, что у каждого человека есть права и что их надо защищать; вспомнить, что именно ООН обеспечивает едой 90 млн человек в 73 странах мира и что именно ООН создала ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, которая в более 190 странах мира защищает детей.
"Поэтому не может быть банальным или устаревшим призыв объединяться ради них. Что скажете, многоуважаемые лидеры государств и правительств? Давайте покажем, что мы решительно настроены приложить все усилия, чтобы усилить наше взаимодействие. Покажем и просто сделаем, даже без резолюций, без деклараций... как люди, как нации, как Объединенные Нации, сделавшие свой выбор. Либо их поступки будут наполнены смыслом, либо эти кресла будут пустыми. Вот вам цена этого выбора", - подытожил Зеленский.
Напомним, 21 и 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и украинская делегация находятся с визитом в США, где принимают участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
В этом году она посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19, а также сохранения окружающей среды – параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.
Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов организации, каждое из которых имеет один голос. В составе Генассамблеи по состоянию на сейчас 193 государства.
Пожалуйста, подождите...
Дуже дякую !
А ***** убивцей зассал назвать, наш бубочка
Как по мне прекрасно всё сказал - по сути и по делу. В стиле Пети, не с бумажки читал, эмоционально и не пресно...
Так, ніби він якимось боком до них причетний.
рубит правду-матку с плеча и не боится даже
особенно нравится его "мы" ставящего его на один уровень с байденом или джонсоном
"старый голый дед" это не здраво в его то возрасте
А чому по торгівлі з москалями ми вийшли на третє місце? Чому купуємо ПАЗи і Газелі за бюджетні кошти для шкіл і автопарків? Чому в Запоріжжі на ЗАЗ відкрили при Зе лінію по виготовленню ВАЗів? Чому торгуємо вугіллям з росією і енергетикою з росією і білоруссю? Чому купа одежі і продуктів з ромії, а на наші туди заборона? Кого ви дурите?
"Первый помощник президента Сергей Шефир не связывает покушение со своей работой, потому что сейчас он занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95.
Об этом он заявил во время брифинга в среду, 22 сентября."
https://nv.ua/ukraine/politics/shefir-pokushenie-sovetnik-v-poslednee-vremya-gotovil-koncert-kvartal-95-novosti-ukrainy-50184927.html
Мао Цзе-Дун любив говорити: «Коли в натовпі немає лева, тоді царем обов'язково стане мавпа» - це про нашого найвеличнішого Бубочку. Можна також додати - стадо мавп ніколи не вибере собі царем лева.
грінпоц зовсім охренел в корінь. Вийшло уе ... ще, яке саме з себе нічого рівним рахунком не представляє і ********* країну черговий раз на весь світ, починає ображати міжнародну організацію. Може бути по суті хтось і погодиться з ним, але люди дорогі, хто б трендів таке вголос на весь світ в здоровому глузді? Знову нашому обкуреному Наполеону весь світ повинен? Всі повинні давати беззаперечно бабло цим кінчених злодіям незрозуміло за які заслуги,
коли вони, сміючись всьому світу в обличчя, здають інтереси агресору і нахабно крадуть, не тільки бюджет країни, а й міжнародну допомогу, а це, потерпіле непорозуміння, виходить на міжнародну трибуну і віщає вже, майже як *****-гопник, що весь світ щось зобов'язаний давати і робити Україні ???? Ще, при такому зрадницьки-бандитському керівництві країни? Хамло і скотіна- як був у своєму кварталі так і залишився в ролі президента. Повна ганьба для країни
Сподобався ваш коментар !!! переклала українською
і згодна !!! з кожним словом.
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ООН это не главы государств, а собрание народов.
А вот то, во что превратилось ООН - это да, заслуга импотенции лидеров ООН
А українці чекали що це одоробло заявить з високої трибуни ПРЯМО про те, що "російська федерація" нахабно порушила статтю 23 Статуту ООН та узурпувала право УСІХ республік СРСР на представництво у Раді Безпеки ООН. Крім того, чекали на пропозиції та вимогу позбавити РФію представництва у РБ ООН, як країну-окупанта, що вторглася на територію країни-засновника ООН (однієї з засновників).
Ну, взагалі, про що це я...
Звідки у сраці діаманти? Тож і я про це...
@tZEinform
Для того, чтобы понять какой логически-понятийный бардак творится в голове Зеленского достаточно просто прослушать его выступление
"Найвеличніший лідер **********", тля
Тут навіть справа не в словах, які йому написали, справа у виконавці. У нього ж інше амплуа - прутнем по клавішах лупити, а не за трибуною ООН стояти
ну і логіка у дебілів