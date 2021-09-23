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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) ООН (3936)

"Слабый, хилый и ненужный дед": Зеленский сравнил ООН с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ООН с супергероем на пенсии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

"Критика ООН звучит часто, но мы критикуем себя, ведь ООН - это не здание, а это лидеры... Нам с вами, а значит и ООН, нужно поверить в себя... Сегодня ООН как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым и ненужным дедом, жизнь которого прошла напрасно. А может ООН кое-что вспомнит?", - отметил президент.

В частности, он призвал вспомнить, как с 1981 года более миллиарда человек впервые в своей жизни получили доступ к питьевой воде; вспомнить о том, что именно ООН объяснила, что у каждого человека есть права и что их надо защищать; вспомнить, что именно ООН обеспечивает едой 90 млн человек в 73 странах мира и что именно ООН создала ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, которая в более 190 странах мира защищает детей.

"Поэтому не может быть банальным или устаревшим призыв объединяться ради них. Что скажете, многоуважаемые лидеры государств и правительств? Давайте покажем, что мы решительно настроены приложить все усилия, чтобы усилить наше взаимодействие. Покажем и просто сделаем, даже без резолюций, без деклараций... как люди, как нации, как Объединенные Нации, сделавшие свой выбор. Либо их поступки будут наполнены смыслом, либо эти кресла будут пустыми. Вот вам цена этого выбора", - подытожил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ООН - это та самая "скорая помощь" для глобальных проблем человечества, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 21 и 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и украинская делегация находятся с визитом в США, где принимают участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В этом году она посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19, а также сохранения окружающей среды – параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов организации, каждое из которых имеет один голос. В составе Генассамблеи по состоянию на сейчас 193 государства.
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Топ комментарии
+35
"Старый, голый и ненужный дед"

А ***** убивцей зассал назвать, наш бубочка
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23.09.2021 08:31
+33
Квартальный наркоман уже и в ООН опозорил Украину. ****, ни дня без позора!
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23.09.2021 08:29
+32
я бы охарактеризовал ООН гораздо более грубо. но ООН - просто три буквы, а состоит эта организация из ожиревших и обнаглевших чиновников из не менее ожиревших и обнаглевших государств, типа Франции и Германии, забывших историю Лиги Наций.
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23.09.2021 08:27
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Правила форума Совет форумчан
Ура!!! Можливість сортування коментарів відновили як було у старій версії!

Дуже дякую !
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23.09.2021 08:26 Ответить
я бы охарактеризовал ООН гораздо более грубо. но ООН - просто три буквы, а состоит эта организация из ожиревших и обнаглевших чиновников из не менее ожиревших и обнаглевших государств, типа Франции и Германии, забывших историю Лиги Наций.
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23.09.2021 08:27 Ответить
"Старый, голый и ненужный дед"

А ***** убивцей зассал назвать, наш бубочка
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23.09.2021 08:31 Ответить
Молодой ненужный президент вспомнил о дедушке.
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23.09.2021 08:42 Ответить
та да, можно назвать путина убийцей, а потом снять санкции с сп-2, можно на камеры для передачи 60 минут, назвать путина убийцей, а потом пустить мармелад по ляжкам не объявлять войну агрессору, а кума путина назначить главным переговорщиком по освобождению пленных, рассказывая басни, что это была инициатива меркель.
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23.09.2021 09:37 Ответить
краще надо просто пєрєстать стрєлять)))так?акакаяразніца?
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23.09.2021 10:37 Ответить
воно просто прочитало текст який йому підсунули
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23.09.2021 10:33 Ответить
Да и зал, судя по всему был пустой, кроме клерков никого.
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23.09.2021 09:05 Ответить
Квартальный наркоман уже и в ООН опозорил Украину. ****, ни дня без позора!
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23.09.2021 08:29 Ответить
А чем он опозорил?
Как по мне прекрасно всё сказал - по сути и по делу. В стиле Пети, не с бумажки читал, эмоционально и не пресно...
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23.09.2021 09:54 Ответить
Он читал с суфлера. По бокам стоят два экрана. Со стороны зала они просрачны, а со стороны читающего там экран с текстом. Ты из какого века пишешь?
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23.09.2021 12:40 Ответить
Ахаха, ну да, ну да..
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23.09.2021 13:23 Ответить
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23.09.2021 12:42 Ответить
Нагадав ООН про її заслуги.

Так, ніби він якимось боком до них причетний.
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23.09.2021 11:01 Ответить
Начал как за "здравие",а кончил как за "упокой". P.S. Оце воНО таке і є.Не грустіть малятка,лубі мої? 73%(чортинятка)
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23.09.2021 08:30 Ответить
Вова! "Не по таланту пьешь!"(с)
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23.09.2021 08:32 Ответить
JОдно из тех редких высказываний Зели, которое можно поддержать. Но критиковать обычно гораздо проще. Украина не вершитель судеб, поэтому надо работать с тем что есть
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23.09.2021 08:35 Ответить
так-так ...а вони повинні були чекати бєніного одоробла з роялем?
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23.09.2021 08:38 Ответить
А на РАБссии в Хабаровском крае опять упал самолет,одинадцатый по счету в этом году...
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23.09.2021 08:38 Ответить
"Старый, голый и ненужный дед": Зеленский сравнил ООН с "супергероем на пенсии /После признания ООН Израиля между ними была любовь, согласие и полное взамопонимание.Помидоры завяли после Киббии: Спецотряд израильского премьер-министра Шарона в иорданской деревне Киббия взорвал 42 дома. Погибли 69 человек, включая спрятавшихся в домах женщин и детей. ООН приняла осуждающую резолюцию. Далее пошли Сабра, Шатила,Голаны и у Израиля любовь перешла в ненависть.
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23.09.2021 08:39 Ответить
пшёл нахер пёс всё Израиль правильно делал в целях собственной безопасности, иначе уже давно не было Израиля
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23.09.2021 13:44 Ответить
пшёл нахер пёс/ ПНХ
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04.10.2021 08:13 Ответить
Организация безполезных наций.,..
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23.09.2021 08:42 Ответить
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23.09.2021 08:42 Ответить
мощный чувак

рубит правду-матку с плеча и не боится даже

особенно нравится его "мы" ставящего его на один уровень с байденом или джонсоном
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23.09.2021 08:46 Ответить
Ясен пень - "найвэлычнишый лидер" современности!
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23.09.2021 08:50 Ответить
Это половина правды.Вся правда выглядит так:"ООН-Старый, голый и ненужный дед,у которого ничтожества,подобные Зеле клянчат деньги с пенсии.И после этого обзывают нехорошими словами. "
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23.09.2021 10:08 Ответить
мда..Хрущев с его пресловутой туфлей - просто старый и забытый дед по сравнению с этим идиотом.
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23.09.2021 08:47 Ответить
Лучше бы рассказал, зачем устроил " пакушение " на своего кореша
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23.09.2021 08:48 Ответить
Ни дня без позора!!! Чучело квартальное!!!!
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23.09.2021 08:55 Ответить
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23.09.2021 09:00 Ответить
Зєля зі слоном якось не дуже асоціюється. Тим більш в Омані слонів нема
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23.09.2021 09:49 Ответить
вообще ему к психологу надо

"старый голый дед" это не здраво в его то возрасте
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23.09.2021 09:06 Ответить
Зачем ему к психологу? Что бы признали невменяемым и неподсудным?
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23.09.2021 09:24 Ответить
правильно.
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23.09.2021 09:09 Ответить
вообще-то ООН это организация - она. причём тут дед?
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23.09.2021 09:10 Ответить
Почули старі престарілі діди Найвелічайшого лідера **********? От так вам. Де ваші дороги? Де ваші вакцинації? Де ваші маски і запаси зерна? А в нас всим цим піклується Найвелічайший. А пані ********** як розповість на Беняканалі, так всі аж в екстазі кінчають. Вчіться. А де у вас російська мова у ваших кінотеатрах? Русофоби!Де у вас "свати" на російській мові? Немає, ви нічого не петраєте, бо "свати" і "голобородько" заслуговує на оскар для худоби, а ви його навіть не бачили.
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23.09.2021 09:10 Ответить
Правильно сказав. Респект.
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23.09.2021 09:16 Ответить
Так виправте його дії і розірвіть. Ви дали оцінку Порошенеко на виборах. Чому не розірвані дипломатичні відносини при Зеленському? А тому, що наступна дія - це обв'явлення війни, чи як ви підтвердите свої дії? Ви об'являєте війну? Ви цим дурили і так тупий нарід і він клюнув. То де рорізвання дипвідносин, пройшло вже 2,5 років правління шахрая?

А чому по торгівлі з москалями ми вийшли на третє місце? Чому купуємо ПАЗи і Газелі за бюджетні кошти для шкіл і автопарків? Чому в Запоріжжі на ЗАЗ відкрили при Зе лінію по виготовленню ВАЗів? Чому торгуємо вугіллям з росією і енергетикою з росією і білоруссю? Чому купа одежі і продуктів з ромії, а на наші туди заборона? Кого ви дурите?
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23.09.2021 10:06 Ответить
Тебя тоже прет от старого деда? Или наоборот?
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23.09.2021 09:36 Ответить
"Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ " - яких реформ?
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23.09.2021 09:28 Ответить
Рехворми в Кварталі. Шефір сам це заявив.

"Первый помощник президента Сергей Шефир не связывает покушение со своей работой, потому что сейчас он занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95.

Об этом он заявил во время брифинга в среду, 22 сентября."
https://nv.ua/ukraine/politics/shefir-pokushenie-sovetnik-v-poslednee-vremya-gotovil-koncert-kvartal-95-novosti-ukrainy-50184927.html
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23.09.2021 11:38 Ответить
Доварнкається що йому просто відріжуть язик.
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23.09.2021 09:29 Ответить
Гарна промова!
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23.09.2021 09:30 Ответить
Угу,як раз бидлу на біс)нормальні люди не оцінять "шедевру"
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23.09.2021 09:42 Ответить
А якщо б це слово в слово сказав Порошенко? Тут би всі розсипалися в міленький бісер в славослів'ї стосовно мудрості та сміливості найвеличнішого.
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23.09.2021 09:48 Ответить
Тому, що Порошенко такого ніколи би не сказав. Які би вони не були- треба поважати міжнародні інституції. Але в бидла та гопніків- прихільників грінпоца є повага тільки до власного шлунку та грошей. Вони як і бубачка вважають , що весь світ їм "должен"
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23.09.2021 11:39 Ответить
саме так!
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23.09.2021 12:36 Ответить
Дещо з вами не згоден)

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23.09.2021 16:17 Ответить
"ООН - дєд-мапєд!" треба було заявити.
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23.09.2021 09:32 Ответить
Мао Цзе-Дун любил говорить: «Когда в толпе нет льва, тогда царем обязательно станет обезьяна» - это про нашего бубочку. Можно также добавить - стадо обезьян никогда не выберет себе царем льва.
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23.09.2021 09:37 Ответить
саме так:

Мао Цзе-Дун любив говорити: «Коли в натовпі немає лева, тоді царем обов'язково стане мавпа» - це про нашого найвеличнішого Бубочку. Можна також додати - стадо мавп ніколи не вибере собі царем лева.
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23.09.2021 12:39 Ответить
volley
грінпоц зовсім охренел в корінь. Вийшло уе ... ще, яке саме з себе нічого рівним рахунком не представляє і ********* країну черговий раз на весь світ, починає ображати міжнародну організацію. Може бути по суті хтось і погодиться з ним, але люди дорогі, хто б трендів таке вголос на весь світ в здоровому глузді? Знову нашому обкуреному Наполеону весь світ повинен? Всі повинні давати беззаперечно бабло цим кінчених злодіям незрозуміло за які заслуги,
коли вони, сміючись всьому світу в обличчя, здають інтереси агресору і нахабно крадуть, не тільки бюджет країни, а й міжнародну допомогу, а це, потерпіле непорозуміння, виходить на міжнародну трибуну і віщає вже, майже як *****-гопник, що весь світ щось зобов'язаний давати і робити Україні ???? Ще, при такому зрадницьки-бандитському керівництві країни? Хамло і скотіна- як був у своєму кварталі так і залишився в ролі президента. Повна ганьба для країни
Сподобався ваш коментар !!! переклала українською
і згодна !!! з кожним словом.
.
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23.09.2021 09:38 Ответить
Дякую
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23.09.2021 11:40 Ответить
>>ООН - это не здание, а это лидеры

ООН это не главы государств, а собрание народов.
А вот то, во что превратилось ООН - это да, заслуга импотенции лидеров ООН
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23.09.2021 09:43 Ответить
Вот чем не х&йло?тот про органы бабушки,а этот про голого деда...
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23.09.2021 09:45 Ответить
Що цікаво, що все вірно сказав. Отже не зрозуміла реакція тутешніх критиків.
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23.09.2021 09:53 Ответить
Важливо не те, що він сказав(з суфлера), а те, що він робить. А робить він прямо протилежне. Тому і навряд ми почуємо реакцію світу на його промову. Бо до його слів ніхто не прислухавсь. Окрім одурених українців, звісно
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23.09.2021 10:32 Ответить
Блин. И для того чтобы сказать эти банальности пустому залу это убожество поехало за тридевять земель, а мы за это заплатили.
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23.09.2021 10:02 Ответить
Клоун порівняв себе з лідерами країн членів ООН? Ну такого приниження присутні на засіданні ще не знали!
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23.09.2021 10:16 Ответить
Всюди людину поважають і прислуховуються до неї не за її слова, а за її справи. А які справи у Зєлі? За два роки не подолав найвищу у Європі корупцію, але очолив її. Економіка країни летить у прірву. Їздить інкогніто в Оман і щось там робить. Каже про українських заручників у Росії, а вбивць українців - вагнерівців, на яких можна було б їх обміняти, арештовувати не хоче. Ще й бреше, що це не він злив спецоперацію по їх арешту. Чого тепер будуть варті його полум'яні промови на головній трибуні людства? Його будуть в світі поважати за те, що він щось там артистично прочитав з папірця?
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23.09.2021 10:19 Ответить
Сказав - як всрався.

А українці чекали що це одоробло заявить з високої трибуни ПРЯМО про те, що "російська федерація" нахабно порушила статтю 23 Статуту ООН та узурпувала право УСІХ республік СРСР на представництво у Раді Безпеки ООН. Крім того, чекали на пропозиції та вимогу позбавити РФію представництва у РБ ООН, як країну-окупанта, що вторглася на територію країни-засновника ООН (однієї з засновників).

Ну, взагалі, про що це я...

Звідки у сраці діаманти? Тож і я про це...
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23.09.2021 10:21 Ответить
Головне, щоб клоун не забув як мудями по роялю бряцати. Скоро знадобиться.
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23.09.2021 10:26 Ответить
Тем кто в ООН благостно прогревает жопу на зарплату из ООНовских фондов сия контора роднее родной мамы
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23.09.2021 10:33 Ответить
Наприклад, кремлівська пакость, це твої мАсковські уе...ні, там дуже гарно гріють свою сраку.
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23.09.2021 11:44 Ответить
Ти, бідолашний бамбула, ще трохи і варіят.
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23.09.2021 20:08 Ответить
Как бы ты, хабалка кацапская, не пытался бы меня оскорбить- ты не перестанешь быть от этого тем лайном, которые ты есть по сути
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23.09.2021 23:14 Ответить
Ще тільки три роки тому кожен з присутніх на ООН міг замовити Зєлю щоб той зіграв йому на піяніно...А тепер така метаморфоза,сидять і слухають що вони старі нєнужні дєди...Дивні діла Твої,Господи...
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23.09.2021 10:41 Ответить
tZE inform


@tZEinform



Для того, чтобы понять какой логически-понятийный бардак творится в голове Зеленского достаточно просто прослушать его выступление
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23.09.2021 10:42 Ответить
Якщо коротко, то мої враження вкладаються в прислів"я: «Чия б корова мичала, а Зеленського його б мовчала»

"Найвеличніший лідер **********", тля
Тут навіть справа не в словах, які йому написали, справа у виконавці. У нього ж інше амплуа - прутнем по клавішах лупити, а не за трибуною ООН стояти
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23.09.2021 10:52 Ответить
Читаю комменты и о...ваю,сколько ненависти и дебилизма у нашего электората,который недавно выбирал президента,а теперь материт его во все дыры,хотя по сути мотив выступления был правильным,ООН сейчас превратилось просто в инфантильный импотентный клуб для дискуссий,без каких либо конструктивных действий,конфликт на Донбасс,например,происходит для ООН на другой планете
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23.09.2021 10:59 Ответить
ватна абізянка а чому не державною мовою?хоча що я у мордорця питаю
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23.09.2021 12:49 Ответить
Так шо ж ти хотів, лапоть ликовий! Твої чуркіни постійно кладуть велий болт, пардон - вето. Це такеваше кацапське кредо - самі не працюємо, іншим теж не дамо.
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24.09.2021 01:30 Ответить
Слабый, хилый и ненужный дед
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23.09.2021 11:17 Ответить
краще надо просто пєрєстать стрєлять)))так?акакаяразніца?

ну і логіка у дебілів
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23.09.2021 12:48 Ответить
Зебил как был тупорылым наркоманом , способным только чужой текст озвучивать , так им и остался . За 2 года оно дебильное так и не поняло , что это Ленке на кухне можно трендеть что ему хочеться , а на международном уровне базар надо фильтровать , по тому что завтра ты к любому из них можешь прийти за помощью . Как было с фрау Рибентроп на пример.
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23.09.2021 11:28 Ответить
Нормально виступив.Лаконічно, гостро.
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23.09.2021 11:35 Ответить
Десь у грудні 2017 року мені довелось побувати в європейському філіалі в ООН В Женеві. І от на питанні до гіда, як їх організація може посприяти завершенню конфлікту на території України, вона чесно заявила, що вони нічого практично не можуть для цього зробити, основна їх діяльність гуманітарна, а на політичні питання вони ніякого реального впливу не мають, і їх резолюції ніхто не виконує.
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23.09.2021 13:12 Ответить
Вову в генсеки ООН! Он всех научит работать. Будет весь мир смешить. Будет филиал Квартала и билеты на сессии будут в свободной продаже и очень дорого! Юра Ткач будет замом Вовы в ООН...
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23.09.2021 13:41 Ответить
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24.09.2021 01:23 Ответить
 
 