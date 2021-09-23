Работа Зеленского на Генассамблее ООН подтвердила активную роль Украины на международной арене, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на 76-й сессии ГА ООН представил Украину как сильное, демократическое европейское государство, которое определилось со своими внешними приоритетами, формирует систему безопасности для себя и региона, предлагает действенные решения глобальных проблем, которые не на словах, а в действительности "оживляют ООН".
Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности. Она предусматривает проактивную, смелую и зрелую внешнюю политику, которая укрепляет позиции Украины в мировом сообществе. Вчерашнее выступление президента показало воплощение этой стратегии и активную роль Украины на международной арене", - отметил министр.
Кулеба обратил внимание на принципиальную позицию главы государства относительно возвращения Крыма и освобождения политзаключенных, которых Кремль удерживает на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.
"Президент обратился к международному сообществу с призывом поддержать увольнение около 450 Украинских, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ. Он поднимал этот вопрос на всех встречах в Нью-Йорке. Мы передавали список наших политзаключенных партнерам. Это ключевой момент: нет ничего более ценного для Украинского государства чем свобода ее людей ", - отметил Кулеба.
Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность заявлений президента о "Крымской платформе" и приглашении государств-членов ООН присоединиться к этому формату.
Кроме того, Кулеба отметил выступление Зеленского на тему борьбы с пандемией COVID-19, где президент Украины "решительно выступил за равный доступ государств-членов ООН к вакцинам против COVID-19 и справедливому распределению ресурсов для преодоления пандемии".
Пожалуйста, подождите...
вот про "роль" правда прокол получается
так понимаю раз речь идет именно про внешнеполитическую деятельность то нахваливая Зельку Кулеба как министр МИД прежде всего хвастается сам
Украина начала спонсировать МВФ ? Обогнала Польшу по зарплатам ?
Ну нам же интересно ...
ООН тебя услышала!
«Я- великий реформатор, а ця ваша ООН- г…но»- ви прослухали короткий виступ Зеленського на Генасамблеї ООН. Навіщо він туди їхав? Щоб переповісти свої нічні страхи? Ні слова про миротворців, жодних вимог реалізувати домовленості попереднього президента щодо направлення технічної місії ООН на Донбас.
Але ця промова вцілому дуже точно характеризує ставлення Зеленського до дипломатії. Як і до Армії. Зневага.
Вчора ми розглядали на профільному комітеті закордонних справ проєкт бюджету на 22 р. Недофінансування мінімальних потреб МЗС закладається на рівні 20%, наші дипломатичні місії недоотримають 1,8 млрд. Зате ДБР, СБУ і МВС, та різні наглядові ради отримають все і в повному обсязі.
Дуже дивні пріорітети бюджету воюючої країни, яка задекларувала політико- дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.
А хто його буде реалізовувати?
ДБР?
Р.S. Принагідно хочу подякувати шановному пану Шефіру за безпрецедентну чесніть. Вчора на всю країну він єдиний з ОП сказав правду. Перший помічник президента займається зйомками концертів і кварталу 95. Це і є пріорітети Зеленського і його Офісу
Nataliya Kurt @GlorytoUkraine9
так спецом замах влаштували, щоб це нещастя щось прохрипіло з трибуни?