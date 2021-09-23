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Новости Политика Украины
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Работа Зеленского на Генассамблее ООН подтвердила активную роль Украины на международной арене, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работа Зеленского на Генассамблее ООН подтвердила активную роль Украины на международной арене, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский на 76-й сессии ГА ООН представил Украину как сильное, демократическое европейское государство, которое определилось со своими внешними приоритетами, формирует систему безопасности для себя и региона, предлагает действенные решения глобальных проблем, которые не на словах, а в действительности "оживляют ООН".

Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности. Она предусматривает проактивную, смелую и зрелую внешнюю политику, которая укрепляет позиции Украины в мировом сообществе. Вчерашнее выступление президента показало воплощение этой стратегии и активную роль Украины на международной арене", - отметил министр.

Кулеба обратил внимание на принципиальную позицию главы государства относительно возвращения Крыма и освобождения политзаключенных, которых Кремль удерживает на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

"Президент обратился к международному сообществу с призывом поддержать увольнение около 450 Украинских, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ. Он поднимал этот вопрос на всех встречах в Нью-Йорке. Мы передавали список наших политзаключенных партнерам. Это ключевой момент: нет ничего более ценного для Украинского государства чем свобода ее людей ", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский упрекнул страны ООН в игнорировании Крымской платформы и призвал присоединиться к формату. ВИДЕО

Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность заявлений президента о "Крымской платформе" и приглашении государств-членов ООН присоединиться к этому формату.

Кроме того, Кулеба отметил выступление Зеленского на тему борьбы с пандемией COVID-19, где президент Украины "решительно выступил за равный доступ государств-членов ООН к вакцинам против COVID-19 и справедливому распределению ресурсов для преодоления пандемии".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Этот бред который наш, к сожалению, ПОЦ несет всему Миру называется работой???!
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23.09.2021 09:00
+6
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23.09.2021 09:03
+5
Уроротий служака. Як дипломат, він не завжди думає те, про що говорить. А тим більше е завжди поділяє позицію свого керівництва. Але у нього від цього дискомфорту немає. Бо відсутня совість. Тому буде лизати, вибачте, служити далі. І нести ту дурню, яку несе начальство.
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23.09.2021 09:23
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Этот бред который наш, к сожалению, ПОЦ несет всему Миру называется работой???!
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23.09.2021 09:00 Ответить
Я вижу, что этот Кулеба такой же упоротый как и зеля
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23.09.2021 09:08 Ответить
Уроротий служака. Як дипломат, він не завжди думає те, про що говорить. А тим більше е завжди поділяє позицію свого керівництва. Але у нього від цього дискомфорту немає. Бо відсутня совість. Тому буде лизати, вибачте, служити далі. І нести ту дурню, яку несе начальство.
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23.09.2021 09:23 Ответить
Активно принимать с любой стороны (Квартал-95).
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23.09.2021 09:09 Ответить
у Кулебы есть внутренний тормоз не превращаться в острие клизмы для проктологии Вовы??? так само унижаться и нести бред и галиматью надо реально вжиться в этот образ...
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23.09.2021 09:22 Ответить
официант в ресторане тоже активный и тоже работает

вот про "роль" правда прокол получается
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23.09.2021 09:01 Ответить
активная имитация бурной деятельности. По факту поездка зе-кондома в оон - очередная бесполезная трата денег налогоплательщиков.
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23.09.2021 09:01 Ответить
А Генассамблея ООН, шо?
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23.09.2021 09:01 Ответить
Та дайте йому в кінці кінців оселедця! Яка активна роль! Із суб*єкта стати об*єктом?!
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23.09.2021 09:02 Ответить
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23.09.2021 09:03 Ответить
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23.09.2021 09:29 Ответить
"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности " - да ладно !!

так понимаю раз речь идет именно про внешнеполитическую деятельность то нахваливая Зельку Кулеба как министр МИД прежде всего хвастается сам
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23.09.2021 09:03 Ответить
Ага, ага, подмахнул лизоблюд - "ведет проактивную, смелую политику" Сколько уже погибло и ранено наших защитников на Донбассе и ни одного вскукарека от потерпевшего.
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23.09.2021 09:04 Ответить
Пустое словоблудие типа популизм я вам ничего не должен....
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23.09.2021 09:05 Ответить
Активная роль Украины ? Как интересно! А поконкретнее ?

Украина начала спонсировать МВФ ? Обогнала Польшу по зарплатам ?

Ну нам же интересно ...
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23.09.2021 09:06 Ответить
"ООН - старый, голый и ненужный дед на пенсии в одежде "скорой помощи, который провалил экзамен". (с)

ООН тебя услышала!
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23.09.2021 09:06 Ответить
Ця куляба ніяк не міністр-дипломат, це жалюгідний жополиз типу , піськов у путіна
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23.09.2021 09:06 Ответить
Він - речник (болтун) і не більше того.
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23.09.2021 09:08 Ответить
Кулебяка. Бяка.
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23.09.2021 09:10 Ответить
хорошо лизнул кулеба
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23.09.2021 09:06 Ответить
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23.09.2021 09:07 Ответить
Работа Зеленского на Генассамблее ООН / Как же, как же: Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, Мендель. Нравы и обычаи Ближнего востока.
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23.09.2021 09:07 Ответить
верно.
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23.09.2021 09:07 Ответить
Аншлаг!!!

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23.09.2021 09:10 Ответить
Начинать речь с жалобы на несправедливый дележ вакцин, а тем более с неоднозначного покушения аж на своего 1-го помощника это вообще-то мелковато для ООН. А вот шпилька насчет оккупации крымской Ялты - места зарождения ООН, это сильно, по крайней мере мировые СМИ должны это отметить.
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23.09.2021 09:10 Ответить
Ирина Геращенко
«Я- великий реформатор, а ця ваша ООН- г…но»- ви прослухали короткий виступ Зеленського на Генасамблеї ООН. Навіщо він туди їхав? Щоб переповісти свої нічні страхи? Ні слова про миротворців, жодних вимог реалізувати домовленості попереднього президента щодо направлення технічної місії ООН на Донбас.
Але ця промова вцілому дуже точно характеризує ставлення Зеленського до дипломатії. Як і до Армії. Зневага.
Вчора ми розглядали на профільному комітеті закордонних справ проєкт бюджету на 22 р. Недофінансування мінімальних потреб МЗС закладається на рівні 20%, наші дипломатичні місії недоотримають 1,8 млрд. Зате ДБР, СБУ і МВС, та різні наглядові ради отримають все і в повному обсязі.
Дуже дивні пріорітети бюджету воюючої країни, яка задекларувала політико- дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.
А хто його буде реалізовувати?
ДБР?
Р.S. Принагідно хочу подякувати шановному пану Шефіру за безпрецедентну чесніть. Вчора на всю країну він єдиний з ОП сказав правду. Перший помічник президента займається зйомками концертів і кварталу 95. Це і є пріорітети Зеленського і його Офісу
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23.09.2021 09:10 Ответить
Лизнул хазяину по-полной.
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23.09.2021 09:11 Ответить
Нести ВРАНЬЕ и ПУРГУ с трибуны ООН ещё не значит быть "сильным государством".

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23.09.2021 09:14 Ответить
У идиотов также бывают периоды активности. Мало того, этот период никогда не проходит, особенно тогда, когда надо проявить разум. зеленский это очень ясно продемонстрировал. Современная Украина войдет в историю как генератор идиотов. К
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23.09.2021 09:14 Ответить
Яблоку негде упасть!

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23.09.2021 09:15 Ответить
Как перевести слово ГЛАЗ спрашивает жена...говорю...Графический Линейный Анализатор Зрения.... а переведи слово ГОЛОВА....говорю Главный Отдел Локализации Основных Внутренних Алгоритмов....НОС,...Навигационная Обонятельная Система....
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23.09.2021 09:16 Ответить
"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности. Она предусматривает проактивную, смелую и зрелую внешнюю политику, которая укрепляет позиции Украины в мировом сообществе. Вчерашнее выступление президента показало воплощение этой стратегии и активную роль Украины на международной арене", - отметил министр.

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23.09.2021 09:17 Ответить
У Зелемойских крутые органы Локализации...
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23.09.2021 09:17 Ответить
Наполеон криворожский

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23.09.2021 09:20 Ответить
верно.
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23.09.2021 09:31 Ответить
Такого базіку і пустомелю ще наше МЗС ще не мало.
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23.09.2021 09:35 Ответить
відволікання на негідний об'єкт: далі буде, не перемикайте...



Nataliya Kurt @GlorytoUkraine9


так спецом замах влаштували, щоб це нещастя щось прохрипіло з трибуни?
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23.09.2021 09:45 Ответить
Раньше нужно было активничать- в 2019 и 2020-м. Но тогда зеленый лохторат и его избранники делали все "Абы не так как у пети"
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23.09.2021 10:04 Ответить
А інші країни послали туди клоунів або акробатів?
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23.09.2021 10:25 Ответить
Выступление в стиле 95 квартала как и вся политика зеленых - как бы остроумные обороты, метафоры, а за ними пустота, полное отсутствие действий и реальных планов. И за этим стоило ехать за тридеаять земель?
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23.09.2021 10:27 Ответить
 
 