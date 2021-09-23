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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский (16621) Крым (26022) оккупация (9530)

Зеленский об оккупированном Крыме: Вместо флоры и фауны там флот и солдаты. И не глобальное потепление, а глобальное опустошение. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня оккупированный Крым как никогда требует внимания Организации Объединенных Наций. Ведь за более чем 7 лет оккупации его превратили в военную базу. А в душах крымчан противоположная миру проблема - не глобальное потепление, а глобальное опустошение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил президент Владимир Зеленский с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства напомнил, что в 1945 году в Крыму состоялась Ялтинская конференция, где закладывались новые основы мирового порядка и было решено провести первую Конференцию по созданию ООН.

"Ялта и Крым 8-й год оккупированы. Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождались идеи ООН, оккупировано постоянным членом Совета безопасности ООН?" - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что на 76 Генассамблеи говорилось много об изменении климата и защите окружающей среды и природы на планете. В этом контексте Крым, по его убеждению, требует внимания ООН еще больше.

"Вместо фауны и флоры там (в Крыму. - Ред.) флот и солдаты. А в душах крымчан противоположная миру проблема - не глобальное потепление, а глобальное опустошение", - подытожил Зеленский.

Также читайте: Работа Зеленского на Генассамблее ООН подтвердила активную роль Украины на международной арене, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Зеля, ты должен был заявить в ООН, что если катцапы завезли на полуострив Ядерное Оружие и когда они будут с него тикать, то хер мы вам его отдаим и порежем на металлолом. Таким образом вернемся в клуб ядерных держав
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23.09.2021 09:14 Ответить
Писав не він, він лише то озвучує
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23.09.2021 09:32 Ответить
Головне, щоб квартиру не "опустошили".
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23.09.2021 09:24 Ответить
Позбавити субсидії!
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23.09.2021 09:45 Ответить
Коли він буде на трибуні ООН говоритиме віршами, чи співатиме, ніхто мабуть й не здивується, бо це буде виглядати навіть якось органічно...
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23.09.2021 09:50 Ответить
А ще будинок чи квартиру Найвєлічайшого не захопили у Ялті, яку він придбав по російсьекому паспорту під час війни, бо, наприклад завод Порошенко забрали зразу у свою власніть?
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23.09.2021 10:19 Ответить
 
 