1-2 ноября Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН по изменению климата, - ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в сегменте высокого уровня 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.
Об этом он заявил в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава государства проинформировал Бориса Джонсона о намерении принять участие в сегменте высокого уровня 26-й Конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября", - следует из сообщения.
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