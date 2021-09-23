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1-2 ноября Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН по изменению климата, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

1-2 ноября Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН по изменению климата, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в сегменте высокого уровня 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.

Об этом он заявил в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства проинформировал Бориса Джонсона о намерении принять участие в сегменте высокого уровня 26-й Конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября", - следует из сообщения.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Фсе,жопа климату,конец света не за горами...
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23.09.2021 09:31
+1
Звичайно... Бо питання зміни клімату він візьме під особистий контроль.
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23.09.2021 09:34
+1
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23.09.2021 09:42
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Фсе,жопа климату,конец света не за горами...
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23.09.2021 09:31 Ответить
Звичайно... Бо питання зміни клімату він візьме під особистий контроль.
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23.09.2021 09:34 Ответить
Этот дурачек подпишется под тем, чтобы закрыть угольные шахты и устанавливать как можно больше "зеленой" электроэнергетики. А она такая зеленая как я балерун.
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23.09.2021 10:03 Ответить
Достаточно вспомнить, куда и сколько дотаций скирдовала Украина больше всего, и все сомнения относительно закрытия шахт исчезнут сами собой.
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23.09.2021 10:32 Ответить
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23.09.2021 09:32 Ответить
судя по темпам, на спиды перешел?
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23.09.2021 09:34 Ответить
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23.09.2021 09:42 Ответить
Хватит позориться. Пусть дома сидит
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23.09.2021 10:08 Ответить
Та кто ж его на па-рашку пустит?
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23.09.2021 10:33 Ответить
Тремтіть старі діди, до вас приїде рефффформатор і покаже вам "криворізьку мать".
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23.09.2021 10:20 Ответить
а рубероида спасать клован не торопится... ленка еще не нашопилась?
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23.09.2021 10:31 Ответить
а Охметов дал добро ?
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23.09.2021 10:35 Ответить
 
 