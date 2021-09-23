РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16509 посетителей онлайн
Новости Происшествия
5 647 16
депутат (3235) дети (6027) киднеппинг (15) похищение (1658) СБУ (18718)

Дочь депутата Полтавского облсовета похитили и вымогали $470 тыс. выкупа, злоумышленников задержали, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дочь депутата Полтавского облсовета похитили и вымогали $470 тыс. выкупа, злоумышленников задержали, - СБУ

Группа злоумышленников пыталась похитить ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, организатором "схемы" является мужчина, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

Несмотря на лишение свободы, злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США.

Выкуп за дочь депутата составил 470 тыс. долларов США. Указанные средства должны быть перечислены на электронный кошелек биткоинаи.

Злоумышленникам, при содействии дополнительно привлеченных лиц, удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

Несмотря на то, что похитители применяли исключительные меры конспирации, а именно общались между собой и с родителями девушки исключительно через Телеграмм канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", правоохранители смогли установить и задержать их.

В связи с достаточными доказательствами злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое полицейских похитили мужчину в Киеве и вымогали $10 тыс., - прокуратура. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
У меня только один вопрос, откуда у областного депутата полляма зелени, а ведь похитители наверняка знали что для него это не проблема.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:43
+5
Что же там за дочь такая, что не дотянула до полумиллиона ?

Скинули 30-тку за необрезанные ногти.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:44
+3
Наверное большой пробег по Черкассам и зубы кривые.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У меня только один вопрос, откуда у областного депутата полляма зелени, а ведь похитители наверняка знали что для него это не проблема.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:43 Ответить
"Человек неординарен, человек состоялся"
показать весь комментарий
23.09.2021 09:51 Ответить
злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Источник: https://censor.net/ru/n3289911
показать весь комментарий
23.09.2021 10:15 Ответить
не Лох, как и Зеленский с Ледей
показать весь комментарий
23.09.2021 10:19 Ответить
Что же там за дочь такая, что не дотянула до полумиллиона ?

Скинули 30-тку за необрезанные ногти.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:44 Ответить
Ну требовали в биткоинах, наверно поэтому такая странная сумма.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:48 Ответить
Наверное большой пробег по Черкассам и зубы кривые.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:50 Ответить
А в феміди не має запитань до депутата звідки в нього такі величезні статки в країні де пенсії навіть є по 1700 грн в місяць?
показать весь комментарий
23.09.2021 09:47 Ответить
,,...злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины."

-- Почему не угроза убийством, и пожизненное тварям по совокупности статей, с суммироанием всех сроков, как в нормальных странах?

Долбаное законодательство, написанное 3,14...ми для охраны 3,14...сов!!!

Бедная деточка!
показать весь комментарий
23.09.2021 09:53 Ответить
А, шутят на эту тему здесь финишировавшие УБЛЮДКИ!
показать весь комментарий
23.09.2021 09:56 Ответить
деточка нажратого ублюдка-депутата прострадала ?
показать весь комментарий
23.09.2021 10:21 Ответить
вы сами недалёкий кретин, если бы это было правда похищение, а не мусорская байка, то выкуп был бы заплачен
показать весь комментарий
23.09.2021 10:23 Ответить
а если бы суммировать года отсидки, то живой бы нажратую мажорку никто бы не увидел
показать весь комментарий
23.09.2021 10:24 Ответить
депутаты нажратое ворьё, а похитители наивные дилетантв
показать весь комментарий
23.09.2021 10:30 Ответить
сумма странная какая-то... чего не 500К сразу? что-то из разряда покушения на рубуроида вчера....
показать весь комментарий
23.09.2021 10:30 Ответить
похоже мусора ловко защитили права и свободы членов семьи серьёзного бандита депутата, Лохи завидуют ....
показать весь комментарий
23.09.2021 10:34 Ответить
 
 