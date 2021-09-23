Сегодня после открытия Рада уйдет на перерыв для переговоров по законопроекту об олигархах: если не удастся договориться, работа ВР будет заблокирована, - нардеп "Голоса" Железняк

Руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагает, что сегодня после открытия заседания Верховной Рады будет объявлен перерыв.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам депутата, перерыв будет нужен для проведения совещания лидеров фракций относительно процедуры рассмотрения законопроекта о деолигархизации.

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Железняк заявил, что если на заседании не получится договориться, работа парламента "будет заблокирована".

"Сегодня "копья будут ломаться" исключительно в вопросе, как должно быть по закону, как должно быть в соответствии с Конституцией… Каждый народный депутат имеет право настаивать на своей правке", - подчеркнул он.

Говоря о том, будет ли спикер парламента Дмитрий Разумков, который находится на самоизоляции, принимать участие в консультациях лидеров фракций, глава фракции "Голос" отметил, что вряд ли это возможно по техническим причинам.