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Новости Политика Украины
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ВР (28825) олигарх (1014) Железняк Ярослав (341)

Сегодня после открытия Рада уйдет на перерыв для переговоров по законопроекту об олигархах: если не удастся договориться, работа ВР будет заблокирована, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня после открытия Рада уйдет на перерыв для переговоров по законопроекту об олигархах: если не удастся договориться, работа ВР будет заблокирована, - нардеп

Руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагает, что сегодня после открытия заседания Верховной Рады будет объявлен перерыв.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам депутата, перерыв будет нужен для проведения совещания лидеров фракций относительно процедуры рассмотрения законопроекта о деолигархизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия призвала депутатов воздержаться от рассмотрения законопроекта об олигархах, - нардеп

Железняк заявил, что если на заседании не получится договориться, работа парламента "будет заблокирована".

"Сегодня "копья будут ломаться" исключительно в вопросе, как должно быть по закону, как должно быть в соответствии с Конституцией… Каждый народный депутат имеет право настаивать на своей правке", - подчеркнул он.

Говоря о том, будет ли спикер парламента Дмитрий Разумков, который находится на самоизоляции, принимать участие в консультациях лидеров фракций, глава фракции "Голос" отметил, что вряд ли это возможно по техническим причинам.
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Топ комментарии
+2
вы простите идиот какое отношение этот закон имеет к олигархам для борьбы с олигархами достаточно было принять поправки и новые статьи в Уголовный Кодекс Украины введя понятие олигарх и виды и основания их ответственности также внести все процессуальные моменты в Уголовно Процессуальный Кодекс Закон о НАБУ Законы о НПУ СБУ ГБР прокуратуре..о налогах в Налоговый Кодекс о печатных изданиях и информации о природных монополиях и монополизме о внесении уточнений в нормативные акты регламентирующие работу НКРЕКП и АМКУ и НЗК а вся ценность в кавычках этого дэбэльнуватого закону чтобы потешить эго идиота Вовочки через неконституционный способ руками РНБО определять кто в стране олигарх и впаять к этому человеку санкции вас лично Вова по тому закону признает олигархом и все и получите санкции что своей пенсией не сможете распоряжаться от слова вообще....
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23.09.2021 10:04
+1
ДревляниН@freeukrma

21 сент.

Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати

Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
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23.09.2021 09:47
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Как же Украине повезло,что у нее есть такая Рада.
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23.09.2021 09:46 Ответить
ДревляниН@freeukrma

21 сент.

Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати

Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
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23.09.2021 09:47 Ответить
Венеціанська коміссія просить же не приймати цей законопроект до отримання її висновку. Комусь не терпиться дати "сильну відповідь" на "покушеніє" на будматеріал.
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23.09.2021 09:50 Ответить
олігархи так шалено бояться цього закону, що навіть омбудсмен у пожежному варіанті пожалілася у венеціанську комісію
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23.09.2021 09:59 Ответить
вы простите идиот какое отношение этот закон имеет к олигархам для борьбы с олигархами достаточно было принять поправки и новые статьи в Уголовный Кодекс Украины введя понятие олигарх и виды и основания их ответственности также внести все процессуальные моменты в Уголовно Процессуальный Кодекс Закон о НАБУ Законы о НПУ СБУ ГБР прокуратуре..о налогах в Налоговый Кодекс о печатных изданиях и информации о природных монополиях и монополизме о внесении уточнений в нормативные акты регламентирующие работу НКРЕКП и АМКУ и НЗК а вся ценность в кавычках этого дэбэльнуватого закону чтобы потешить эго идиота Вовочки через неконституционный способ руками РНБО определять кто в стране олигарх и впаять к этому человеку санкции вас лично Вова по тому закону признает олигархом и все и получите санкции что своей пенсией не сможете распоряжаться от слова вообще....
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23.09.2021 10:04 Ответить
пенсії у мене нема і навряд чи колись буде

я годую себе сам і тобі раджу
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23.09.2021 10:15 Ответить
таке тупе шо на пенсію не здатне заробити? по смітниках харчуєтся...

одним словом - зебіл.
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23.09.2021 10:26 Ответить
всі сили кремлядів та олігархів кинуті на блокування цього закону
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23.09.2021 09:58 Ответить
ну да, сколько зеЗе и его депутаты получили $$ от Охметова ъ?
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23.09.2021 10:16 Ответить
Опять договорняки!!! ВР в первую очередь должна защищать интересы украинского народа. А договорняки доказывают противоположное.
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23.09.2021 10:01 Ответить
Сцяв@ік Вакарчуг ігдє ?
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23.09.2021 10:17 Ответить
 
 