Сегодня после открытия Рада уйдет на перерыв для переговоров по законопроекту об олигархах: если не удастся договориться, работа ВР будет заблокирована, - нардеп "Голоса" Железняк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагает, что сегодня после открытия заседания Верховной Рады будет объявлен перерыв.
Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам депутата, перерыв будет нужен для проведения совещания лидеров фракций относительно процедуры рассмотрения законопроекта о деолигархизации.
Железняк заявил, что если на заседании не получится договориться, работа парламента "будет заблокирована".
"Сегодня "копья будут ломаться" исключительно в вопросе, как должно быть по закону, как должно быть в соответствии с Конституцией… Каждый народный депутат имеет право настаивать на своей правке", - подчеркнул он.
Говоря о том, будет ли спикер парламента Дмитрий Разумков, который находится на самоизоляции, принимать участие в консультациях лидеров фракций, глава фракции "Голос" отметил, что вряд ли это возможно по техническим причинам.
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21 сент.
Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати
Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.
Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
я годую себе сам і тобі раджу
одним словом - зебіл.