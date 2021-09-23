Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях

В четверг, 23 сентября, в Украине рано утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ), информирует Цензор.НЕТ.

Подземные толчки чувствовались в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр. Толчки были зафиксированы на глубине 10 км, практически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Сообщения о разрушениях и жертвах не поступали.