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Черновицкая область (855) Винницкая область (921) землетрясение (653) Тернопольщина (671) Хмельнитчина (795)

Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях

В четверг, 23 сентября, в Украине рано утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ), информирует Цензор.НЕТ.

Подземные толчки чувствовались в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр. Толчки были зафиксированы на глубине 10 км, практически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Сообщения о разрушениях и жертвах не поступали.

Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
зебобиков с их суповыми костями в голове. И будет трясти, пока все кости не растрясет.
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23.09.2021 10:10
+7
Надо бы проверить карту землетрясений в апреле 2019. То-то народу крышу снесло. Оказывается есть этому объяснение: трясет, вместе с суповым набором в головах зебобиков.
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23.09.2021 09:58
+5
Да, если ты зебаран ,то уже не отпустит, лечить такое нужно только голодом и холодом
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23.09.2021 10:18
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а я вчора дивувався, чого це мої собаки на пару годин як оскаженіли...
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23.09.2021 09:55 Ответить
Значить собаки здоровіші тебе... Вони на дві години "сказилися" а ти вісім років тому "сказився" і тебе не "відпускає"...
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23.09.2021 10:34 Ответить
Не все у нас понимают время UTC, потому уточню, что это случилось в 6:18 по Киеву.
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23.09.2021 09:58 Ответить
Надо бы проверить карту землетрясений в апреле 2019. То-то народу крышу снесло. Оказывается есть этому объяснение: трясет, вместе с суповым набором в головах зебобиков.
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23.09.2021 09:58 Ответить
декого і по цей час трясе не відпускає
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23.09.2021 10:08 Ответить
зебобиков с их суповыми костями в голове. И будет трясти, пока все кости не растрясет.
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23.09.2021 10:10 Ответить
Пане jklpqrs, обережно! Слово зебобік попадає під дію "Закону про запобігання антисемітизму".
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23.09.2021 10:28 Ответить
он еще не опубликован А с другой стороны, зебобик - настолько яркое в своем убожестве существо, что найдется очень много других эпитетов, не вызывающих отторжение у семитов. Пусть даже не сомневаются
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23.09.2021 10:35 Ответить
Напр. Зєбіл?😂
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23.09.2021 12:28 Ответить
Может быть - зббк . В иврите гласных нет, потому это чисто еврейское название. Обижаться уже не на что, все по-семитски. Но я еще подумаю)
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23.09.2021 12:34 Ответить
Да, если ты зебаран ,то уже не отпустит, лечить такое нужно только голодом и холодом
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23.09.2021 10:18 Ответить
Це ти про себе?
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23.09.2021 10:30 Ответить
Толчки были зафиксированы на глубине 10 км

На скриншоте - 60 км. Бездари, даже переписать данные без ошибок не могут.
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23.09.2021 10:18 Ответить
В новині глибина 10 км, а в німців з GFZ - 60. Епіцентр біля н.п. Товсте кілометрів 65 на схід від Франківська.
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23.09.2021 10:31 Ответить
Украине только землетрясений и не хватало.
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23.09.2021 11:23 Ответить
Добре, що ЗЄ був у Нью-Йорку, бо було б не 4,3, в 8,3 бали.
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23.09.2021 12:33 Ответить
Трясло добре, ніби танки їдуть по бруківці коло дому, а в товариша на 5-му поверсі в стінці і на кухні всі дверки повідкривалися.
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23.09.2021 14:45 Ответить
Кіт ганяв по квартирі, як скажений.
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23.09.2021 14:51 Ответить
 
 