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Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В четверг, 23 сентября, в Украине рано утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ), информирует Цензор.НЕТ.
Подземные толчки чувствовались в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.
Эпицентр землетрясения находился неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр. Толчки были зафиксированы на глубине 10 км, практически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
Сообщения о разрушениях и жертвах не поступали.
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