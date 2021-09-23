Законопроект об олигархах сегодня обязательно будет проголосован в Раде, несмотря ни на что, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня проходят митинги под Верховной Радой и в парламенте пытаются заблокировать принятие законопроекта о деолигархизации, потому что власть принимает "очень нервно-чувствительный" для олигархата документ.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
По его словам, оппозиция "включила все возможные рычаги", чтобы остановить рассмотрение этого законопроекта.
"Это количество поправок, отрицание упрощенной процедуры его (законопроекта об олигархах. – Ред.) рассмотрения, еще вспомнили о 10 днях на ознакомление с таблицей, о чем почти никогда не вспоминали в ходе всего нашего созыва. Начали поднимать тему норм Регламента, которые никогда не использовали. Делают все, чтобы мы не приняли этот законопроект", - подчеркнул нардеп.
Гетманцев заверил, что у монобольшинства есть необходимые голоса, политическая воля и поддержка президента для принятия этого документа.
"Законопроект сегодня обязательно будет проголосован в сессионном зале несмотря ни на что", - пообещал "слуга народа".
По словам Гетманцева, монобольшинство решило использовать спецпроцедуру, потому что видит злоупотребление оппозиции своими правами.
Пожалуйста, подождите...
но , что до этого Геттманцеву - он себя считает важнее Папы Римского
а Гетьманцев - нуль
несмотря ни на что
Смело плюют на все и всех
Рейтинг должен быть поднят любой ценой!
Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)
Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
1) бере участь у політичному житті;
2) має значний вплив на засоби масової інформації;
3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
2. Розрахунок вартості активів
Стаття 12. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання
1. Суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:
u1:st12" id="n103" name="n103">на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;
u1:st12" id="n104" name="n104">не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.
2. Монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції.
3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб'єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам.
4. Вважається, що кожен із двох чи більше суб'єктів господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду товару між ними немає конкуренції або є незначна конкуренція і щодо них, разом узятих, виконується одна з умов, передбачених частиною першою цієї статті.
5. Монопольним (домінуючим) вважається також становище кожного з кількох суб'єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови:
u5:st12" id="n109" name="n109">сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 відсотків;
u5:st12" id="n110" name="n110">сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 70 відсотків -
u5:st12" id="n111" name="n111">і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не виконуються умови частини четвертої цієї статті.
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!"
Звідки ти можеш знати , що думають евреї і молдовани ?? .