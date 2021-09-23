Миссия США при ОБСЕ призвала РФ немедленно освободить Джеляла и других крымских политзаключенных
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обратилась к российской стороне с требованием освобождения крымчан, задержанных по политическим предлогам.
Об этом сказала и.о. заместителя главы Миссии Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Призываем Россию немедленно освободить Наримана Джеляла, Азиза и Асана Ахтемовых, Эльдара Одаманов и Шевкета Усеинова, а также более 100 других крымских политзаключенных, которых она несправедливо заключила в тюрьму", - сказала она.
По ее словам, сообщения о задержании и пытках задержанных 3-4 сентября "к сожалению, во многом согласуются с рассказами других крымских татар и украинцев, удерживаемых Федеральной службой безопасности России в Крыму под политическими предлогами".
Розенсток-Силлер подчеркнула, что РФ "должна прекратить свои безосновательные и мстительные репрессии в отношении крымскотатарской общины".
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).
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Чем больше обращений, тем хуже выглядит параша, да и когда-то придётся отвечать (к сожалению нескоро, а может быть и скоро.)