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Новости Экономика
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налоги (3180) экспорт (838)

Повышать налоги, когда мировые цены на наши экспортные товары падают, - неконструктивно, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышать налоги, когда мировые цены на наши экспортные товары падают, - неконструктивно, - эксперт

Повышать налоги для бизнеса при падении мировых цен на сырье - неэффективный подход.

 Об этом заявил директор Центра политического анализа Владимир Головко.

По его словам, процесс снижения цен на сырье на мировых рынках будет продолжаться, и он болезненно ударит по Украине, экспортирующей  преимущественно сырье.

"Поскольку рост наших доходов по экспорту железной руды связан с Китаем, и это будет прямой удар, если Китай пойдет вниз. Уже у нас есть первые звонки - китайская девелоперская компания уже на грани банкротства, оно уже ударило по американским рынкам. Если и Китай, и Штаты начнут испытывать проблемы, то и мы за ними - больше и глубоко", - пояснил Головко.

По его мнению, инициатива власти именно в такой период повысить налоги для бизнеса, предлагаемая законопроектом №5600, является контрпродуктивной, ведь нашим экспортерам и без того трудно выдерживать конкуренцию.

"Кажется, председатель бюджетного комитета в каком-то интервью сказал: "Очень жаль, что мы только сейчас вышли на принятие №5600, потому что начали падать цены на руду ... ". То есть, они (депутаты, - ред.) понимают, что даже нет смысла его принимать", - отметил Головко.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК: по его мнению, сейчас власти должны поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию.

В то же время в Федерации работодателей заявили, что предложенные правительством налоговые изменения повредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.
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Топ комментарии
+4
Це дивлячись на те, яка мета поставлена. Якщо знищення українців, то конструктивно. Геть-манцев, не дасть збрехати.
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23.09.2021 11:09
+2
Слугам хочется денег. Много. Хозяева слуг мычат шо дойные коровы. И теперь вопрос: шо бедному слуге делать, кроме как доить корову, тьфу, хозяина?
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23.09.2021 11:05
+2
И вообще - откуда такая фамилия Гетьманцев ? Это ему фсб придумало 😀😀😀?
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23.09.2021 11:14
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Слугам хочется денег. Много. Хозяева слуг мычат шо дойные коровы. И теперь вопрос: шо бедному слуге делать, кроме как доить корову, тьфу, хозяина?
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23.09.2021 11:05 Ответить
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23.09.2021 11:12 Ответить
Да они только и умеют что повышать налоги и клянчить кредиты.
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23.09.2021 11:05 Ответить
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23.09.2021 11:11 Ответить
А чего же Ахметовские ыксперты не писали, когда цены на ресурсы были выше нормы, что пришло время для Ахмета повысить налоги?
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23.09.2021 11:07 Ответить
Когда были заоблачные цены, то поднимать тоже нельзя. Почему? Потому что
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23.09.2021 11:34 Ответить
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23.09.2021 11:08 Ответить
Це дивлячись на те, яка мета поставлена. Якщо знищення українців, то конструктивно. Геть-манцев, не дасть збрехати.
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23.09.2021 11:09 Ответить
Этот тип скоро воздух обложит налогами 😀

Ведь проще обложить всех данью ,ЧЕМ СОЗДАТЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ УСЛОВИЯ ДЛЧ РАЗВИТИЯ

курочка по зёрнышку клюёт и яйца несёт , а Гетьманцев решил сразу весь курятник перерезать 😀😀
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23.09.2021 11:13 Ответить
Так і є. Враховуючи його сморід з приводу інституту НАЦПАМ'ЯТІ, в цьому зацікавлені його, реальні, роботодавці в кремлі.

Будують совок. З голим, босим, голодним нарідом, якому не до бунтів і незалежності, і який мовчки працює за шматок хліба та правлячих "комуняк- слуг", які живуть при комунізмі.
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23.09.2021 11:24 Ответить
Кстати, что-то уже пару дней не было статей о металлоломе.
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23.09.2021 11:09 Ответить
В статье речь идет не о повышении налогов для мелкого и среднего бизнеса, а для компаний Ахметова и Фирташа.
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23.09.2021 11:12 Ответить
а для фиКало,мойского и Пинчука?
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23.09.2021 11:15 Ответить
И вообще - откуда такая фамилия Гетьманцев ? Это ему фсб придумало 😀😀😀?
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23.09.2021 11:14 Ответить
Это кому он сказал, Гетьманцеву? А зачем?
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23.09.2021 11:21 Ответить
центр политического анализа - цэ що? в скм на первом етаже где кофе продают?
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23.09.2021 11:34 Ответить
Это не просто неконструктивно, это преступление против Украины и ее народа. Я не говорю по экономику, про которую Зеленский и его банда всегда думают в последнюю очередь. Разумный, ответственный политик должен думать об экономике в первую очередь.
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23.09.2021 11:44 Ответить
_Экономика - то в переводе домашнее хозяйство. Так что именно про свои экономики они как раз и думают!
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23.09.2021 12:16 Ответить
експортні ціни падають ? та вивезіть все з України у тому числі - зерно і олію - хай ціни в Україні злетять до небес. курви . . . .
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23.09.2021 12:41 Ответить
 
 