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законопроект (3056) Налоговый кодекс (1338) подписи (65) Слуга народа (2548) Качура (168)

"СН" собирает подписи за особую процедуру рассмотрения законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, - Качура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Секретариат "Слуги Народа" собирает подписи за особую процедуру рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Секретариат фракции "Слуга Народа" начал сбор подписей народных депутатов за инициативу начать особую процедуру рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600)", - отметил он.

По его данным, по состоянию на сейчас собрано 130 из 150 необходимых подписей.

СН собирает подписи за особую процедуру рассмотрения законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, - Качура 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
знаете чего это значит? это значит что поправки к двум законам не будут рассматриваться в зале. не рассматривались они и в комитете (авторов поправок "забыли" пригласить). будут голосовать статьями законов в "пакете". это называется "турбо-режим"
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23.09.2021 11:08
+4
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23.09.2021 11:21
+3
Будут делить шкуры зебобиков
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23.09.2021 11:06
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собираются особисты..
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23.09.2021 11:06 Ответить
Именем Революции! І всі діла.
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23.09.2021 11:11 Ответить
Будут делить шкуры зебобиков
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23.09.2021 11:06 Ответить
Да начинайте сразу с Конституции
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23.09.2021 11:07 Ответить
знаете чего это значит? это значит что поправки к двум законам не будут рассматриваться в зале. не рассматривались они и в комитете (авторов поправок "забыли" пригласить). будут голосовать статьями законов в "пакете". это называется "турбо-режим"
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23.09.2021 11:08 Ответить
Нафіга? У Зелі є РНБО яке заміняє усьо і парламент в тому числі. Воно і порішає.
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23.09.2021 11:08 Ответить
Может и не по теме, но хотелось чтобы Цензор подтвердил или опроверг информацию ресурса НОВА о том, что ху....лу сделали операцию, которая длилась 40 минут. Источники утверждают, что у старика кабаева ряд заболеваний, в том числе онкология, которая на такой стадии, что ее вылечить не возможно.
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23.09.2021 11:09 Ответить
"Тут зарплати по $ 5000 в конвертах", - заявляла депутатка Ганна Скороход після сварки зі своїми однопартійцями і виключення з фракції.
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23.09.2021 11:09 Ответить
Новые изменения в налоговый кодекс нужны зебилам чтобы еще еще сильнее грабить нищих, ведь понты и роскошная жизнь зендонов требует больше налогов.
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23.09.2021 11:14 Ответить
особая процедура это забить на все процедуры, аля турбо-режим...
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23.09.2021 11:14 Ответить
Сначала пусть ассоциации малого и среднего бизнеса сделают экспертизу

а то зелёная власть добьётся, что самые предприимчивые уедут в другие страны, а кормить армию депутатов чиновников и бездельников будут пенсионеры
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23.09.2021 11:17 Ответить
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23.09.2021 11:21 Ответить
Нужно не особыми процедурами баловаться, а искать окончательное нормативное решение вопроса «поправочного спама».
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23.09.2021 11:18 Ответить
та в цивілізованих країнах давно вже знайдено! До комісії по максимум одній-дві поправки (та нехай навіть п'ять!) від кожного депутата і по десять - від кожної фракції! Після комісії в залі розглядаються тільки ті поправки, які підтримуються фракцією. Все! Таким чином вийде максимум сто-двісті (а то й менше, якщо законопроект невеликий) на друге читання.
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23.09.2021 11:47 Ответить
 
 