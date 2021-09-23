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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 7 человек, выявили 467 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки в Киеве выявили 467 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (всего 231584), зафиксировано 7 летальных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки заболели 260 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 173 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 2 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Зафиксировано 7 летальных случаев от вируса (всего 5352).

За сутки госпитализированы 55 больных коронавирусом и 125 пациентов подозрением на COVID-19 и пневмониями.

108 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 219636).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Святошинском и Дарницком (по 63), Деснянском (62), в Днепровском (55).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко считает, что Киев избежит локдауна при новой волне коронавируса

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 7 человек, выявили 467 новых случаев, - Кличко 01
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23.09.2021 11:20 Ответить
Як вже зазвичай цей дуропоїд з відбитим мозком чомусь не розповідає про вік померлих, супутні захворювання і звичайно про те від чого ж насправді вони померли.
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23.09.2021 11:22 Ответить
Ну если в новости написано что умерли от ковид, то очевидно ведь, что на самом деле умерли они от желтой лихорадки с примесью острой малярии. А можешь заявится к мэру домой и заявить про дуропоида с отбитым моцком? Чисто интересно.
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23.09.2021 11:29 Ответить
Игорек ты такой умный, сразу видно, что получил верхнее медицинское образование слесаря-гинеколога, а классический аргумент "а если по хлебалу", говорит о том, что сам происходишь из семьи интеллигентов. Хотелось бы посмотреть на твой "интерес" в деле и проверить помогут ли тебе от протекания памперсы в штанишках.
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23.09.2021 11:39 Ответить
Браво. Умно, остроумно и крайне занимательно.
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23.09.2021 11:44 Ответить
Так бісить, коли вумних корчать з себе люди, які елементарно коми не вміють розставляти... Навчися спочатку писати грамотно!
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23.09.2021 12:11 Ответить
 
 