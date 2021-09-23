За сутки от коронавируса в Киеве умерли 7 человек, выявили 467 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 467 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (всего 231584), зафиксировано 7 летальных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки заболели 260 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 173 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 2 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Зафиксировано 7 летальных случаев от вируса (всего 5352).

За сутки госпитализированы 55 больных коронавирусом и 125 пациентов подозрением на COVID-19 и пневмониями.

108 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 219636).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Святошинском и Дарницком (по 63), Деснянском (62), в Днепровском (55).

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