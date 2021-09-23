Корабль уже второй судебной реформы Зеленского летит на скалы: это грозит волной народного гнева, после очередной Врадиевки, - Жернаков

Судьям кажется, что саботаж судебной реформы в их интересах, но на самом деле все совсем наоборот.

Так считает координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков. Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Корабль уже второй судебной реформы Зеленского летит на скалы. Что же. О последствиях для Зеленского и для страны уже говорили не раз - здесь все понятно. Гораздо интереснее - о последствиях для самих судей. Судьям почему-то постоянно кажется, что саботаж судебной реформы - в их интересах. Они этим якобы защищают себя и своих коллег от возможных негативных последствий - декларирования, проверок, переатестаций, увольнений. Но история свидетельствует, что все это точно наоборот. Каждый раз, как судьи саботировали какой-то вариант реформы, она обязательно возвращалась. Причем в усиленном и радикализованном варианте. И от того никто из судей точно не выигрывал. Точнее, выигрывали единицы, причем за счет подавляющего большинства", - отметил он.

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"Давайте вспомним. Попытка 1. Первые реальные попытки очистить судебную власть начались после Революции Достоинства. Тогда стало известно, что судьи массово под давлением Администрации Януковича запрещали мирные собрания, бросали активистов за решетку за пару шин в багажнике и всячески нарушали права людей. Выяснилось, что давление осуществляли через председателей судов и Высший совет юстиции, который мог в любой момент любого судью уволить. После побега Януковича и его администрации Законом "О восстановлении доверия к судебной власти" членов ВСЮ и всех председателей судов уволили с должностей, для проверки злоупотреблений судей Майдана создали ВСК, а всем судьям предоставили невиданную ранее свободу - выбирать себе председателей судов самостоятельно. Идею реформы можно было описать как "Освободим судебную власть от преступного ига", - напомнил он.

"Но к большому удивлению всей страны ярмо судьи сбрасывать не захотели. В течение буквально двух недель после вступления закона в силу судьи 80% судов выбрали тех же председателей, которые годами давили на них и распространяли коррупционные практики. Также судьи сначала надолго заблокировали работу ВСК, а затем с помощью других "специалистов в сфере права" выбрали фактически такую же политически зависимую ВСЮ, которая в результате подавляющее большинство дел "судей Майдана" и похоронила. Если бы тогда судебная власть отдала с десяток худших своих представителей и сказала, хотя бы на словах, что осуждает ужасное бесправие, которое оказывалось во время Майдана, на этом реформа и остановилась бы. Но судьи решили показать всей стране, что "не бросают своих". Этим же мгновенно с ними проасоциировались и перенесли гнев народа с отдельных представителей на всю систему. По стране прокатилась волна "мусорных люстраций". А пятому Президенту Петру Порошенко не оставалось ничего, кроме как объявить о "решительной очистке судейского корпуса" и подать соответствующий законопроект", - добавил Жернаков.

"Попытка 2. Закон Порошенко "Об обеспечении права на справедливый суд" содержал мало интересного, кроме введения "первичного квалификационного оценивания", или если проще - переаттестации всех без исключения судей. От саботажа предварительного этапа выиграли судьи Майдана и их кукловоды, но последствия в результате пришлось расхлебывать всей системе. Но и здесь судьи решили, что могут переиграть историю. Тогдашний Совет судей и его председатель Валентина Симоненко несколько месяцев не согласовывала порядок квалификационного оценивания (звучит знакомо, правда?), пока не истекли сроки для оценки ее и ее коллег в Верховном Суде Украины. А потом Высшая квалификационная комиссия судей, которая состояла на 2/3 из самих судей, свела на нет и остальное оценивание, в результате которого были уволены до 0,6% судей, которые его проходили", - пояснил Жернаков.

"Во время Попытки 3 вместе с конституционными изменениями ликвидировали уже сам Верховный Суд Украины. А вместо достаточно комфортного оценивания его судьям пришлось либо идти в отставку, или проходить конкурс в новый ВС, с Общественным советом доброчестности, максимальной публичностью и всеми вытекающими последствиями. Прошли, кстати, также далеко не все - разве сама госпожа Симоненко и еще кучка умелых приспособленцев. Верховный Суд так и не стал новым (нереформированные ВККС и ВСП поротягивали туда практически всю старую судебную мафию), но судьям в целом от этого легче не стало", - напомнил он.

"Петру Порошенко проваленная реформа стоила президентства, и попытку 4 уже делал Владимир Зеленский. В 2019 году Рада принимает закон 193-ІХ, целью которого было очистить уже ВККС и ВСП. Но последняя сбила закон на взлете, а Конституционный Суд впоследствии добил. Теперь судебная мафия добивает Попытку 5, которая содержала действенные инструменты очистки самой коррумпированной ВСП и блокирует реформу КСУ. А остальная судебная система (за небольшими исключениями) хлопает в ладоши. Почему радуемся, уважаемые? Неужели тенденция не ясна? У вас есть представление, чем этот саботаж закончится именно для вас? Я не знаю, что именно хочет для себя выторговать в этом процессе господин Монич, и мне и неинтересно. Именно его действия будет возможность оценить в будущем, и не раз. Но остальным дальнейшая эскалация для чего? Но знаете, мне не жаль. Потому что остальная часть системы как минимум не противодействует и дает этому случиться уже восьмой год. А значит, тоже подлежит замене", - добавил он.

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"На этот раз это очередное повышение ставок, а значит, возможность для действительно всеобъемлющей реформы, о которой и я, и коллеги из сектора мечтаем давно. Иронично, что все предпосылки для этого создала сама судебная власть. В недейственности полумер теперь уверены все, запрос на реформу у обществе еще больше актуализировался, а международные организации, которые иначе бы отстаивали участие судей в процессе, убедились, что никакое это не судейское самоуправление, а кучка мелких мошенников и портновских пуделей. И привлекать ее к любому серьезному процессу - себе дороже. Это все дает замечательные аргументы выбросить любое "судейское самоуправление" не только из процесса реформы, но и из правовой системы государства надолго", - акцентировал Жернаков.

"Осталось еще чтобы страшно новый Верховный Суд во главе с его председателем Данишевской обратился в КСУ о "неконституционности" реформы, причем чем большим количеством присутствующих на Пленуме - тем лучше. И сразу коллекционера часов по $ 50 000, элитных квартир и фигуранта нескольких уголовных дел Богдана Львова пусть выберут председателем, тоже желательно единогласно. А то есть у некоторых участников процесса все еще ошибочное представление о том, что Верховный - дико реформирован и ничего там менять не надо. Вперед, судьи! Становитесь двигателями решительных изменений", - призвал он.

"Есть, впрочем, одна вещь, которая меня беспокоит достаточно сильно. Сценарий с "решительной и окончательной реформой" также не гарантирован. И так же как Пола Атредиса не оставляют видения неизбежного джихада, мне не дают покоя картины очень возможного масштабного насилия, которое обязательно произойдет, если реформа таки не успеет за волной народного гнева после очередной Врадиевки. Я никогда не был сторонником насильственных действий и считаю этот сценарий губительным для страны в целом. Но вероятность его, к сожалению, совсем ненулевая", - резюмировал Жернаков.











