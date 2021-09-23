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Новости Политика Украины
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Репутация Украины - залог безопасности нашего государства, - Кулеба назвал ключевые задачи в сфере культурной дипломатии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Репутация Украины - залог безопасности нашего государства, - Кулеба назвал ключевые задачи в сфере культурной дипломатии

Отстаивание культурного и информационного суверенитета, а также укрепление доверия к Украине являются одними из ключевых задач МИД в сфере культурной дипломатии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на II Международном форуме культурной дипломатии, организованном Украинским институтом в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

Среди ключевых задач в сфере культурной дипломатии министр также назвал популяризацию добавленной стоимости, которую Украина создает для мира и распространение осведомленности об Украине как стране новых возможностей.

Он отметил, что системная работа над изменением восприятия Украины в мире, формирование и продвижение позитивного национального бренда средствами "мягкой силы" входят в шесть топ-приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

"Репутация Украины и ее положительная узнаваемость за рубежом в условиях гибридных войн является залогом безопасности нашего государства", - резюмировал Кулеба.

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Как отмечает пресс-служба МИД, темой нынешнего форума стала роль и возможности культурной дипломатии в решении общих глобальных проблем современности.
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Топ комментарии
+4
И зеля где только может эту репутацию подсирает. Хороший залог, однако
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23.09.2021 11:37
+3
Какая репутация при зеленом балагане помойных отбросов?
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23.09.2021 11:37
+2
Віслюк над репутацію працює невпинно. Репутація у нас зараз іго-го. Дякую вам зебіли.
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23.09.2021 11:42
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И зеля где только может эту репутацию подсирает. Хороший залог, однако
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23.09.2021 11:37 Ответить
Да и Кулеба повторением бреда ЗЕ тоже репутацию Украины нифига не укрепляет.
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23.09.2021 11:45 Ответить
Какая репутация при зеленом балагане помойных отбросов?
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23.09.2021 11:37 Ответить
Віслюк над репутацію працює невпинно. Репутація у нас зараз іго-го. Дякую вам зебіли.
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23.09.2021 11:42 Ответить
Репутацію зелень опустила далі нікуди. Лише з вагнервіцями обісрались перед усім світом, не кажучи вже про інше.
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23.09.2021 11:43 Ответить
С репутацией Украины стало все понятно еще тогда, когда Трамп ЗЕ, как презерватив натянул, используя для борьбы с Байденом.
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23.09.2021 11:46 Ответить
Репутация Украины

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23.09.2021 11:49 Ответить
Культурна дипломатия зєлємойських.

Arthur Kharytonov

@ArthurKei_UA

Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021 року.

Жодної української стрічки у програмі немає.

Але є величезна кількість російських.

Фьодор Бондарчук і інші голоси Кремля - також учасники.

Серед іншого - китайські фільми до 100 років Компартії КНР.

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1440945334369325056
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23.09.2021 11:54 Ответить
Часть репутации страны это репутация ее президента. Какая репутация у Зеленского уже ни для кого не секрет.
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23.09.2021 12:09 Ответить
Там и дипломаты такие же придурки. Вы думаете это случайно, что верительные грамоты у Маркаровой не принимают в США ?
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23.09.2021 12:14 Ответить
Узеленские опустили престиж страны ниже плинтуса.
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23.09.2021 12:12 Ответить
Блин! Ну, никто ж его за язык не тянул!
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23.09.2021 12:53 Ответить
какие задачи... борщ и вареники готовить на приемы? сын ивана такой сильный дипломат, что ... ну просто ...
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23.09.2021 13:00 Ответить
 
 