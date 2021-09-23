Репутация Украины - залог безопасности нашего государства, - Кулеба назвал ключевые задачи в сфере культурной дипломатии
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Отстаивание культурного и информационного суверенитета, а также укрепление доверия к Украине являются одними из ключевых задач МИД в сфере культурной дипломатии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на II Международном форуме культурной дипломатии, организованном Украинским институтом в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.
Среди ключевых задач в сфере культурной дипломатии министр также назвал популяризацию добавленной стоимости, которую Украина создает для мира и распространение осведомленности об Украине как стране новых возможностей.
Он отметил, что системная работа над изменением восприятия Украины в мире, формирование и продвижение позитивного национального бренда средствами "мягкой силы" входят в шесть топ-приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.
"Репутация Украины и ее положительная узнаваемость за рубежом в условиях гибридных войн является залогом безопасности нашего государства", - резюмировал Кулеба.
Как отмечает пресс-служба МИД, темой нынешнего форума стала роль и возможности культурной дипломатии в решении общих глобальных проблем современности.
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Arthur Kharytonov
@ArthurKei_UA
Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021 року.
Жодної української стрічки у програмі немає.
Але є величезна кількість російських.
Фьодор Бондарчук і інші голоси Кремля - також учасники.
Серед іншого - китайські фільми до 100 років Компартії КНР.
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1440945334369325056