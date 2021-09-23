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Новости За рубежом
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Итоги выборов в ФРГ повлияют на будущее всей Европы, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Итоги выборов в ФРГ повлияют на будущее всей Европы, - The Guardian

В Европе все наблюдают за развитием ситуации в Германии, поскольку страна готовится к выборам. Новое правительство в Берлине скорее всего будет коалицией, в состав которой может войти три, а не две партии.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Это вызывает вопрос, лежащий в основе такого ключевого события в Европе: может демократия достичь результата? Точнее: может ли европейская модель изменений путем демократического консенсуса, ярким примером которой является Германия, активизировать изменения, которые очень нужны ЕС.

Европейский Союз похож на гигантский игровой автомат. Выборы в Германии в этом году и выборы президента Франции весной следующего года является частью большой "игры". Италия, Испания и другие европейские страны также генерируют игру. Что бы ни было сказано в официальных договорах ЕС, на практике согласования национальных правительств остается ключом к любой крупной инициативе. Достаточно часто источником широких инициатив для ЕС являются Германия или Франция.

Большинство европейских комиссаров сохраняют национальный оттенок политики. Даже на большие трансконтинентальные партийные группы в Европарламенте значительное влияние оказывают национальные партии из крупнейших государств-членов. Для того, чтобы блок работал хорошо, нужна коалиция.

Критики постоянно говорят о "демократическом дефиците" в ЕС, но на самом деле все происходит наоборот. Система настолько сложная и медленно развивается именно потому, что требует согласия 26 демократически избранных правительств плюс Венгрии, а также демократически избранного Европейского парламента, а иногда и соседних государств и регионов. ЕС - это постоянные переговоры. Не стоит удивляться, что очень часто блок движется медленно.

Кризис может "ускорить" блок. Например, без пандемии коронавируса в ЕС не было бы 750 млрд евро в фонде восстановления. Оптимисты сказали бы, что паводки на северо-западе Европы и лесные пожары в Греции заставили Европу проснуться и обратить внимание на последствия климатического кризиса. Однако опираться на последствия кризиса, который уже происходит, вместо того, чтобы прогнозировать потенциальные кризисные ситуации, - это довольно странная политика.

В столице Германии, центральном государстве Европы, речь идет о различных возможных коалициях, которые могут возникнуть вследствие месяцев переговоров между партиями после федеральных выборов 26 сентября.

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Одна из наиболее вероятных коалиций - это союз христианских демократов, Свободной демократической партии и Зеленых. Такая коалиция должна быть твердо проевропейской. Анализ партийных манифестов показывает, что Зеленые и Свободная демократическая партия имеют проинтеграционные взгляды на Европу.

Кандидат на пост канцлера Армин Лашет от Христианско-демократического союза - классический пример приверженности к Европе.

Однако телебаты между кандидатами на пост канцлера, очевидно, подтвердили мнение многих немцев о том, что социал-демократ Олаф Шольц - устойчивый и опытный министр финансов и заместитель канцлера - является наиболее квалифицированным для того, чтобы заменить Меркель на посту.

Похоже, что все стороны вероятных коалиций наконец поняли актуальность решения проблемы изменения климата и по-разному решили сотрудничать с немецким бизнес-сектором для организации необходимых экономических трансформаций. Это, несомненно, укрепит экологические инициативы ЕС во главе с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

Тем не менее, сложные коалиционные переговоры между сторонами обязательно приведут к сложным компромиссам и, следовательно, менее четкому движению в Брюссель.

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У президента Франции Эммануэля Макрона также есть причины для беспокойства перед выборами в стране.

Выборы в Германии являются первым испытанием того, может ли европейская модель изменений путем демократического консенсуса принести плоды. Если демократия не даст результата, молодые европейцы будут искать альтернативные модели. В общеевропейском опросе общественного мнения, проведенном в прошлом году, 53% молодых европейцев сказали, что считают авторитарные государства более эффективными, чем демократии, даже в решении проблем глобального потепления. Задача Европы заключается в том, чтобы доказать обратное - и не только в условиях климатического кризиса, резюмирует издание.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Если продолжат лизать заднюю часть параши, то Евросоюз может пойти под откос, как политически, так и экономически!
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23.09.2021 11:41
+4
Ни будущее Европы повлияли не выборы , а повальная продажность их элиты и ***** с товарищем Си , скупили их всех оптом и в розницу ,хоть и дорого. Именно потому Штаты и организовывают новый военный союз , по тому что поняли , что с продажными евро мудаками дела иметь бесполезно. Их просто достало , когда каждое чмо не имеющее армии , бо 2-3 бригады это не армия , рассказывает им как надо мир защищать и кого в НАТО принимать.
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23.09.2021 12:01
+2
А если туп как дерево , то будешь баобабом , и будешь баобабом тыщу лет пока помрешь...... Это видимо про тебя пели.
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23.09.2021 12:17
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Если продолжат лизать заднюю часть параши, то Евросоюз может пойти под откос, как политически, так и экономически!
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23.09.2021 11:41 Ответить
В Тернопольской области на глубине 5 км навернулся совдеповский склад боеприпасов.

Толчок был больше 4 баллов, ощущался за 100 км.

А выборы - полная фигня.
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23.09.2021 11:47 Ответить
Нафіга така глибина?
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23.09.2021 12:02 Ответить
Самые глубокие шахты мира находятся в ЮАР:

«Мпоненг» - глубина около 4000 м.
«Тау-Тона» , «Витватерсранд» - глубина около 3900 м.
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23.09.2021 13:39 Ответить
Ни будущее Европы повлияли не выборы , а повальная продажность их элиты и ***** с товарищем Си , скупили их всех оптом и в розницу ,хоть и дорого. Именно потому Штаты и организовывают новый военный союз , по тому что поняли , что с продажными евро мудаками дела иметь бесполезно. Их просто достало , когда каждое чмо не имеющее армии , бо 2-3 бригады это не армия , рассказывает им как надо мир защищать и кого в НАТО принимать.
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23.09.2021 12:01 Ответить
ха ха , с боевыми кенгуру союз лучше
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23.09.2021 12:12 Ответить
А если туп как дерево , то будешь баобабом , и будешь баобабом тыщу лет пока помрешь...... Это видимо про тебя пели.
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23.09.2021 12:17 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4399678-v-ternopolskoi-oblasty-proyzoshlo-zemletriasenye

Если ты совсем маленький - докладаю.

Здесь находился аэродром стратегической авиации, куча карстовых пещер, длиной до 200 км, окрестности напичканы стартовыми установками баллистических ракет.
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23.09.2021 12:02 Ответить
Може там десь завалялась ядрьона бімба?
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23.09.2021 12:04 Ответить
Запросто.

Гуляв колись по лісу.

Концентричні дороги для пересувних пускових установок і маса пускових для стаціонарних, підземні гаражі, командні пункти.

Все розкурочене місцевими на метал

Кабелі навіть викопували з глибини 2-3 метри.
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23.09.2021 12:12 Ответить
Англичане давно поняли что такое ЕС

Поэтому войдя в ЕС сохранили свою валюту и идентичность

Посмотрев на ЕС одни работают другие делают вид

Кормить других
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23.09.2021 12:48 Ответить
Сейчас к власти придут SPD с зелёными и левыми коммуняками. А SPD и левые - это ещё те путинские подстилки, похлеще Меркель будут, поверьте.
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23.09.2021 13:01 Ответить
Передел Мира начнется со смертью Елизаветы!
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23.09.2021 13:21 Ответить
она ещё нас всех переживет))
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23.09.2021 14:30 Ответить
 
 