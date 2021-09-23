Фракции договорились о процедуре рассмотрения законопроекта об олигархах: это займет несколько часов, - нардеп "Голоса" Железняк

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в интервью журналистам рассказал, о чем удалось договориться на консультациях лидеров фракций.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пять фракций и групп заявили, что они не будут затягивать свои правки. Это "Голос", "Батькивщина", "Слуга народа" и группы "Довіра" и "За майбутнє". У фракций "ЕС" и ОПЗЖ большее количество правок. Надеюсь, они будут конструктивными. Вроде как, там не так много правок, которые являются контроверсионными. Они будут ставить свои правки на подтверждение. Это может длиться несколько часов. После этого будет обычное голосование во втором чтении", - проинформировал Железняк.

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Глава фракции "Голос" объяснил, что такие переговоры были нужны для того, чтобы сохранить парламентаризм.

"Я, к сожалению, не могу открывать детали тех разговоров, которые сегодня были за столом у глав фракций, но скажу так – разговоры были не о законопроекте, а исключительно о процедуре", - подчеркнул политик.

По словам депутата сейчас происходит совещание фракции "Слуга народа", где монобольшинству лидеры фракции объяснят, как будет проходить процедура голосования.