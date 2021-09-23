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Фракции договорились о процедуре рассмотрения законопроекта об олигархах: это займет несколько часов, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракции договорились о процедуре рассмотрения законопроекта об олигархах: это займет несколько часов, - нардеп

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в интервью журналистам рассказал, о чем удалось договориться на консультациях лидеров фракций.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пять фракций и групп заявили, что они не будут затягивать свои правки. Это "Голос", "Батькивщина", "Слуга народа" и группы "Довіра" и "За майбутнє". У фракций "ЕС" и ОПЗЖ большее количество правок. Надеюсь, они будут конструктивными. Вроде как, там не так много правок, которые являются контроверсионными. Они будут ставить свои правки на подтверждение. Это может длиться несколько часов. После этого будет обычное голосование во втором чтении", - проинформировал Железняк.

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Глава фракции "Голос" объяснил, что такие переговоры были нужны для того, чтобы сохранить парламентаризм.

"Я, к сожалению, не могу открывать детали тех разговоров, которые сегодня были за столом у глав фракций, но скажу так – разговоры были не о законопроекте, а исключительно о процедуре", - подчеркнул политик.

По словам депутата сейчас происходит совещание фракции "Слуга народа", где монобольшинству лидеры фракции объяснят, как будет проходить процедура голосования.
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Топ комментарии
+5
Это "Голос", "Батькивщина", "Слуга народа" и группы "Довіра" и "За майбутнє".

Отличная компания ******. Особенно последние три, принадлежашие с потрохами Коломойскому.
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23.09.2021 12:15
+3
Игорь Горобець,ой ти ватний дурінь
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23.09.2021 12:40
+3
а чому ти радієш, дурік? у Петі все буде добре він мульярдер. А от тебе в стійло поставлять = готуй спину під шефірів)
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23.09.2021 12:55
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23.09.2021 12:12 Ответить
Это тот самый Железняк, который положил "Голос" под Слуг Наркомана?
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23.09.2021 12:13 Ответить
Тот, а ти з Порохом поплетешься с заду. Вам народ дав владу, ви її ********. Вам ще довго тявкати поки зупинеться караван.
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23.09.2021 12:29 Ответить
Игорь Горобець,ой ти ватний дурінь
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23.09.2021 12:40 Ответить
У чому ватність?
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23.09.2021 12:46 Ответить
а чому ти радієш, дурік? у Петі все буде добре він мульярдер. А от тебе в стійло поставлять = готуй спину під шефірів)
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23.09.2021 12:55 Ответить
Я колишній мент, я стойлі ніколи ні при кому не стояв і стояти не буду. Любій владі, що при Пороху, що при Януковичу, що при Зеленському, що при кому завгодно ставити мене у стойло недоцільно. Нам все дали, що ми заслужили (квартири, звання, пенсії) і так буде далі. Так нас можут мобілізувати при зовнішній загрозі країні, але це наш конституціонний обов'язок і ми його виконаємо. Так шо не тільки у Петі все добре, у нас теж все непогано.
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23.09.2021 13:32 Ответить
тот самый
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23.09.2021 12:38 Ответить
Это "Голос", "Батькивщина", "Слуга народа" и группы "Довіра" и "За майбутнє".

Отличная компания ******. Особенно последние три, принадлежашие с потрохами Коломойскому.
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23.09.2021 12:15 Ответить
Как тебе другой тандем- ЕС и ОПЗЖ?))
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23.09.2021 12:31 Ответить
а Беніно "За майбутнє" голосуюче за "закон про олігархів" зебіла не насторожує?
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23.09.2021 12:56 Ответить
Його і "слуги олігархів", голосуючі за "антиолігархічний" закон, не насторожують. Йому "тольконеПорошенко", як фуйло веліло. Фсьо.
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23.09.2021 13:11 Ответить
Україна належить олігархічним угрупуванням. І кожне олігархічне угрупування відрядило у ВР, як і в уряд, в міністерства, і далі повсюду... своїх ставлеників/резидентів. Оскільки не всі люди годяться як маріонетки, то "слєпілі із того, что било", наспіх, ніби як компанію на шашлики зібрали - експромтом. "Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации, - "слуга народа"" Арахамия. А ведь прав же, мерзавец,- все что делалось в Украине и делается - во имя олигархов, для олигархов, для блага олигархов. Но, по закону сообщающихся сосудов: если где-то прибавлялось, то где-то убавлялось - нищало население и обустраивалось зарубежье..." - цитую самого себе. Тому ніякий дієздатний Закон проти олігархів не пройде, а буде вихолощений папірець... І Разумков делегований як противага Зеленському, як смотрящий у ВР за інтересами одного з наймогутніших олігархів. Є ще один олігарх, - одинокий вовк,- в якого в компанію не беруть за його патологічний "егоїзм", який особливо проявився коли він був ще № 5
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23.09.2021 12:21 Ответить
Что ты за хрень несёшь? Пчелы против меда? Или ты их стада зескотов и отрабатываешь иудовы гроши?
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23.09.2021 12:58 Ответить
Виктор Сотник. Ось так себе видають боти, інформаційні тітушки. І зрозуміло за кого топлять...
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23.09.2021 14:11 Ответить
Зможете пояснити цей приклад "боротьби" зескота з олігархами суркісами?

." .. сотрудники украинского МИД (офіційна вазеленська влада) пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
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23.09.2021 13:17 Ответить
Трепещите олигархи, жаль списка нет.
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23.09.2021 12:34 Ответить
Хочешь с одного раза угадаю. Там будет Порох ну и Петров или Сидоров или Ещё какой нибудь " олигарх" из кацапетовки
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23.09.2021 12:55 Ответить
 
 